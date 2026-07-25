Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Jak doplnit železo bez doplňků? Tyto recepty zvládnou pokrýt velkou část denní potřeby

Natálie Brabcová
  4:40

Dostatek železa nemusíte získávat jen z doplňků stravy. Do jídelníčku ho snadno zařadíte pomocí luštěnin, ořechů a dalších běžných potravin. | foto: Canva

Železo patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Je nezbytné pro tvorbu krve a přenos kyslíku, přesto si ho organismus nedokáže sám vytvořit a musí ho přijímat z potravin nebo doplňků stravy. Nedostatek železa se může projevit únavou, bledostí nebo zadýcháváním. Ve většině případů ale lze doporučený denní příjem pokrýt pestrou stravou.

Obsah

Co je železo a proč ho tělo potřebuje

„Železo je jedna z minerálních látek, které obsahuje náš hemoglobin a nachází se i v dalších částech těla. Je velice důležité v tom, že je schopno oxygenovat, tedy vázat na sebe kyslík. To je podstata jeho funkce v organismu,“ uvedl doc. Miloslav Hronek z Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Český rozhlas.

Věděli jste, že?

Tělo si většinu železa dokáže znovu využít. Přibližně dvě třetiny železa v organismu jsou součástí hemoglobinu v červených krvinkách, které přenášejí kyslík. Část železa se ale přirozeně ztrácí, a proto ho musíme pravidelně přijímat ze stravy.

Železo je důležité pro:

  • tvorbu červených krvinek
  • přenos kyslíku v těle
  • normální energetický metabolismus
  • snížení míry únavy a vyčerpání
  • správnou funkci imunitního systému

Z dlouhodobého hlediska je dostatečný příjem železa důležitý pro udržení energie, fyzické výkonnosti i správného okysličení všech tkání.

Nejlepší čas na železo? Takhle z něj podle lékařů dostanete maximum

Nedostatek železa: Příznaky, které většina lidí přehlíží

Nedostatek železa patří mezi časté výživové problémy, které lidé dlouho přehlížejí. Rozvíjí se většinou postupně, a proto bývají jeho první projevy nenápadné.

Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku

Nejčastější projevy:

  • dlouhodobá únava
  • bledost
  • zadýchávání
  • zhoršená koncentrace
  • padání vlasů

V pokročilém stavu může vést k chudokrevnosti (anémii). Vyšší riziko nedostatku mají zejména ženy v reprodukčním věku, těhotné ženy, pravidelní dárci krve, lidé s některými onemocněními trávicího traktu a také vegetariáni či vegani.

Krevní test může odhalit například nízkou hladinu hemoglobinu nebo zásob železa v organismu.

Jak získat železo přirozeně ze stravy

Základem pro dostatečný příjem železa by měl být pestrý jídelníček. V potravinách se železo nachází ve dvou hlavních formách, které se liší tím, jak dobře je dokáže tělo využít.

Inspirace na obědy bohaté na železo

Hemové železo

  • nachází se především v živočišných potravinách, například v mase a vnitřnostech
  • tělo ho dokáže vstřebat lépe než rostlinné železo
  • mezi bohaté zdroje patří například červené maso nebo játra

Nehemové železo

  • najdeme ho hlavně v rostlinných potravinách, jako jsou luštěniny, semínka ořechy, celozrnné obiloviny nebo listová zelenina
  • tělo ho využívá hůře, ale jeho vstřebávání lze podpořit vhodnou kombinací potravin

„Pro lepší využití je vhodné kombinovat železo s vitaminem C, například ve formě sklenice pomerančového džusu nebo vody s citronem, protože výrazně zlepšuje jeho vstřebávání,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková, farmaceutka z lékárny Dr. Max.

Živočišné zdroje: Potraviny s dobře využitelným železem

Mezi nejbohatší zdroje hemového železa patří především maso, ryby a vnitřnosti. Tyto potraviny jsou praktickou součástí jídelníčku, protože obsahují železo ve formě, kterou organismus dokáže využít efektivněji.

Obsah železa v živočišných potravinách
PotravinaBěžná porcePřibližný obsah železa
Hovězí játra90 g5–7 mg
Hovězí maso (dušené)85–100 g2–3 mg
Sardinky v konzervě85 gkolem 2 mg
Ústřice85 gaž 8 mg

Uvedené hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle druhu potraviny a způsobu přípravy. Vycházejí z údajů amerického Národního institutu zdraví (NIH).

Normanské ústřice s omáčkou sukiyaki

Normanské ústřice s omáčkou sukiyaki

Recept

Lehké

15 min

Luštěniny, semínka i tofu: Nejlepší rostlinné zdroje železa

Rostlinné zdroje železa mají ještě jednu výhodu. Kromě minerálů obsahují také vlákninu, bílkoviny a řadu dalších prospěšných látek.

Obsah železa v rostlinných potravinách
PotravinaBěžná porcePřibližný obsah železa
Vařená čočka200 g6,5 mg
Bílé fazole180 g6–8 mg
Tofu125 gpřibližně 3 mg
Vařený špenát90 g2–3 mg
Cizrna125 gpřibližně 2 mg
Dýňová semínka30 g2,5–3 mg
Kešu ořechy30 gpřibližně 2 mg
Pečená brambora se slupkou1 střední kus1,5–2 mg
Hořká čokoláda (45–69 % kakaa)30 gpřibližně 2 mg

Uvedené hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle odrůdy potraviny i způsobu přípravy. Vycházejí z údajů amerického ministerstva zemědělství (USDA) a Národního institutu zdraví (NIH).

Chilli con carne uspokojí i milovníky pikantnějších chutí.

Recept Hovězí chilli s fazolemi a paprikou

  • 400 g mletého hovězího masa
  • 1 plechovka červených fazolí (cca 240 g po scezení)
  • 1 červená paprika
  • 1 cibule
  • 2 stroužky česneku
  • 1 plechovka krájených rajčat (400 g)
  • 1 lžíce rajčatového protlaku
  • 1 lžíce olivového oleje
  • 1 lžička sladké papriky
  • ½ lžičky římského kmínu
  • sůl a pepř podle chuti
  • chilli podle chuti
  • čerstvá petržel nebo koriandr na ozdobu
  1. Cibuli nakrájíme nadrobno a necháme zesklovatět na olivovém oleji. Přidáme mleté hovězí maso a za občasného míchání ho opečeme, dokud se nezatáhne.
  2. Přidáme nasekaný česnek, sladkou papriku, římský kmín a rajčatový protlak. Krátce promícháme, aby se koření rozvonělo. Poté přidáme krájená rajčata, nakrájenou papriku a fazole.
  3. Směs necháme přibližně 20 minut pomalu vařit, aby se chutě propojily. Podle potřeby dochutíme solí, pepřem nebo chilli.
  4. Hotové chilli podáváme samotné nebo s rýží či celozrnným pečivem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: přibližně 40 minut

Tip: Jedna porce tohoto chilli pokryje přibližně polovinu denní potřeby železa u dospělého muže a zhruba čtvrtinu až třetinu doporučeného příjmu pro ženu v reprodukčním věku.

Chilli con carne v tortille

Chilli con carne v tortille

Recept

Střední

120 min

Kolik železa denně potřebujete

Doporučený denní příjem železa se liší podle věku a pohlaví. Podle doporučení Národního institutu zdraví (NIH) je referenční příjem následující:

Doporučená denní dávka železa
VěkMužiŽeny
19-50 let8 mg18 mg
51 let a starší8 mg8 mg

Potřeba železa se může lišit podle životní situace. Například těhotné ženy potřebují zhruba 27 mg denně. Horní bezpečná hranice příjmu železa u dospělých je přibližně 45 mg denně.

Jedna chyba může snížit vstřebávání železa

Nestačí jen vybírat potraviny bohaté na železo. Důležité je také vědět, co může jeho využití v těle naopak omezit.

Čaj a káva

Případů selhání srdce přibývá, na vině bývá i nedostatek železa, říká kardiolog

Černý čaj, zelený čaj i káva obsahují polyfenoly, zejména třísloviny, které mohou snižovat vstřebávání nehemového železa z rostlinných zdrojů. Pokud si dáváte jídlo bohaté na železo například z luštěnin, semínek nebo celozrnných obilovin, není ideální zapíjet ho současně kávou nebo čajem.

Vápník

Vyšší množství vápníku může ovlivnit využití železa, zejména při současném užívání doplňků stravy se železem. Pokud řešíte jeho nedostatek, je vhodné neužívat oba minerály ve stejnou dobu.

Kdy užívat vápník, aby ho tělo skutečně využilo? Lékaři mají jasno

Železo v jídelníčku: Co si zapamatovat

Dostatek železa nemusíte hledat pouze v doplňcích stravy. Pomoci může i běžný jídelníček, pokud víte, na které potraviny se zaměřit:

  • maso a vnitřnosti – patří mezi nejlépe využitelné zdroje železa díky obsahu hemového železa
  • luštěniny, tofu a semínka – pomohou zvýšit příjem železa i bez masa
  • kombinujte chytře – k rostlinným zdrojům železa přidejte potraviny bohaté na vitamin C
  • myslete na načasování – kávu nebo čaj si raději dopřejte s odstupem od jídel bohatých na železo
  • střídejte různé zdroje – pravidelná pestrost jídelníčku je pro dostatečný příjem železa důležitější než jedna konkrétní potravina

Průvodce světem vitaminů. Co jíst, aby vašemu tělu nic nechybělo

Hořčík v potravinách: S těmito recepty se snadno obejdete bez doplňků stravy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Fotorecept: Cuketová polévka, kterou si zamiluje celá rodina. Je hotová raz dva

Rozdělíme ji do misek a ozdobíme rozmarýnem. Podáváme s čerstvým pečivem.

Jednoduchá zeleninová polévka z cukety, mrkve a cibule, provoněná provensálskými bylinkami. Pokud hledáte rychlý způsob, jak zpracovat cuketu, tohle je ideální volba. Kompletní přípravu najdete v...

Hořčík v potravinách: S těmito recepty se snadno obejdete bez doplňků stravy

Hořčík lze doplnit i bez tablet. Ořechy, semínka, luštěniny nebo celozrnné...

Hořčík (magnesium) patří mezi nejčastěji užívané minerály. Jedním z důvodů je, že naše tělo si hořčík nedokáže samo vytvořit a musí ho tak přijmout z jídla nebo doplňků stravy. Jakmile má náš...

Pondělní dieta: Jak na zdravé snídaně s vysokým obsahem proteinu

Není třeba míchat proteinové drinky, protein můžete přijímat přirozeně ve...

Udržet kalorický deficit bez neustálého pocitu hladu je největší výzvou každého redukčního jídelníčku. Klíčem k úspěchu jsou bílkoviny, které spolehlivě zasytí a pomáhají chránit svalovou hmotu. V...

Založit kvásek není žádná věda. Provedeme vás tím od prvního dne až po bochník

Ilustrační snímek

Žitný kvásek zvládne založit i úplný začátečník. Stačí mouka, voda a trpělivost. Připravili jsme přehledný návod krok za krokem, jak kvásek správně založit, krmit, uchovávat i využít při pečení...

Tvarohové ovocné knedlíky: Nadýchané bleskové těsto s voňavou malinovou omáčkou

Tvarohové ovocné knedlíky
Recept

Lehké

45 min

Dopřejte si sladký oběd nebo víkendový dezert, který vás spolehlivě vrátí do dětství. Tyto jemné...

Kuchyňská prkénka: Materiály, ceny i údržba, která je udrží roky jako nová

Jak vybrat to pravé prkénko do kuchyně?

Používat jedno prkénko na maso, zeleninu i pečivo sice šetří místo na lince, ale z hlediska hygieny i chutí jde o riskantní kompromis. Při výběru té správné krájecí desky nerozhoduje estetika na...

25. července 2026

Jak doplnit železo bez doplňků? Tyto recepty zvládnou pokrýt velkou část denní potřeby

Dostatek železa nemusíte získávat jen z doplňků stravy. Do jídelníčku ho snadno...

Železo patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Je nezbytné pro tvorbu krve a přenos kyslíku, přesto si ho organismus nedokáže sám vytvořit a musí ho přijímat z potravin nebo doplňků...

25. července 2026  4:40

Vypadá jako dezert z Indie. Brazilské kokosové kuličky s karamelem zvládne každý

Brazilská sladkost, která ukrývá jemný kokos pod tvrdým karamelem.

Na první pohled by si ji člověk mohl splést s gulab jamun, oblíbeným indickým dezertem. Kulatá sladkost se leskne, má zlatavou barvu a vypadá jako něco, co už možná znáte. Po rozkrojení ale přijde...

25. července 2026

Domácí rajčatovo-paprikové chutney: Pikantní zeleninová příloha k masu i sýrům

Rajčatovo-paprikové chutney
Recept

Lehké

60 min

Připravte si husté zeleninové chutney, které představuje skvělý způsob, jak zpracovat zralá rajčata...

Pečený falafel se salátem z bulguru a brokolice: Osvěžující zeleninové jídlo s granátovým jablkem

Falafel se salátem z bulguru, brokolice a okurky
Recept

Lehké

40 min

Vyzkoušejte výživnou a lehkou kombinaci pečených cizrnových kuliček s pestrým bulgurovým salátem....

Vázané koláče s tvarohem a džemem: Tradiční kynuté šátečky s dvojí náplní

Vázané koláče s tvarohem a červeným džemem
Recept

Střední

200 min

Vyzkoušejte recept na poctivé kynuté koláče v podobě vázaných šátečků, které v sobě spojují dvě...

Fotorecept: Cuketová polévka, kterou si zamiluje celá rodina. Je hotová raz dva

Rozdělíme ji do misek a ozdobíme rozmarýnem. Podáváme s čerstvým pečivem.

Jednoduchá zeleninová polévka z cukety, mrkve a cibule, provoněná provensálskými bylinkami. Pokud hledáte rychlý způsob, jak zpracovat cuketu, tohle je ideální volba. Kompletní přípravu najdete v...

24. července 2026  4:40

Víkendové pečení se SweetBurg: Tajná zbraň na grilování? Máslo a pesto

Bylinkové a pikantní máslo

Léto, vůně kouře z grilu a pohodové večery s rodinou nebo přáteli. Co si budeme povídat, skvělý kus masa nebo čerstvé pečivo udělá radost vždycky, ale víte, co z toho udělá naprostou pecku? Domácí...

24. července 2026

Vepřový guláš z trouby: Bezpracný recept z jednoho pekáče bez míchání

Vepřový guláš z trouby
Recept

Střední

90 min

Vyzkoušejte jednoduchý způsob přípravy klasického guláše bez nutnosti stálého stání u plotny....

Krůtí ptáčky s jablky a slaninou: Pečené masové rolády s jablečnou omáčkou a pečeným knedlíkem

Krůtí ptáčky
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte obměnu tradičních závitků z krůtího prsního řízku plněného slaninou, cibulí a plátky...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slaný bramborový chlebíček s cuketou a koprem: Zeleninový chléb s chřestem a kozím tvarohem

Bramborový chlebíček s cuketou a koprem
Recept

Lehké

120 min

Slané zeleninové pečivo představuje praktickou alternativu k běžnému chlebu i kynutým koláčům....

Fotorecept: Nejlepší domácí meruňková marmeláda. Stačí vám 5 ingrediencí

Meruňkový džem + stepy

Místo klasického svaření cukru s ovocem zkuste základ postavit na suchém karamelu a špetce skořice. Meruňky získáte v neobvyklé, dospělejší chuťové kombinaci. Podívejte se na postup krok za krokem.

23. července 2026  4:20

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.