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Jak dlouho vydrží pečená husa v lednici?
Pečená husa vydrží v lednici při teplotě do 4 °C přibližně 3–4 dny od upečení. Platí to ovšem pouze za předpokladu, že byla správně tepelně upravena a nejpozději do dvou hodin uložena do chladu.
Doporučení ohledně délky skladování se však liší. Zatímco některá připouštějí uchovávání pečeného masa v lednici až čtyři dny, jiná jsou opatrnější a radí zbytky hotových jídel sníst nebo zamrazit už do dvou dnů. To ovšem neznamená, že se maso třetí den automaticky zkazí. Důležité je především dodržet správné podmínky skladování.
Co z toho vyplývá pro domácí kuchyni? Jestli předem víte, že všechno maso v nejbližších dnech nesníte, je rozumnější zbylé porce co nejdříve zamrazit.
|Způsob skladování
|Doporučená doba
|Pečená husa v lednici do 4 °C
|3–4 dny, opatrněji do 2 dnů
|Pečená husa v mrazáku při −18 °C
|2–3 měsíce pro zachování kvality
|Syrová husa v lednici do 4 °C
|1–2 dny
|Syrová husa v mrazáku při −18 °C
|Přibližně 6 měsíců pro zachování kvality
|Hotová husa mimo lednici
|Nejvýše 2 hodiny celkem při běžné pokojové teplotě
Do kdy sníst svatomartinskou husu upečenou 11. listopadu?
Pokud jste letos husu pekli přímo na svatého Martina, tedy ve středu 11. listopadu 2026, nemusíte ji hned druhý den vyhazovat. Záleží ale na tom, jak rychle jste ji po upečení zchladili a zda byla po celou dobu uložená v lednici při teplotě do 4 °C.
Představme si například, že husu dopečete ve středu ve 13 hodin. Podle opatrnějšího doporučení byste měli zbytky sníst nebo zamrazit nejpozději v pátek ve stejnou dobu. Delší doporučená lhůta pak končí v neděli.
|Datum
|Doba od upečení
|Co se zbylou husou?
|Středa 11. 11.
|Den přípravy
|Rozdělit na porce a nejpozději do 15:00 uložit do lednice. Po zchlazení lze zamrazit
|Čtvrtek 12. 11.
|1. den
|Maso můžete bez obav sníst, pokud bylo správně skladované, nebo zamrazit
|Pátek 13. 11.
|2. den
|Do 13:00 maso dojíst nebo zamrazit podle opatrnějšího doporučení
|Sobota 14. 11.
|3. den
|Maso lze ještě sníst, pokud bylo po celou dobu správně skladované, podle delší doporučené lhůty
|Neděle 15. 11.
|4. den
|Do 13:00 končí delší doporučená doba skladování
|Pondělí 16. 11.
|5. den
|Zbylé maso už nejezte
Jak správně skladovat pečenou husu v lednici?
Nechat velké množství husího masa chladnout pohromadě v hlubokém pekáči není dobrý nápad. Menší porce totiž vychladnou rychleji, a omezí se tak doba, po kterou se v mase mohou množit bakterie. Důležité proto není jen to, jak rychle husu uložíte do chladu, ale také jak ji předtím připravíte ke skladování.
Praktický postup: Jak uložit zbytky pečené husy do lednice?
Dá se pečená husa zamrazit?
Ano, pečenou husu můžete zamrazit. Při teplotě −18 °C si nejlepší kvalitu uchová přibližně 2–3 měsíce. Mražení je proto vhodným řešením, pokud předem víte, že všechny zbylé porce v nejbližších dnech nesníte.
Co připravit z husích zásob v mrazáku?
Připravené porce masa vložte do sáčků určených k mrazení nebo do vzduchotěsných nádob. Ze sáčků vytlačte co nejvíce vzduchu a obaly důkladně uzavřete. Omezíte tím vysychání masa a vznik takzvaného spálení mrazem, při kterém se na jeho povrchu objevují vysušená místa a maso ztrácí na kvalitě. Na obal nezapomeňte napsat datum zamrazení.
A co když na husu v mrazáku zapomenete? Doporučené dva až tři měsíce se vztahují především k zachování chuti a konzistence, nikoliv k samotné bezpečnosti. Pokud bylo maso před zamrazením v pořádku a zůstalo nepřetržitě při teplotě −18 °C, může být bezpečné i déle. Postupně však může ztrácet šťavnatost a chuť. Mražení navíc nedokáže zachránit maso, které už bylo nesprávně skladované nebo se začalo kazit.
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Jak správně rozmrazit pečenou husu?
Nejbezpečnější je rozmrazit pečenou husu v lednici, kde maso zůstává po celou dobu v chladu. Přesuňte ho proto z mrazáku s dostatečným předstihem. Menší porce mohou povolit přes noc, větší kusy ale budou potřebovat delší dobu. Maso nechte v nádobě, která zachytí případnou tekutinu a zabrání jejímu kontaktu s ostatními potravinami.
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Pokud spěcháte, můžete použít mikrovlnnou troubu s funkcí rozmrazování nebo maso v nepropustném obalu ponořit do studené vody. Tu je potřeba měnit každých 30 minut. Po takovém rychlejším rozmrazení maso ihned důkladně ohřejte. Rozmrazování na kuchyňské lince nebo u radiátoru se naopak nedoporučuje. Povrch masa se totiž může zahřát na teplotu, při které se začnou množit bakterie, zatímco uvnitř je maso ještě zmrzlé.
A jak dlouho může rozmražená husa ještě zůstat v lednici? Podle opatrnějšího doporučení byste ji měli sníst do 24 hodin od úplného rozmrazení. Již jednou ohřáté maso znovu neohřívejte. Opakovaným střídáním teplot totiž roste riziko množení bakterií.
Jak ohřát pečenou husu, aby měla křupavou kůži?
Nejlepší volbou pro ohřívání větších porcí pečené husy je trouba. Mikrovlnná trouba sice maso ohřeje rychleji, ale kůže při tomto způsobu zpravidla ztratí svou křupavost. Větší kusy se navíc mohou prohřívat nerovnoměrně, takže zatímco na povrchu jsou už horké, uvnitř mohou zůstávat studené.
Jak poznat, že je husa dostatečně prohřátá?
Podle doporučení pro bezpečné ohřívání zbytků by měla dosáhnout vnitřní teploty alespoň 74 °C. Nejspolehlivěji ji změříte kuchyňským teploměrem v nejsilnější části masa, mimo kost.
Porce masa položte do menšího pekáče kůží nahoru, přidejte trochu výpeku nebo vody a zakryjte alobalem. V troubě předehřáté přibližně na 170 °C maso postupně prohřejte. Jakmile je dostatečně horké i uvnitř, alobal sundejte a teplotu krátce zvyšte, aby kůže znovu získala zlatavou barvu a křupavost. Maso přitom hlídejte, aby se nevysušilo nebo nepřipálilo.
Co udělat se zbytky pečené husy a husím sádlem?
Co připravit ze zbytků husy a kachny?
Pečenou husu navíc nemusíte podávat stále jen se zelím a knedlíky. Obrané maso se výborně hodí do bramborových lokší, sendvičů, rizota nebo těstovin. Z kostry zase připravíte silný vývar, který přijde vhod během chladných podzimních dnů. Stačí přidat kořenovou zeleninu, cibuli a oblíbené koření.
Zapomenout byste neměli ani na husí sádlo. Tuk z pečení je vhodné oddělit od masové šťávy a ještě tekutý přecedit přes jemné sítko do čisté nádoby. Po zchladnutí ho uložte do lednice. Využít ho můžete například k pečení brambor, zatímco zbylá masová šťáva poslouží jako základ omáčky. Důležité je sádlo co nejlépe zbavit vody a drobných zbytků masa, které zkracují jeho trvanlivost. Jak dlouho domácí husí sádlo vydrží, záleží především na způsobu přípravy, čistotě a podmínkách skladování.
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