Jak na šťavnaté karbanátky? 5 osvědčených rad, aby nebyly jako podrážka

Čím ochutit karbanátky
Karbanátky patří mezi klasiku, která se na talíři objevuje napříč generacemi. Přesto se často stává, že chutnají tak nějak „obyčejně“. Přitom právě dochucení rozhoduje o tom, jestli budou jen dobré, nebo opravdu skvělé.
Základní kombinace, na kterou nedají dopustit ani naše babičky, je vlastně velmi jednoduchá. Sůl, pepř, česnek a majoránka tvoří osvědčenou čtveřici, která dodá karbanátkům typickou českou chuť. Důležitou roli hraje i cibule. Pokud ale chcete chuť posunout o něco dál, vyplatí se sáhnout i po dalších ingrediencích:
- bylinky,
- strouhaný sýr (např. eidam, čedar),
- parmazán pro výraznější chuť,
- trochu hořčice nebo kečupu,
- koření.
Co dát do karbanátků, aby byly šťavnaté
Základ je jasný. Ale skutečné kouzlo se skrývá v přísadách, které do něj přidáte. Pokud je směs už před smažením nebo pečením suchá, výsledek lepší nebude.
- Zakysaná smetana nebo jogurt. Jedna až dvě lžíce zakysané smetany nebo bílého jogurtu dodají masu vlhkost a jemnost. Karbanátky budou krásně nadýchané a nebudou se vysušovat.
- Pohanková kaše. Možná překvapení, ale funguje skvěle. Pohanková kaše váže vodu a zároveň dodá lehce oříškovou chuť. Navíc jde o zdravější alternativu klasické strouhanky.
- Cibule (nejlépe orestovaná). Syrová cibule je klasika, ale pokud ji krátce orestujete, získá sladší chuť a karbanátky budou šťavnatější.
- Pečivo namočené v mléce. Starý osvědčený trik našich babiček. Namočený rohlík nebo chléb udrží vlhkost uvnitř masa a zjemní strukturu.
- Strouhaná zelenina. Cuketa, mrkev nebo dokonce kousek brambory. Zelenina pustí šťávu a karbanátky díky ní zůstanou vláčné.
Zkuste Pohlreichův recept na křupavé houbové karbanátky. Stačí i hlíva
Karbanátky v troubě?
Pokud se chcete vyhnout smažení, skvělou alternativou je příprava v troubě. Stačí ji předehřát na 180 až 200 stupňů, karbanátky lehce potřít olejem a péct zhruba 20 až 30 minut. V polovině je vhodné je otočit, aby se propekly rovnoměrně. Na závěr se vyplatí krátce zapnout gril, aby získaly lákavou zlatavou kůrku.
Jak poznám, že jsou karbanátky hotové
Není nic horšího než syrový střed – nebo naopak vysušený „suchar“. Jak to poznat správně?
- Barva uvnitř – po rozkrojení by maso nemělo být růžové.
- Šťáva – musí být čirá, ne krvavá.
- Dotek – hotový karbanátek je pevný, ale stále pružný.
- Teplota (pro jistotu) – uvnitř by měla dosáhnout alespoň 70 °C.
Jemné rybí karbanátky s citronovým dipem – Lehký a osvěžující oběd se zakysanou smetanou
Lehké
30 min
Tip: Další inspiraci na přípravu karbanátků najdete na Recepty iDnes.