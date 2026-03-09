Jak dlouho vydrží otevřená konzerva v lednici? Tohle číslo vás možná překvapí

Petra Kašparová
  4:30
Konzervy jsou skvělým způsobem, jak uchovat potraviny na dlouhou dobu. Jak ale správně skladovat otevřené konzervy, aby potraviny vydržely co nejdéle? Ať už jde o maso, rajčata nebo ovoce, správné zacházení s otevřenými konzervami je klíčem k zachování jejich čerstvosti a bezpečnosti pro vaši rodinu.
Víte, jak dlouho vydrží otevřená konzerva a jak skladovat její obsah po...

Víte, jak dlouho vydrží otevřená konzerva a jak skladovat její obsah po otevření? | foto: Canva

Obsah konzervy přendejte do uzavíratelné nádoby a skladujte ideálně v lednici.
Masové konzervy mají po otevření nejmenší trvanlivost. Spotřebujte co...
Masové konzervy mají po otevření nejmenší trvanlivost. Spotřebujte co...
Nespotřebovaný obsah konzervy byste měli přendat do uzavíratelné nádoby....
Jak dlouho vydrží otevřená konzerva v lednici

Konzerva není jen klasická plechovka. V moderní terminologii označuje potravinu, která je hermeticky uzavřená v nádobě, nejčastěji plechovce, sklenici nebo plastové nádobě. Nádoba je tepelně ošetřena a zcela uzavřena. Konzervy mohou obsahovat širokou škálu produktů – od masa a ryb po ovoce, zeleninu, polévky nebo hotová jídla.

Potravina tak zůstane bezpečná pro konzumaci po dlouhou dobu bez potřeby chlazení. Konzervování je starý a efektivní způsob uchovávání potravin v nezměněném stavu a umožňuje jejich skladování po měsíce nebo dokonce roky.

Každý občas otevře konzervu. Ať už se jedná o rajčatový protlak, tuňáka nebo nakládanou zeleninu, je snadné zapomenout, že po otevření se podmínky skladování mění. Správné zacházení s otevřenou konzervou je klíčové pro to, abychom se vyhnuli konzumaci potravin, které by mohly být škodlivé.

Tušíte správně, jak bude znít první věta. Pokud možno, spotřebujte otevřenou konzervu najednou, případně co nejdříve. Jakmile se, po otevření konzervy, potraviny dostanou do kontaktu s kyslíkem, mohou začít rychleji ztrácet svou čerstvost. Doba trvanlivosti závisí na typu potraviny a podmínkách skladování, ale většinou byste měli otevřenou konzervu spotřebovat do 3-5 dnů.

Pomazánka z masové konzervy

Pomazánka z masové konzervy

Recept

Střední

20 min

Nespotřebovaný obsah konzervy byste měli přendat do uzavíratelné nádoby. Skladování v otevřené plechovce není dobrý nápad.

Různé konzervované potraviny mají různou trvanlivost

  • Maso a ryby: Konzervované maso nebo ryby vydrží v lednici maximálně 3 dny. Rychle se kazí, protože obsahují více bílkovin a vody, což je ideální prostředí pro růst bakterií. Zkažené maso může být velmi nebezpečné. U masových výrobků proto skutečně dbejte na velmi rychlou spotřebu konzerv.
  • Rajčatové výrobky: To je v českých kuchyních velmi používaný druh konzervovaného výrobku. Rajčatové protlaky, omáčky nebo loupaná zavařená rajčata vydrží v lednici 5–7 dní. Dobře je uzavřete těsným víčkem, aby se minimalizovala kontaminace.
  • Ovoce a zelenina: Konzervy s ovocem, různé druhy kompotů, nebo zeleninou, tedy sterilovaná zelenina, vydrží také 5-7 dní. I zde platí, že je třeba je dobře zavřít. A pozor! Nevylévejte z nich tekutinu, pro uskladnění po otevření je důležitá. Bez ní přichází poměrně rychlá zkáza.
Sterilovaný zeleninový salát

Sterilovaný zeleninový salát

Recept

Lehké

80 min

Masové konzervy mají po otevření nejmenší trvanlivost. Spotřebujte co nejrychleji.

3 tipy, jak správně uchovávat otevřené konzervy

Při skladování otevřených konzerv je důležité mít na paměti několik zásad:

1. Přendání do jiného obalu

Pokud si chcete zajistit skutečně dlouhou trvanlivost, přendejte nespotřebovaný obsah konzervy do jiné uzavíratelné nádoby. Otevřená plechovka není prostě ten správný obal pro skladování. Pokud jde o konzervu, která původně rovnou byla ve skle s víčkem, samozřejmě přendavat nemusíte.

2. Správná teplota

Tohle je zásadní. Je jasné, že otevřená konzerva odložená na kuchyňskou linku nevydrží dlouho čerstvá. V lednici by měla být ideální teplota 0–5 °C. Při teplotě vyšší než 5 °C se otevřená konzerva začne rychle kazit.

3. Zakrytí konzervy

Ideální je skladování v nádobě s víčkem. Pokud není možné použít nádobu s víčkem, zakryjte otevřenou konzervu fólií nebo plastovým víčkem. Minimalizujete tak přístup vzduchu.

Salát ze sterilované zeleniny

Salát ze sterilované zeleniny

Recept

Lehké

10 min

Obsah konzervy přendejte do uzavíratelné nádoby a skladujte ideálně v lednici.

Jak poznat zkaženou konzervu

I když se budete snažit otevřené konzervy uchovávat správně, je důležité věnovat pozornost čerstvosti obsahu. Nepřehlédněte znaky, které ukazují, že potravina již není bezpečná ke konzumaci.

Jak poznat, že je lepší konzervu vyhodit?

  • Změna barvy nebo textury. Pokud se obsah konzervy změní (např. zhnědne, ztvrdne nebo změkne) nebo se na povrchu objeví plíseň, je to jasný signál, že potravina není k jídlu. Plíseň jezte jen tu k tomu určenou, třeba na zrajícím sýru. Toto raději hoďte do koše!
  • Nepříjemný zápach. Nos může být v kuchyni velmi dobrým pomocníkem. Pokud konzerva začne zapáchat a vy nosem vnímáte něco, co tam nepatří, okamžitě ji vyhoďte. Vůně je často prvním indikátorem, že se potravina zkazila.
  • Nafouklá konzerva a jiné příznaky kvašení. Pokud se vám víčko nafoukne, nebo při otevření slyšíte typický zvuk (ten, který chceme slyšet u otevírání bublinkového vína, nikoliv masové konzervy), může to být znak, že došlo k bakteriálnímu růstu nebo kvašení a potravina je nebezpečná. Vyhodit!
Zavařené vepřové maso

Zavařené vepřové maso

Recept

Střední

160 min

Jak prodloužit čerstvost otevřených konzerv

Pokud chcete prodloužit čerstvost otevřených konzervovaných potravin, může vám pomoci:

  • Použití soli nebo octa. Některé konzervované potraviny, například rajčatové produkty, mohou mít delší trvanlivost, pokud do nich přidáte trochu soli nebo octa. Tyto ingredience pomáhají zpomalit růst bakterií.
  • Zmrazení. Pokud máte větší množství otevřené konzervy (např. rajčatovou omáčku), přemístěte ji do mrazicí nádoby a zmrazte na později. Udělejte tak ale co nejdříve po otevření konzervy! V mrazáku může vydržet i několik měsíců.

Lilková tikka masala: Exotická večeře z jednoho hrnce, která nadchne i milovníky masa

Lilková tikka masala
Recept

Střední

35 min

Toužíte po intenzivních chutích indické kuchyně, ale chcete si dopřát něco lehčího? Lilková Tikka...

