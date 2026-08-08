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Jak doplnit vitamin D bez doplňků? Tyto recepty vám pomohou předejít jeho nedostatku

Natálie Brabcová
  4:40

Mezi nejlepší přirozené zdroje vitaminu D patří tučné ryby. Menší množství obsahují také vejce, houby nebo obohacené mléčné výrobky. | foto: Shutterstock

Vitamin D si většina lidí spojuje hlavně se slunečním zářením a doplňky stravy. Ve skutečnosti ho ale najdeme i v běžných potravinách, například v tučných rybách, vejcích nebo houbách. Lidské tělo si sice vitamin D dokáže vytvořit díky slunečnímu záření, když ho je ale málo, vyplatí se sáhnout také po potravinách bohatých na vitamin D. Jejich příjem můžete snadno zvýšit pomocí jednoduchých a chutných receptů.

Obsah

Co je vitamin D a proč ho tělo potřebuje

Vitamin D patří mezi vitaminy rozpustné v tucích. Na rozdíl od většiny vitaminů se v těle chová spíše jako hormon, protože se po aktivaci podílí na řadě důležitých procesů.

Lidské tělo si ho dokáže vytvořit samo v kůži působením slunečního záření, konkrétně UVB paprsků. V období s nízkou intenzitou slunce ale může být jeho tvorba omezená, a proto hraje důležitou roli také příjem ze stravy.

Kdy brát vitamin D, aby opravdu fungoval? Lékaři upozorňují na častou chybu

Vitamin D podporuje především:

  • správné vstřebávání vápníku a fosforu,
  • udržení zdravých kostí a zubů,
  • normální funkci svalů,
  • správné fungování imunitního systému.

Věděli jste, že?

Existují dvě hlavní formy vitaminu D:

  • vitamin D3 (cholekalciferol) – vzniká v kůži působením slunečního záření a nachází se také v živočišných potravinách, například v tučných rybách nebo vejcích
  • vitamin D2 (ergokalciferol) – nachází se především v některých houbách a dalších rostlinných zdrojích

Jak poznat nedostatek vitaminu D

Nedostatek vitaminu D patří mezi časté problémy, zejména v zimních měsících, kdy je méně slunečního záření potřebného pro jeho tvorbu v kůži. Riziko je vyšší také u lidí, kteří tráví většinu času uvnitř nebo mají nízký příjem potravin bohatých na vitamin D.

Mezi možné projevy nedostatku patří:

Inspirace: Recepty bohaté na vitamin D

  • únava a snížená energie
  • svalová slabost
  • bolesti svalů nebo kostí
  • zhoršený stav kostí

Vyšší riziko nedostatku mají zejména:

  • senioři
  • lidé s minimem pobytu na slunci
  • těhotné ženy
  • lidé s tmavší pokožkou
  • osoby s nízkým příjmem ryb a dalších potravin bohatých na vitamin D

Dlouhodobě nízká hladina vitaminu D může negativně ovlivnit zdraví kostí, protože vitamin D pomáhá tělu vstřebávat a využívat vápník a fosfor.

80 až 90 % množství vitaminu D máme ze slunečního záření, zbytek přijme tělo ze stravy.

Slunce nestačí. Tyto potraviny obsahují nejvíce vitaminu D

Nejbohatšími přirozenými zdroji vitaminu D jsou především tučné mořské ryby. Právě ryby obsahují vitamin D3, který tělo dokáže dobře využít.

Obsah vitaminu D v potravinách
PotravinaBěžná porcePřibližný obsah vitaminu D
Olej z tresčích jater1 lžíce (cca 14 g)kolem 1 300 IU
Losos150 gpřibližně 900–1 000 IU
Pstruh150 gkolem 1 100 IU
Houby vystavené UV záření100 gstovky IU
Sardinky100 gdesítky až stovky IU podle druhu
Vaječný žloutek1 kuspřibližně 40–50 IU
Obohacené mléko250 mlpodle výrobku

Poznámka: Vyšší obsah vitaminu D mají především houby, které byly po sklizni vystaveny slunečnímu nebo UV světlu. Běžné houby prodávané v obchodech ho obvykle obsahují výrazně méně.

Uvedené hodnoty jsou orientační, mohou se lišit podle druhu potraviny, původu i způsobu zpracování. Obsah vitaminu D se často uvádí v mikrogramech (µg) nebo mezinárodních jednotkách (IU). Pro představu platí, že 1 µg vitaminu D odpovídá 40 IU. Údaje vycházejí z databáze USDA FoodData Central a amerického Národního institutu zdraví (NIH).

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Recept

Střední

20 min

Pečením ke ztrátám vitaminu D takřka nedochází, ale při smažení v rostlinném oleji dojde k jeho poklesu až o 50 %.

Kolik vitaminu D denně potřebujete

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je doporučený denní příjem vitaminu D pro většinu dospělých 15 mikrogramů (µg), což odpovídá 600 mezinárodním jednotkám (IU).

Podle amerického Národního institutu zdraví (NIH) je horní tolerovatelný denní příjem vitaminu D pro dospělé stanoven na 4000 IU.

Věděli jste, že?

Vitamin D, vitamin K2 a vápník v těle spolu úzce souvisejí. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku, vitamin K2 se podílí na jeho správném využití a vápník je základní stavební složkou kostí a zubů. Právě proto se o nich často mluví jako o trojici pro zdravé kosti.

Jak snadno zvýšit příjem vitaminu D z jídelníčku

Vitamin D nemusíte hledat v jediné potravině. Nejlepší cestou je pravidelně zařazovat jeho přirozené zdroje, především tučné ryby.

Snídaně
2 vejce + celozrnný chléb
→ menší množství vitaminu D (především ze žloutků)

Oběd
150 g pečeného lososa s bramborami
→ přibližně 600 až 900 IU vitaminu D

Večeře
Sardinková pomazánka se zeleninou
→ přibližně 150 až 300 IU vitaminu D podle množství sardinek

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Recept

Lehké

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Jedna chyba může snížit obsah vitaminu D v potravinách

Vitamin D patří mezi vitaminy, které jsou při běžné tepelné úpravě poměrně stabilní. Přesto může jeho obsah při dlouhém zahřívání nebo některých způsobech přípravy částečně klesnout.

Pro zachování co nejvyššího obsahu vitaminu D:

Po padesátce už jen mléko nestačí. Tyto potraviny vaše kosti opravdu potřebují
  • ryby připravujte šetrně a vyhněte se zbytečně dlouhé tepelné úpravě
  • volte například pečení nebo vaření
  • zařazujte tučné ryby pravidelně, nejen výjimečně
  • vitamin D přijímejte spolu s tuky, protože jde o vitamin rozpustný v tucích

„Vitamín D se může užívat kdykoliv během dne. Jelikož jde o vitamín rozpustný v tucích, je vhodné jej užívat spolu s jídlem či ho zapít pohárem mléka,“ uvádí PharmDr. Radka Procházková z online poradny Dr. Max.

Zejména senioři by měli potraviny s vitamínem D zařadit do jídelníčku.

Vitamin D v jídelníčku: Co si zapamatovat

Pokud chcete zvýšit příjem vitaminu D přirozeně ze stravy:

  • tučné ryby – losos, makrela, pstruh nebo sardinky patří mezi nejlepší přirozené zdroje vitaminu D
  • vejce – zejména vaječný žloutek obsahuje menší množství vitaminu D a může jídelníček vhodně doplnit
  • houby vystavené UV záření a obohacené potraviny – mohou být významným zdrojem vitaminu D, zejména pro lidi s omezeným příjmem živočišných potravin
  • slunce zůstává hlavním přirozeným zdrojem – samotná strava většinou nestačí k pokrytí potřeby vitaminu D, zejména v zimních měsících
  • pravidelnost je důležitější než jedna superpotravina – potraviny bohaté na vitamin D je vhodné zařazovat do jídelníčku opakovaně, ne jen výjimečně

Vitamín D v zimě: Lze ho získat z potravin, nebo je nutné doplňování?

Jedna porce lososa může podle druhu ryby obsahovat několik stovek až více než tisíc IU vitaminu D a významně tak přispět k jeho doporučenému dennímu příjmu.

Recept Pečený losos s vejcem a zeleninou

  • 2 filety lososa (cca 300 g)
  • 2 vejce
  • 250 g brambor
  • 200 g zeleniny podle chuti (například brokolice, špenát nebo zelené fazolky)
  • 2 lžíce olivového oleje
  • citron
  • sůl
  • čerstvě mletý pepř
  1. Lososa osolíme, opepříme a zakápneme citronovou šťávou. Přendáme ho na plech vyložený pečicím papírem a pečeme přibližně 12 až 15 minut při 180 °C.
  2. Brambory uvaříme nebo upečeme se slupkou. Zeleninu připravíme podle druhu. Brokolici například krátce napaříme, aby zůstala křupavá.
  3. Vejce uvaříme natvrdo a nakrájíme. Společně s lososem, bramborami a zeleninou podáváme. Podle chuti dochutíme citronem a olivovým olejem.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: přibližně 30 minut

Jak doplnit vitamin C bez doplňků? Tyto recepty pokryjí denní potřebu lépe než citron
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