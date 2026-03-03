Jak často byste měli měnit houbičku na nádobí? Odpověď vás překvapí

Petra Kašparová
  5:30
Jak dlouho používáte houbičku na nádobí? Víte vůbec, jaký „horor“ může skrývat a co všechno v ní možná už vegetí a rozmnožuje se? Jak často ji měnit? Já už to vím. A budu to dělat, protože jsem zjistila neuvěřitelné a nechutné věci o tomhle barevném kousku, který nám všem leží u dřezu.

Studie z roku 2017 odhalila, že na jednom kubickém centimetru houbičky žije až 82 miliard bakterií. | foto: Canva

Obsah

Co nechcete vědět o používané houbičce na nádobí

Houbička na nádobí – nenápadná barevná pomůcka, se kterou se nádobí myje lépe než hadrem. Základní vybavení každé domácnosti. Je zcela automatické, že ji máme u dřezu a bereme ji do ruky několikrát denně. A teď schválně – kdy jste naposledy vyhodili starou houbičku a vzali ze skříňky novou? Víte, jak dlouho ten barevný kousek používáte? Dva dny? Týden? Nebo vám tam leží už měsíc?

Většina z nás to příliš neřeší. Houbičku často vyhodíme až ve chvíli, kdy začne zapáchat. Asi ale tušíme, že to není úplně správný přístup.

V houbičce na nádobí je tolik bakterií, že o tom raději ani nechcete vědět.

Špinavé kuchyňské houbičky patří mezi nejznečištěnější předměty v domácnosti – ve skutečnosti mohou obsahovat více bakterií než toaleta. Studie z roku 2017 vedená profesorem Markusem Egertem odhalila, že na jednom kubickém centimetru houbičky může žít až 82 miliard bakterií. To je hustota srovnatelná s lidskou stolicí.

Vědci identifikovali až 362 různých druhů bakterií, včetně potenciálně nebezpečných patogenů, jako jsou E. coli, Salmonella nebo Moraxella osloensis, která je zodpovědná za typický zápach špinavých houbiček. Tato bakterie se množí v teplém, vlhkém a výživném prostředí, které houbička nabízí, a může se přenášet na nádobí, prkénka, příbory i pracovní desku. A to opravdu nechcete – jíst s takovou bakteriální společností u stolu.

Pravidelná výměna houbičky na nádobí je základním hygienickým návykem v každé kuchyni.

Studie z roku 2017 odhalila, že na jednom kubickém centimetru houbičky žije až 82 miliard bakterií.

Jak často měnit houbicku na nádobí

  1. Pravidelně. Ideálně alespoň každé dva týdny. Bez pardonu. Obecně se doporučuje měnit houbičku přibližně každé 2 až 3 týdny. Interval závisí na intenzitě používání a na tom, jak dobře o ni pečujete. Pokud ji používáte několikrát denně, její životnost bude kratší než v domácnosti, kde většinu práce zastane myčka a houbička slouží jen jako doplněk.
  2. Při známkách poškození. Možná si říkáte, že opotřebení přece nemá vliv na funkci houbičky. Opak je pravdou. Jakmile začne vykazovat známky poškození – roztrhané okraje, trhliny nebo ztrátu tvaru – je čas na výměnu. Poškozená houbička je méně efektivní a zároveň zadržuje více bakterií. V zářezech a trhlinách se drží nečistoty a mikroorganismy tam mají doslova pré.
  3. Pokud zapáchá. Tohle je jasný signál. Pokud vám po mytí nádobí zapáchají ruce, je už dávno čas houbičku vyhodit. Používejte nos – v tomto případě je velmi spolehlivým ukazatelem. Nepříjemný zápach značí přemnožení bakterií a plísní.
  4. Při výrazném znečištění. Objeví-li se na houbičce zbytky mastnoty, jídla nebo usazeniny, které nelze důkladně vypláchnout, je lepší ji ihned vyměnit.

Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně

Podstatné je houbičku dávat na suché místo, rozhodně by neměla být stále ve vodě!

Jak správně pečovat o houbičku na nádobí

Pravidelná výměna je klíčová, ale správná péče může prodloužit její životnost a zpomalit množení bakterií.

  1. Myčka nebo mikrovlnná trouba. Houbičku lze občas umýt v myčce na nádobí. Případně ji můžete na několik sekund vložit do mikrovlnné trouby (na plný výkon). Pozor – houbička musí být vlhká, nikdy ji nevkládejte do mikrovlnky suchou.
  2. Skladování v suchu. Po použití houbičku důkladně vyždímejte a nechte ji volně proschnout. Bakterie se množí rychleji ve vlhkém prostředí, proto je důležité, aby co nejrychleji oschla.
  3. Namáčení v octovém roztoku. Občas ji můžete namočit do směsi vody a octa. Ocet má mírné dezinfekční účinky a pomůže omezit množení bakterií.

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Pokud nechcete používat barevnou houbičku na nádobí, existují různé, i ekologické, alternativy.

Co použít místo houbičky na nádobí

Pokud chcete omezit častou výměnu klasických houbiček, můžete zvážit alternativy, které jsou hygieničtější i ekologičtější.

  1. Přírodní houbičky: Houbičky vyrobené z přírodních materiálů, například z konopí nebo kokosových vláken, jsou biologicky rozložitelné a často mají delší životnost. Navíc představují šetrnější variantu k životnímu prostředí.
  2. Silikonové houbičky: Silikonové houbičky jsou hygieničtější a snadněji se udržují. Lze je mýt v myčce na nádobí a nemají tendenci zadržovat tolik bakterií jako klasické pěnové houbičky.
  3. Bambusové kartáče: Pokud vám houbičky obecně nevyhovují, vyzkoušejte kartáče na nádobí s bambusovou rukojetí. Jsou ekologické, odolné a snadno se čistí.
  4. Perlan: Perlan je zajímavou alternativou. Ačkoliv jde o syntetický materiál, je biologicky odbouratelný a šetrný k životnímu prostředí. Lze jej používat téměř jednorázově, což zajišťuje vysokou úroveň hygieny.

Máte nádobí umyto? Co budete vařit příště? Najděte si, na co máte chuť, na Recepty iDnes.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Houbové risotto

Když jsme v redakci řešily, co teď vaříme nejraději, nemusela jsem se nad tím příliš dlouho rozmýšlet. Risotto, spaghetti, pizza – zkrátka cokoliv italského. Tuto kuchyni totiž miluji celoročně, bez...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

Hadí mord španělský neboli černý kořen: Zapomenutý poklad českých polí

ilustrační snímek

Zní to jako název středověkého jedu nebo zapomenuté kletby, ale ve skutečnosti jde o surovinu, kterou najdete i na českých polích. Hadí mord španělský, známý spíše jako černý kořen, zažívá velký...

3. března 2026  4:20

Jak skladovat brambory? Při nesprávném uložení jsou plné jedů

Brambory od soukromníka

Brambory jsou důležitou potravinou, bez které si svůj jídelníček většina Čechů neumí představit. Bramborové knedlíky, hranolky, bramboráky, zapečené brambory nebo „jen“ vařené patří k základu české...

3. března 2026

Bramboráky s lososem: Vyzkoušejte spojení křupavého těsta a jemného lososa

Bramboráky s lososem
Recept

Lehké

25 min

Bramboráky má v srdci každý Čech, ale ruku na srdce – občas by to chtělo trochu změnu. Spojení...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

2. března 2026  14:28

Šokující semifinále Peče celá země 2026: Mont Blanc nezdolal poslední muž v soutěži

Peče celá země, semifinále, Mont Blanc

Semifinalisté Peče celá země měli za úkol upéct obří šneky, technicky náročný Mont Blanc a zmrzlinové dorty v cukrové vatě. Jak jejich snažení dopadlo?

2. března 2026  14:02

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem: Recept na poctivou omáčku se smetanou a čerstvým koprem

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na moučné omáčky bez chuti – poctivá koprovka musí být sametově jemná, s vyváženým...

„Sakra, ta je dobrá.“ Jakmile ochutnáte sakrajdu, štrúdl už chtít nebudete

Sakrajda, perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy

Sakrajda možná nezní nijak vznešeně, ale tenhle perníkový závin z podhůří Krkonoš stojí rozhodně za pozornost. Medové těsto, švestková povidla a ořechy tvoří zajímavou až návykovou kombinaci.

2. března 2026  10:33

Cookies muffiny: Recept na extra vláčné těsto s kousky čokolády, které děti milují

Cookies muffiny
Recept

Střední

40 min

Představte si vysoký, nadýchaný muffin, který se uvnitř krásně táhne díky rozpuštěné čokoládě,...

Míry v kuchyni: Jak správně odměřit lžičku, lžíci, hrnek i špetku

Z droždí, lžíce cukru, poloviny vlažného mléka a lžíce mouky připravíme kvásek

Každý, kdo někdy pekl podle receptu, to zná: „Přidejte jednu lžíci cukru, špetku soli a půl hrnku mouky.“ Jenže co když nemáte váhu po ruce? A kolik vlastně ta špetka opravdu je? Přesné kuchyňské...

2. března 2026  4:40

Značkové a privátní mléko se příliš neliší. Takřka jediným rozdílem je obal a logo

Mlékárna Klíč: „Ruční zpracování je pro nás klíčové“

Už dlouho neplatí, že výrobky privátních značek obchodních řetězců dohánějí nízkou cenu pochybnou kvalitou. Mléka jsou často jen přejmenované produkty zavedených mlékáren a běžnému zboží tak dokážou...

2. března 2026

Makovec s pomerančem: Recept, který vypadá jako z cukrárny

Makovec s pomerančem
Recept

Střední

80 min

Představte si vláčný makový korpus, na kterém leží vrstva hedvábného tvarohového krému, a celou tu...

Pórková polévka s červenou řepou: Netradiční recept, který vás nadchne barvou i chutí

Pórková polévka s červenou řepou
Recept

Střední

35 min

Jemná chuť pórku se krásně snoubí se sladkou zemitostí řepy a vytvoří krém, který je sytý, výživný...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.