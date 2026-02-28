Co by byl guláš bez cibule? A co teprv zelí nebo polévky? Správně orestovaná cibule je základem mnoha jídel. Jak ji udržet co nejčerstvější a plnou chuti a vitamínů?
Obsah
Klíčová je správná sklizeň
Pokud si cibuli pěstujete sami, neuspěchejte její sklizeň. Počkejte si na den, kdy nebude pršet. A ideálně takový, který od deště dělí dva až tři dny. Půda bude měkčí, ale ne mokrá, a cibuli půjde dobře vytáhnout. Můžete si pomoci rýčem, ale pozor, ať cibuli nepoškodíte.
Cibule v Česku a ve světě
Cibule se dnes pěstuje ve 170 zemích. 30 % produkce pochází z Číny.
V Česku je mnoho originálních odrůd. Například Všestara, pěstovaná jen ve stejnojmenné obci na Královéhradecku, má o čtvrtinu víc železa a až dvojnásobek vitaminu B3 oproti jiným odrůdám.
Nejoblíbenější a také v Česku nejčastěji pěstovanou červenou odrůdou je Carmen. Má tmavočervenou barvu a díky své odolnosti je mimořádně vhodná ke skladování.
Cibuli očistěte, ale nať neulamujte. Cibule potřebuje před uskladněním ještě doschnout, ideálně na suchém místě, kde nehrozí déšť ani přímé slunce. Máte-li jí hodně, můžete ji vázat do snopů a věšet pod střechu. Dobře doschne ale také v horizontální poloze, rozložená v bedýnkách, ideálně v jedné vrstvě.
Jakou cibuli uskladnit
Zhruba po měsíci je svrchní slupka žlutá (nebo dle odrůdy i bílá nebo červená), napjatá a lesklá. Takovou cibuli můžete zbavit natě a uskladnit.
- Vyberte jen cibule bez poškození, s dostatečnou vrstvou slupky.
- Máte-li více druhů cibule, uskladněte je zvlášť. Štiplavější druhy (s vyšším obsahem sloučenin síry) vydrží déle, naopak cibuli jemnější chuti spotřebujte dříve.
- Cibuli skladujte na tmavém, chladném místě. Vydrží i teploty těsně nad nulou, ale pozor na mráz!
- Nepřítelem skladování cibule je vlhkost. Ve vlhkém prostředí cibule začne brzo hnít.
- Chybou je skladování cibule (ale i česneku) v blízkosti brambor či jablek. Uvolňují totiž ethylen, který způsobí, že cibule začne klíčit. Tím se stane i méně odolná pro skladování, může změknout a začít hnít.
|
RECEPT DNE: Cibulačka se sýrovým chlebem
Jak dlouho vydrží uskladněná cibule
Pokud cibuli správně skladujete, vydrží až do jara, odolné odrůdy dokonce až 10 či 12 měsíců od sklizně. Záleží i na chuti – odrůdy cibule s jemnější chutí se začnou kazit dříve.
Pozor na mráz, který cibuli nenávratně poškodí. Na druhé straně ani vyšší teploty nejsou to pravé. Nad 20 stupni Celsia může už začít klíčit.
Jak poznat zkaženou cibuli
Všímejte si varovných signálů předtím, než se od cibule začne šířit zápach. Odstraněním cibulí, které se začínají kazit, ochráníte ty dobré.
- Prvním signálem je měknutí cibule. Měla by být na omak suchá, hladká a tvrdá.
- Spolehlivým znakem hnití je hnědá barva slupky a vlhkost.
- Hnít většinou začíná cibule zevnitř, pak zjistíte poškození až při rozkrojení.
- Cibule, která teprve začíná hnít, je uvnitř mokrá, při prvním rozkrojení nedrží pohromadě, a nevydává štiplavou vůni.
- Hnilobný zápach přichází až s pokročilým procesem hnití a jistě ho nepřehlédnete.
|
6 receptů na originální a poctivý guláš
Ideální skladování cibule
- Suchý sklep, dobře větraná chladná místnost. Zavěšené snopy cibule lze skladovat i například v kůlně, v garáži nebo na půdě.
- V prodyšné nádobě, například v proutěném koši, případně rozložené vedle sebe v jedné vrstvě.
- Při teplotě od 1 do 10 stupňů Celsia, na tmavém místě.
- Při relativní vlhkosti maximálně kolem 60 procent.
Vydrží cibule v ledničce?
Skladování v ledničce se nedoporučuje. Chladnička sice nabízí správnou teplotu, ale je v ní příliš vysoká vlhkost. Cibule v ledničce vám bez úhony vydrží několik dní (uvádí se 2 nebo 4 dny. Později může podléhat plísním nebo hnilobě. Když už ji musíte v lednici nechat déle, je lepší ji oloupat, nakrájet a dát do neprodyšně uzavřené nádoby.
Některé hospodyně cibuli i zamrazují, přichází tím ale o svou typickou vůni a část chuti. Před zmrazením je třeba cibuli zbavit slupky a nakrájet na menší díly (nebo rovnou na kostičky). Před přípravou ji nechte rozmrznout a lehce ji osušte.
|
Jednohubky z královny zeleniny - cibulové kroužky v pivním těstíčku