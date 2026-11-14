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Jak dlouho vydrží otevřené červené víno v lednici?
Otevřené červené víno vydrží v lednici zpravidla 3–5 dní od otevření, pokud láhev dobře uzavřete a skladujete v chladu. Jde ovšem o orientační dobu, během které si víno může zachovat přijatelnou chuť.
O svěžest a aroma totiž může začít přicházet mnohem dříve. Odbornice Caroline Gilbyová na webu The Wine Society vysvětluje, že pro většinu vín jsou dva až tři dny realistickou dobou, po kterou zůstávají příjemná k pití. Poté začínají ustupovat ovocné vůně a svěžest. Některá plnější a výraznější červená vína si však mohou zachovat dobrou chuť i o něco déle.
|Druh a způsob skladování
|Orientační trvanlivost
|Otevřené červené víno, dobře uzavřené v lednici
|3–5 dní
|Lehčí červené víno v lednici
|Přibližně 2–4 dny
|Plnější a výraznější červené víno v lednici
|3–5 dní, někdy až 7 dní
|Otevřené červené víno při pokojové teplotě
|Zpravidla kratší dobu než v lednici
Patří otevřené červené víno do lednice?
Ano, otevřené červené víno je vhodné uložit do lednice. Ačkoliv se červená vína obvykle podávají při vyšší teplotě než bílá, při skladování je chlad jejich spojencem. Zpomaluje totiž oxidaci, tedy chemické reakce způsobené kontaktem vína s kyslíkem. Díky tomu si víno déle zachová původní vůni a chuť. Na kuchyňské lince, zejména v blízkosti sporáku nebo topení, bude tyto vlastnosti ztrácet rychleji.
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„Pravidlo o pokojové teplotě se týká servírování, ne uchování,“ připomíná vinař Vojtěch Válka v článku na webu Vinařství Válka v Nosislavi. Před dalším podáváním stačí láhev vyjmout z lednice a nechat víno postupně oteplit. Lehčí červená vína se zpravidla podávají při teplotě kolem 12–13 °C, plnější při 16–18 °C. Není proto nutné čekat, až se víno ohřeje na běžnou pokojovou teplotu.
Jak správně skladovat otevřené červené víno?
Otevřené červené víno co nejdříve znovu uzavřete a uložte do lednice. Čím méně bude v kontaktu se vzduchem, tím déle si zachová svou vůni a chuť.
5 tipů, jak prodloužit trvanlivost otevřeného červeného vína
- Láhev dobře uzavřete. Použijte původní korkovou zátku, šroubovací uzávěr nebo speciální zátku na víno. Omezíte tak další přístup vzduchu k vínu.
- Dejte víno do lednice. Nízká teplota zpomaluje oxidaci, kvůli které víno postupně ztrácí své aroma.
- Láhev skladujte nastojato. Víno tak bude mít menší plochu v kontaktu se vzduchem než při položení láhve naležato.
- Zbytek přelijte do menší lahve. Pokud zbývá jen jedna nebo dvě skleničky, použijte menší čistou skleněnou láhev s těsným uzávěrem. Naplňte ji téměř po hrdlo, aby nad vínem zůstalo co nejméně vzduchu.
- Vyzkoušejte vakuovou pumpičku. Speciální pomůcka odsaje část vzduchu z láhve a může zpomalit zhoršování kvality vína.
Jak poznat, že červené víno už není dobré?
Červené víno, které ztratilo svou původní kvalitu, může mít nevýraznou vůni, změněnou barvu nebo výrazně octový zápach. Působením kyslíku postupně mizí svěží ovocné tóny a víno získává unavený, někdy až nahnědlý odstín. Při rozvoji těkavých kyselin se mohou objevit také pachy připomínající ocet nebo odlakovač na nehty. Samotná změna barvy však nemusí znamenat zkažení, protože u některých starších červených vín jde o přirozený projev zrání.
Důležité je vědět, že oxidované víno nemusí být automaticky zdravotně závadné. Ve většině případů jde především o zhoršení jeho chuti a vůně.
Dá se zbylé červené víno zamrazit a použít na vaření?
Co připravit ze zbylého červeného vína?
Ano, zbylé červené víno můžete zamrazit a později využít při vaření. Pokud víte, že ho nestihnete dopít, přelijte ho do tvořítek na led nebo vhodné nádoby do mrazáku. Zmrazené porce pak můžete přidat například do omáčky k masu, guláše nebo jiného dušeného pokrmu. Víno určené k mražení by ale mělo být ještě v dobrém stavu. Výrazně nepříjemnou chuť a vůni totiž vařením neodstraníte, někdy se mohou naopak ještě zvýraznit.
Celou skleněnou láhev s vínem však do mrazáku nedávejte. Při zamrzání se obsah rozpíná, což může poškodit uzávěr nebo dokonce způsobit prasknutí skla. Pro uchování zbytků jsou bezpečnější nádoby určené k mražení, ve kterých ponecháte prostor pro zvětšení objemu. Takto zmrazené víno je praktické zejména na vaření, nikoliv pro pozdější podávání ve sklenici.
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70 min
Jak dlouho vydrží neotevřené červené víno?
Neotevřené červené víno nemá jednu univerzální dobu trvanlivosti. Některá vína jsou určena k pití mladá, zatímco kvalitní vína vhodná k archivaci mohou při správném skladování zrát řadu let. Rozhoduje zejména jejich složení, struktura a způsob výroby. Pro dlouhodobé uchovávání se doporučuje tmavé místo se stabilní teplotou přibližně 10–15 °C. Láhve s přírodním korkem je vhodné skladovat naležato, zatímco vína se šroubovacím uzávěrem mohou stát.
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Zvláštním případem jsou mladá Svatomartinská vína. Ta se vyrábějí s důrazem na svěžest a ovocnou chuť a podle Vinařského fondu si tyto vlastnosti přirozeně uchovávají do jara následujícího roku. Pro červená Svatomartinská vína se používají odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Jakmile však láhev otevřete, platí pro její uchovávání stejná základní pravidla jako pro ostatní červená vína. Důležité je láhev dobře uzavřít, uložit do chladu a s dopitím příliš dlouho neotálet.
Recept Svařené víno s jablečným moštem
- 500 ml červeného vína
- 500 ml jablečného moštu
- 1 bio citron
- 1 bio pomeranč
- 3 celé svitky skořice
- 4 celé badyány
- 6 celých hřebíčků
- Do hrnce nalijeme červené víno a jablečný mošt a začneme pomalu zahřívat. Citron a pomeranč důkladně omyjeme a nakrájíme na plátky.
- Nakrájené ovoce přidáme do hrnce k vínu a moštu. Přisypeme skořici, badyán a hřebíček. Směs pomalu zahříváme ideálně na teplotu 60 °C a necháme asi 10 minut prohřívat, aby se uvolnila vůně koření. Víno nevaříme.
- Hotové svařené víno odstavíme z plotny, rozdělíme do sklenic a ihned podáváme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: přibližně 15 minut