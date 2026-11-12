Jak jíst pomelo? Poradíme, jak vybrat zralý plod a zbavit ho silné slupky

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Odkud pomelo pochází
Věděli jste, že pomelo je jedním z původních druhů citrusů? Většina dnešních citrusů, na které jsme zvyklí (včetně pomerančů, mandarinek nebo grapefruitů), jsou ve skutečnosti kříženci.
- Předek mnoha plodů: Pomelo je spolu s mandarinkou a cedrátem jedním z prarodičů dnešních citrusů. Například grapefruit vznikl náhodným křížením pomela a sladkého pomeranče na karibském ostrově Barbados v 18. století.
- Původ: Domovem pomela je jihovýchodní Asie, především Malajsie, a jižní Čína, kde má pomelo hlubokou kulturní tradici. V Číně je symbolem prosperity a štěstí a jeho slupka se často používá při oslavách čínského Nového roku.
Jak je pomelo zdravé
Obsahuje opravdu mnoho vitamínů a minerálů. Kromě skvělé chuti tedy nabízí řadu benefitů pro naše tělo.
- Imunita: Už jedna porce obsahuje obrovské množství vitamínu C, který pomáhá chránit organismus před nachlazením a podzimními virózami.
- Podpora trávení: Je bohaté na vlákninu, která zasytí, podpoří správnou funkci střev a pomáhá udržovat stabilní hladinu krevního cukru.
- Zdravé srdce: Obsahuje draslík, který pomáhá regulovat krevní tlak, a antioxidanty, jež chrání cévy před poškozením.
- Krásná pleť: Vysoký obsah vitamínu C stimuluje tvorbu kolagenu, který je klíčový pro pružnost pokožky a mladistvý vzhled.
Jak vybrat zralé a šťavnaté pomelo
Při nákupu se vyplatí vzít pomelo do ruky. Dobrým vodítkem je jeho hmotnost: plod by měl být na svou velikost poměrně těžký, což napovídá, že dužina není vysušená. Slupka by měla být pevná, bez výrazných měkkých nebo poškozených míst. Nemusí přitom mít dokonale žlutou barvu, některé plody zůstávají částečně nazelenalé i v době zralosti.
Jak pomelo správně oloupat
Loupání pomela vyžaduje trochu víc práce než u pomeranče nebo mandarinky. Nejprve plod omyjeme a osušíme. Ostrým nožem odřízneme horní a spodní část slupky a poté její silnou vrstvu na několika místech podélně nařízneme. Jednotlivé části pak snadno oddělíme rukama. Na internetu také koluje trik: pomelo nakrájíme na silnější plátky, ze kterých se pak šťavnaté kousky snadno vyloupnou.
Po odstranění slupky rozdělíme pomelo na měsíčky. Z nich ještě stáhneme bílé blány, které obalují jednotlivé dílky. Právě pod nimi se ukrývá šťavnatá dužina, kterou můžeme jíst samotnou nebo přidávat do dalších pokrmů.
Jak pomelo skladovat
Celé pomelo můžeme uchovávat při pokojové teplotě, ideálně na chladnějším místě mimo přímé slunce. Nakrojený nebo oloupaný plod už ale skladujeme v lednici a co nejdříve ho spotřebujeme.
Salát z pomela, nashi a fíků s rumovou zálivkou – Vitamínový mix exotického ovoce
Lehké
25 min
Recept Jogurtové řezy s pomelem
Nepečený korpus
- 150 g máslových sušenek
- 4 lžíce mléka
- 20 g kakaa
- 100 g másla
- olej a moučkový cukr do formy
Náplň
- 500 g bílého jogurtu
- 150 g moučkového cukru
- 1 sáček želatinového ztužovače (želatina zastudena)
Dohotovení
- 1/2 pomela
- 1 sáček dortového želé
- Sušenky rozdrtíme najemno, drobečky nasypeme do mísy a zvlhčíme mlékem. Přisypeme kakao a promícháme. Pak přidáme změklé máslo nakrájené na kousky a vypracujeme pevnou hmotu.
- Pekáček nebo obdélníkovou formu (25 × 30 cm) vymažeme olejem a vysypeme moučkovým cukrem. Sušenkovou hmotu rovnoměrně rozprostřeme po dně a dobře přitiskneme.
- Želatinu připravíme podle návodu na obalu a smícháme s jogurtem a cukrem. Náplň rozetřeme na sušenkový korpus a necháme v lednici ztuhnout.
- Pomelo oloupeme, z jednotlivých dílků vyřízneme dužinu, nakrájíme ji na kousky a rozložíme na ztuhlou náplň. Dortové želé připravíme podle návodu na obalu a pomelo jím přelijeme. Necháme ztuhnout a nakrájíme na řezy.
Počet porcí: 18 porcí
Doba přípravy: 45 minut + tuhnutí