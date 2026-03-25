Jak na šťavnaté karbanátky? 5 osvědčených rad, aby nebyly jako podrážka

Petra Burgrová
  4:30
Chcete připravit šťavnaté karbanátky, ale místo toho skončíte s vysušeným nebo drobivým kusem placky na talíři? Tento problém zažil asi každý z nás, a často ani nevíme, kde přesně se stala chyba. Přitom jde o tak jednoduché jídlo. Stačí pár chytrých triků a správné suroviny, a výsledek vás mile překvapí. Karbanátky budou šťavnaté a plné chuti.

Karbanátky z trouby | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Obsah

Čím ochutit karbanátky

Karbanátky patří mezi klasiku, která se na talíři objevuje napříč generacemi. Přesto se často stává, že chutnají tak nějak „obyčejně“. Přitom právě dochucení rozhoduje o tom, jestli budou jen dobré, nebo opravdu skvělé.

Základní kombinace, na kterou nedají dopustit ani naše babičky, je vlastně velmi jednoduchá. Sůl, pepř, česnek a majoránka tvoří osvědčenou čtveřici, která dodá karbanátkům typickou českou chuť. Důležitou roli hraje i cibule. Pokud ale chcete chuť posunout o něco dál, vyplatí se sáhnout i po dalších ingrediencích:

  • bylinky,
  • strouhaný sýr (např. eidam, čedar),
  • parmazán pro výraznější chuť,
  • trochu hořčice nebo kečupu,
  • koření.
Co dát do karbanátků, aby byly šťavnaté

Základ je jasný. Ale skutečné kouzlo se skrývá v přísadách, které do něj přidáte. Pokud je směs už před smažením nebo pečením suchá, výsledek lepší nebude.

  1. Zakysaná smetana nebo jogurt. Jedna až dvě lžíce zakysané smetany nebo bílého jogurtu dodají masu vlhkost a jemnost. Karbanátky budou krásně nadýchané a nebudou se vysušovat.
  2. Pohanková kaše. Možná překvapení, ale funguje skvěle. Pohanková kaše váže vodu a zároveň dodá lehce oříškovou chuť. Navíc jde o zdravější alternativu klasické strouhanky.
  3. Cibule (nejlépe orestovaná). Syrová cibule je klasika, ale pokud ji krátce orestujete, získá sladší chuť a karbanátky budou šťavnatější.
  4. Pečivo namočené v mléce. Starý osvědčený trik našich babiček. Namočený rohlík nebo chléb udrží vlhkost uvnitř masa a zjemní strukturu.
  5. Strouhaná zelenina. Cuketa, mrkev nebo dokonce kousek brambory. Zelenina pustí šťávu a karbanátky díky ní zůstanou vláčné.

Karbanátky v troubě?

Pokud se chcete vyhnout smažení, skvělou alternativou je příprava v troubě. Stačí ji předehřát na 180 až 200 stupňů, karbanátky lehce potřít olejem a péct zhruba 20 až 30 minut. V polovině je vhodné je otočit, aby se propekly rovnoměrně. Na závěr se vyplatí krátce zapnout gril, aby získaly lákavou zlatavou kůrku.

Jak poznám, že jsou karbanátky hotové

Není nic horšího než syrový střed – nebo naopak vysušený „suchar“. Jak to poznat správně?

  • Barva uvnitř – po rozkrojení by maso nemělo být růžové.
  • Šťáva – musí být čirá, ne krvavá.
  • Dotek – hotový karbanátek je pevný, ale stále pružný.
  • Teplota (pro jistotu) – uvnitř by měla dosáhnout alespoň 70 °C.
Vstoupit do diskuse

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.