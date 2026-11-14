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Nachlazení krmit, horečku hladovět? Babské rady pod lupou a co vlastně jíst

Ivana Vaňkátová
  4:00
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Zjistěte, proč vám babiččina rada při horečce může uškodit a co si doopravdy dát na talíř | foto: Profimedia.cz

Při nachlazení pořádně jíst, při horečce raději hladovět. Toto staré lidové pravidlo slýcháme od dětství, ale současná medicína ho jednoznačně odmítá. Horečka není důvodem k tomu, abyste tělo úmyslně trápili hladem. Přečtěte si, co se s organismem během infekce děje, v čem se babičky mýlily a jaké polévky či nápoje vám při rekonvalescenci opravdu uleví.

Odkud pochází pravidlo, že při horečce se má hladovět?

Kořeny známého anglického rčení „feed a cold, starve a fever“ sahají hluboko do minulosti. Už v roce 1574 zapsal anglický lexikograf John Withals do svého slovníku myšlenku, že půst představuje významný prostředek proti horečce. Tehdejší medicína vycházela z představy, že při zimnici a nachlazení je potřeba tělo zahřívat a vydatně krmit, zatímco horečka je vnímána jako oheň, který se nesmí výživnými látkami rozdmýchávat.

Historické prvenství ale nelze připisovat jen jednomu autorovi. V průběhu staletí se objevovaly různé podoby přísloví – podle některých výkladů šlo dokonce o varování, že přejídání během nachlazení může horečku teprve vyvolat. Jisté je jedno – moderní klinická praxe s těmito středověkými představami nesouhlasí.

Slepičí vývar nemoc ale nezkrátí. Co z babských rad opravdu funguje
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Proč tělo při nachlazení a horečce potřebuje energii

Z pohledu CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) je nachlazení souhrnným označením pro infekce horních cest dýchacích, které nejčastěji vyvolávají rhinoviry. Horečka není samostatná nemoc, ale přirozená obranná reakce organismu.

Při zvýšené tělesné teplotě se však radikálně mění energetická bilance:

  • Vyšší metabolismus: Odborné lékařské příručky (např. MSD Manual) uvádějí, že při zvýšení tělesné teploty o jeden stupeň Celsia stoupá bazální metabolismus přibližně o 10 až 12 procent.
  • Nárok na živiny: Imunitní systém jede na plné obrátky a k výrobě protilátek a bojových buněk potřebuje palivo. Hladovění tělo zbytečně oslabuje. Imunologové z Yale University v této souvislosti upozornili na zajímavý paradox: zatímco u virového nachlazení je hladovění škodlivé a tělo potřebuje energii, u těžkých bakteriálních infekcí (jako je například bakteriální angína) může krátkodobé přirozené odmítání jídla organismu v boji s bakteriemi paradoxně pomoci. Naslouchat vlastnímu tělu a jíst podle chuti se tedy vyplatí.

Podle praktického lékaře Simona Hodesa z Cleveland Clinic platí jednoduché pravidlo: pokud máte hlad, normálně jezte, ale při jakémkoli onemocnění provázeném horečkou je naprostým základem dostatečně pít. Tělo totiž kvůli zrychlenému metabolismu ztrácí obrovské množství tekutin a energie.

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Co jíst a pít při nemoci, když nemáme chuť k jídlu?

Ztráta chuti k jídlu je při akutní infekci zcela normální. Nemocný se do velkých porcí rozhodně nesmí nutit. Na druhou stranu platí, že organismus nesmí strádat.

  • Pravidelný pitný režim: Voda, neslazené čaje nebo vývary jsou základ. Při horečce a pocení hrozí dehydratace, která se projevuje únavou, suchem v ústech nebo tmavou močí.
  • Jídlo podle tolerance: Pokud nemáte chuť na klasický oběd, vsaďte na menší porce a lehce stravitelné potraviny – kousek pečiva, piškoty nebo jemnou kaši.
  • Pozor na mýty: Klasickým omylem je obava, že mléko při nachlazení automaticky zvyšuje tvorbu hlenu. To pediatrička Rachel Dawkins z Johns Hopkins Medicine dlouhodobě vyvrací (mléko pouze mění pocit v ústech a viskozitu slin). Stejně tak platí, že zázvor, česnek nebo citron sice posilují celkovou vitalitu, ale v běžném množství v kuchyni nefungují jako zázračný lék, který viry okamžitě zahubí.

Kdy zpozornět?

Pokud se u pacienta objeví náhlá zmatenost, potíže s dýcháním, neklesající vysoké horečky nebo známky vážné dehydratace, je na místě vyhledat lékařskou pomoc.

Ilustrační fotografie

Co připravit nemocnému? Slepičí vývar, čaj a kaše

Babičky se sice mýlily v tom, že by se měl nemocný trápit hladem, ale s tradičním vývarem měly skvělý instinkt. Polévka i horké nápoje totiž prokazatelně pomáhají.

Silný slepičí vývar se zeleninou a nudlemi

Samotný vývar doplňuje tekutiny a ztracené minerální látky (sodík), libové maso dodává bílkoviny a nudle potřebné sacharidy. Vědecké studie (např. z University of Nebraska Medical Center) navíc naznačují, že kvalitní vývar může mírnit zánětlivé procesy v dýchacích cestách a ulevit od ucpaného nosu.

Slepičí polévka

Slepičí vývar s kořenovou zeleninou – Dlouze táhnutá polévka s masem a petrželkou

Recept

Lehké

60 min
Slepičí vývar s domácími nudlemi

Poctivý slepičí vývar s domácími nudlemi – Tradiční recept na posilující polévku

Recept

Střední

180 min

Zázvorový čaj s medem a citronem

Teplý nápoj prokazatelně přináší subjektivní úlevu při bolesti v krku a škrábání (jak potvrzují i výzkumy z Cardiff University). Med navíc efektivně tlumí kašel.

Zázvorový čaj na zahřátí

Zázvorový čaj na zahřátí

Recept

Lehké

20 min
Zázvorový čaj s ovocem a brandy

Zázvorový čaj s ovocem a brandy

Recept

Lehké

20 min
Zázvorový čaj s medem

Zázvorový čaj s medem

Recept

Lehké

15 min

Pozor na klasickou chybu – med a citron přidávejte do čaje až ve chvíli, kdy nápoj lehce zchladne (ideálně pod 60 °C), abyste horkou vodou zbytečně nezničili cenné vitamíny a enzymy. A navíc! Med nikdy nedávejte dětem mladším jednoho roku – kvůli riziku botulismu.

Jemná česnečka s bramborami a majoránkou

Lehká polévka s přídavkem brambor a případně rozšlehaného vejce spolehlivě zasytí, dodá energii a zahřeje organismus.

Česnečka

Poctivá česnečka se slaninou a majoránkou – Sytý staročeský recept

Recept

Střední

35 min
Staročeská hospodská česnečka s bramborami

Staročeská hospodská česnečka s bramborami

Recept

Lehké

45 min
Krémová česnečka s parmazánem

Krémová česnečka s parmazánem: Zahřeje a krásně zasytí

Recept

Střední

90 min

Jemná ovesná kaše s banánem

Ideální volba ve chvíli, kdy už se vrací chuť k jídlu, ale v krku stále řádí bolest. Kaše je měkká, lehce stravitelná a nabitá rychlou energií.

Mléčná ovesná kaše s ovocem a čokoládou

Mléčná ovesná kaše s ovocem a čokoládou

Recept

Lehké

20 min
Čokoládovo-ovesná kaše

Čokoládovo-ovesná kaše s proteinem a mandlovým mlékem

Recept

Lehké

15 min
Pečená ovesná kaše s ovocem

Pečená ovesná kaše s ovocem

Recept

Lehké

35 min

Zlatá pravidla během nachlazení

  • Nikdy úmyslně nehladovte – při horečce tělo spaluje energii v průměru o 10 až 12 % rychleji.
  • Nenuťte se do velkých porcí – pokud nemáte chuť, vsaďte na silný vývar nebo lehce stravitelnou kaši.
  • Základem je hydratace – dehydratace při horečce a pocení je pro organismus mnohem nebezpečnější než prázdný žaludek.
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