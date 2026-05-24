Obsah
Na co je dobrá kurkuma
Její hlavní silou je aktivní látka kurkumin. Kurkuma se v těle chová jako silný antioxidant a vykazuje výrazné protizánětlivé účinky. Mezi její hlavní přínosy patří:
Jak poznám kvalitní kurkumu v obchodě?
Kvalitní mletá kurkuma má sytou, jasně žlutooranžovou až okrovou barvu a výraznou zemitou, lehce kořeněnou vůni. Pokud je prášek bledě žlutý nebo šedavý, je pravděpodobně starý, zvětralý nebo nastavený moukou či jinými plnidly. Ideální je kupovat kurkumu v biokvalitě (BIO), u které máte jistotu, že nebyla ozařována a neobsahuje zbytky pesticidů.
- Snížení hladiny cukru v krvi: Kurkuma ovlivňuje metabolismus glukózy a zvyšuje citlivost buněk na inzulin, což z ní dělá skvělého pomocníka při prevenci a podpoře léčby cukrovky.
- Podpora trávení a jater: Stimuluje tvorbu žluči, čímž pomáhá tělu lépe trávit tuky, snižuje pocit těžkosti po jídle a nadýmání.
- Záněty a bolesti kloubů: Má terapeutický potenciál u kloubních onemocnění (např. artrózy). Vědecká data ukazují, že kurkumin může mít podobné účinky jako některé protizánětlivé léky, ale s menším množstvím vedlejších účinků.
- Podpora imunity a mozku: Posiluje imunitní systém, přispívá k duševní pohodě a podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému.
Nežádoucí účinky kurkumy
Ačkoliv jde o přírodní superpotravinu, při nadměrném nebo nesprávném užívání se mohou objevit nežádoucí účinky. Vyšší dávky mohou vyvolat trávicí problémy, jako jsou žaludeční křeče, nadýmání, plynatost nebo průjem.
Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa) je statná bylina s podzemní hlízou. Pěstujte ji v květináči doma, přes léto venku. Listy na zimu odumírají, přezimuje hlíza. POUŽITÍ: Hlíza nasládlé a jemně nahořklé chuti se používá hlavně v thajské a indické kuchyni, je důležitou součástí karí koření. U nás se kurkumě říká indický šafrán.
Kolik kurkumy můžu sníst denně
Při běžném používání v kuchyni se doporučuje přibližně 1 až 3 gramy kurkumy denně. U doplňků stravy záleží na obsahu kurkuminu a doporučení výrobce.
Barví kurkuma zuby a kůži? Jak se žlutých skvrn zbavit?
Kdo nesmí užívat kurkumu
Kurkuma je v běžném množství jako koření v jídle bezpečná pro většinu lidí. Pozor by si měli dát:
- Diabetici: Pokud užíváte léky na cukrovku, kurkuma může znásobit jejich účinek a způsobit nebezpečný propad cukru v krvi.
- Lidé užívající léky na ředění krve (antikoagulancia): Kurkuma zvyšuje riziko tvorby modřin a krvácení.
- Lidé s onemocněním žlučníku: Jelikož stimuluje tvorbu žluči, při žlučových kamenech nebo ucpaných žlučovodech může vyvolat záchvat.
- Pacienti před operací: Kvůli vlivu na srážlivost krve je nutné doplňky s kurkumou minimálně 2 týdny před plánovaným zákrokem vysadit.
- Těhotné a kojící ženy: Neměly by užívat koncentrované doplňky stravy.
Jaký je rozdíl mezi kari a kurkumou
Kurkuma je samostatné koření získávané z oddenku rostliny kurkumovníku. Má výrazně žlutou až oranžovou barvu.
Kari je směs více druhů koření. Kurkuma bývá jednou z hlavních složek kari směsi a dodává jí typickou žlutou barvu. Kromě kurkumy může kari obsahovat například koriandr, římský kmín, chilli, zázvor nebo skořici.
|
Je možné jíst mrkev špatně? Ano. Většina lidí tak přichází o část živin
Recepty Jak kurkumu využít v kuchyni
Je nesmírně všestranná a v kuchyni s ní můžete experimentovat každý den. Stačí malé množství, protože kurkuma má výraznou chuť i barvu. Výborně se kombinuje se zázvorem, pepřem, česnekem nebo kokosovým mlékem.
- Džus s kurkumou
- Křupavé květákové placičky s česnekem a kurkumou
- Mrkvová krémová polévka s kurkumou
- Domácí majonéza s kurkumou a citronem
- Smažená ryba s kurkumou a koprem
|
Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie