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Aby byla vaše poleva zrcadlově lesklá, hladká a při zakrojení se nelámala, musíte znát pár triků, které používají i profesionálové. Základem je pochopit, že čokoláda není jen surovina, ale citlivá emulze, která nesnáší spěch ani prudké změny teplot.
Tajemství kvality: Proč zapomenout na čokoládu na vaření
Zapomeňte na levné tukové tabulky. Pokud hledáte recept na to, jak udělat čokoládovou polevu, která bude chutnat jako z prvotřídní cukrárny, sáhněte po kvalitní hořké čokoládě s obsahem kakaa mezi 50 a 65 %.
Právě vysoký podíl kakaového másla rozhoduje o tom, jestli bude výsledek zářit, nebo zůstane matný a našedlý. Často ji využijete například pro marcipánový dort s čokoládovou polevou, kde hraje vizuální stránka prim.
Jak na dokonalou čokoládovou polevu?
Známý cukrář Josef Maršálek zdůrazňuje, že za dokonalým výsledkem stojí chemie a správné suroviny. Zde je jeho přesné doporučení:
„Abyste měli super lesklou, ale zároveň křupavou čokoládovou polevu, tak potřebujete kvalitní čokoládu, ne tu na vaření, ale opravdu kvalitní čokoládu z kakaa a kakaového másla. A tu si naředíte deseti až patnácti procenty kakaového másla anebo kokosového oleje, ale také můžete použít olej olivový, protože je to rostlinný olej a kakao je rostlina. Je to plod, je to ovoce. Pro extra lesklou polevu potřebujete, aby váš dort, koláč nebo zákusek byly správně zachlazený, protože lesk vzniká teplotním šokem. Ihned po zatuhnutí krájíte horkým nožem, který namáčíte v horké vodě, osušíte ho, a teprve poté zakrojíte a tvarujete jednotlivé kousky.“
Pár kapek kvalitního oleje se doporučuje i na křehké jarní sušenky s čokoládou.
Základní pravidla, jak připravit čokoládovou polevu
- Vodní lázeň: Čokoládu rozpouštějte vždy v misce nad horkou, nikoliv vařící vodou. Teplota polevy by neměla přesáhnout 40 °C.
- Stop vodě: I jediná kapka vody nebo páry může způsobit „seizing“ – čokoláda se okamžitě srazí. Takto připravená hmota je základem pro kakaový perník s čokoládovou polevou, který patří k českým klasikám.
- Ruční míchání: Zapomeňte na šlehače. Polevu míchejte ručně metličkou od středu, aby nevznikly vzduchové bubliny.
Ganache: Čokoládová poleva na dort, která nepraská
Pokud chcete polevu, která je naprosto blbuvzdorná a nikdy nepraská, naučte se ganache. Jde o kombinaci čokolády a smetany ke šlehání (33 % tuku).
Tato čokoládová poleva na perník je stejná jako na ty nejluxusnější dorty. Smetanu stačí zahřát pod bod varu, nasypat do ní nasekanou čokoládu a po pěti minutách vymíchat. Výsledek je lesklý, hustý a při krájení se nikdy neláme. Je také mimořádně vhodná na čokoládové muffiny s polevou.
Přehled receptů: Čokoládová poleva z másla, tuku i kakaa
Každý dezert vyžaduje jiný přístup. Tady je stručný návod, kterou variantu zvolit:
- Klasická čokoládová poleva z másla: 200 g čokolády a 100 g másla. Je voňavá a vláčná, ideální na makový hřbet s čokoládovou polevou.
- Poleva s rostlinným tukem: 200 g čokolády a 100 g 100% tuku. Velmi dobře tuhne, což potřebujete na velikonoční vajíčka s čokoládovou polevou.
- Čokoládová poleva z kakaa: Pokud nemáte čokoládu, smíchejte 80 g tuku, 70 g cukru, 2 lžíce kakaa a lžíci solamylu. Hodí se na perník s čokoládovou polevou s kakaem.
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Jak zachránit sraženou čokoládovou polevu?
Stala se chyba? Nezoufejte. Pokud se vám směs oddělila, přidejte lžíci horké vody a rychle prošlehejte tyčovým mixérem. Emulze se znovu spojí. Tento trik se vám bude hodit, až budete připravovat třeba hrušky s čokoládovou polevou nebo jemnou čokoládovou tvarohovou pěnu.
Ať už je vaše klasická čokoládová poleva určena na vánoční cukroví, nebo na nedělní koláč, pamatujte, že nejdůležitější ingrediencí je trpělivost. S trochou cviku brzy zjistíte, že domácí výroba je nejen levnější, ale především mnohem chutnější.
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