Jak dlouho vydrží zvěřina v mrazáku a v lednici?
Při skladování masa je nutné rozlišovat dvě věci: bezpečnost potravin a zachování kulinářské kvality. Doby uvedené v doporučeních obvykle vyjadřují, jak dlouho si maso při stabilní teplotě −18 °C uchová svou šťavnatost a strukturu. Při stabilní mrazicí teplotě sice maso po delší době nezpůsobí zdravotní potíže, ale na jeho chuti a struktuře se to už výrazně projeví.
|Druh zvěřiny
|V lednici (0–4 °C)
|V mrazáku (−18 °C)
|Srnčí a jelení (celé kusy)
|3–5 dní
|3–12 měsíců
|Zajíc a králík
|1–2 dny
|až 12 měsíců
|Divoká kachna a husa
|1–2 dny
|přibližně 6 měsíců
|Mletá zvěřina
|1–2 dny
|3–4 měsíce
Uvedené doby pro mrazák se liší podle způsobu domácího či průmyslového zpracování a kvality balení. U pernaté zvěřiny (kachna, husa) je mrazicí lhůta kratší kvůli vyššímu obsahu tuku, který má tendenci dříve oxidovat a žluknout.
Pokud máte maso uložené v chladničce, jeho trvanlivost závisí i na čistotě prostředí. Syrovou zvěřinu vždy ukládejte na nejspodnější polici v uzavřené nádobě, aby šťáva nekontaminovala ostatní potraviny.
Jak správně zamrazit zvěřinu, aby nevyschla?
Samotné mrazení staré nebo špatně očištěné maso nezachrání. Než balíček putuje do mrazáku, vyplatí se dodržet několik osvědčených kroků:
- Očistit a porcovat: Zvěřinu zbavte zbytků blan, nežádoucího loje či poškozených částí a rovnou ji naporcujte na díly odpovídající vašim obvyklým rodinným porcím.
- Jemně osušit: Povrch masa zbavte přebytečné vlhkosti pomocí čisté papírové utěrky. Syrové maso zbytečně neoplachujte pod tekoucí vodou, abyste nerozstřikovali mikroorganismy po kuchyni.
- Zabalit s minimem vzduchu: Absolutním ideálem je vakuové balení, které brání přístupu vzduchu. Pokud vakuovačku nemáte, zabalte maso velmi těsně do potravinové fólie a následně vložte do pevného mrazicího sáčku. Vzduch v balíčku je hlavní příčinou takzvaného spálení mrazem (maso na povrchu zešedne, vyschne a ztratí křehkost).
- Označit štítkem: Na obal napište druh zvěřiny, konkrétní část masa (např. kýta, plec), hmotnost a datum zamrazení.
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Jak zamrazit maso? Rozhoduje teplota i rychlost zmrazení
Jak bezpečně rozmrazit zvěřinu
Způsob rozmrazování je pro výslednou chuť masa (a vaše zdraví) naprosto klíčový. Zapomeňte na rychlé rozmrazování na kuchyňské lince při pokojové teplotě, kde se bakterie množí doslova před očima. Podle doporučení bezpečnosti potravin máte k dispozici tři správné metody:
- V lednici (nejbezpečnější): Maso přemístěte z mrazáku do lednice s předstihem (menší kusy den, velké pečeně i několik dní). Maso rovnoměrně povoluje a drží si stabilní nízkou teplotu.
- Ve studené vodě (rychlejší): Maso musí být v nepropustném sáčku a zcela ponořené ve studené vodě. Vodu měňte každých 30 minut. Po rozmrazení je nutné maso ihned tepelně upravit.
- V mikrovlnné troubě (nejrychlejší): Použijte speciální rozmrazovací program a maso bezprostředně poté uvařte nebo upečte.
Může se rozmrazené maso znovu zamrazit?
Ano, ale za určitých podmínek. Pokud jste zvěřinu bezpečně rozmrazili v lednici, USDA (Americké ministerstvo zemědělství) výslovně připouští možnost jejího opětovného zamrazení v syrovém stavu, i když může ztratit část šťavnatosti.
Pokud jste však maso rozmrazovali ve studené vodě nebo v mikrovlnné troubě, do mrazáku se může vrátit pouze po důkladné tepelné úpravě (např. jako uvařený guláš).
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Mrazák vaše maso nezničí. Pozor si dejte až při rozmrazování
Kdy zbystřit? Divočák může mít svalovce
Zatímco u srnčího či zaječího masa řešíte hlavně kvalitu a správnou teplotu, u černé zvěře (divočáků) vstupují do hry přísná veterinární pravidla.
Státní veterinární správa (SVS) opakovaně připomíná, že každé divoké prase určené ke konzumaci musí být vyšetřeno na svalovce (trichinelózu), a to bez výjimky i v případě, že si ulovený kus nechává myslivec pro vlastní spotřebu doma. Mražení, pečení na pánvi ani kyselá marináda larvy svalovce spolehlivě nezničí. Zvěřina se proto zásadně nezpracovává dříve, než dorazí oficiální negativní výsledek z akreditované laboratoře.
Jak je to s marinováním zvěřiny?
Klasická divočina se často naloží do octa, červeného vína nebo podmáslí, aby maso zkřehlo a ztratilo specifický pach divočiny. S délkou marinování to ale není radno přehánět.
Zatímco pevné a velké kusy (pečeně, steaky) snesou v chladu marinádu zhruba 2 až 5 dní, menší kousky na guláš nebo nudličky stačí naložit na několik hodin až přes noc. Příliš dlouhé působení kyselých složek (citron, ocet, víno) narušuje bílkoviny na povrchu masa a může vytvořit nehezky kašovitou texturu.