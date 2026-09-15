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Jablko je zdravé, večer ho ale radši nejezte

Petra Burgrová
  4:00

Nepodceňujte jablka. Pro naše těla umí dělat téměř zázraky. | foto: Profimedia.cz

V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, ve slupce ukrývají kyselinu ursolovou, která pomáhá budovat svaly a spalovat kalorie. Víte ale, proč byste je neměli jíst večer?

Obsah

Na co je zdravé jablko

Staré anglické přísloví říká: „An apple a day keeps the doctor away“ (Jedno jablko denně a nebudete potřebovat lékaře). A není to daleko od pravdy. Jablka jsou nabitá antioxidanty, vitamínem C a draslíkem.

  • Podpora srdce: Obsahují flavonoidy, které pomáhají snižovat krevní tlak a hladinu „špatného“ cholesterolu.
    • Hydratují: Obsahují hodně vody.
  • Trávení a detox: Jablka prospívají především našim střevům. Díky vysokému obsahu vlákniny fungují jako „metla“, která čistí trávicí trakt od usazenin. Při konzumaci jablka se uvolňuje pektin, rozpustná vláknina, která v žaludku vytváří gelovitou hmotu. Ta zpomaluje vstřebávání cukrů a tuků a dodává pocit sytosti.

Jablka vydrží déle, než si myslíte. Jen je musíte dobře uskladnit

Jablka je nejlepší jíst ráno na lačný žaludek pro nastartování metabolismu a detoxikaci.

Jak pomáhají pálit tuky

Další ovoce vhodné při redukci váhy:

  • jablka (vláknina + nízký glykemický index)
  • bobuloviny (málo cukru, hodně antioxidantů)
  • grapefruit (často spojovaný se spalováním tuků)

Jablka jsou považována za jedno z nejlepších ovocí na hubnutí. Klíčem je právě zmíněný pektin a kyselina ursolová, která se nachází ve slupce. Výzkumy naznačují, že kyselina ursolová pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty a zároveň podporuje spalování kalorií.

  • Nízká kalorická hustota: Jablko vás zasytí, ale obsahuje minimum kalorií.
  • Stabilní hladina cukru: Mají nízký glykemický index, takže po nich nebudete mít brzy hlad ani chuť na sladké.

Ideální konzumace je 1 až 2 středně velká jablka denně.

Kolik jablek denně sníst

Ideální dávka pro zdravého dospělého člověka jsou 1 až 2 jablka denně. To je množství, které tělu dodá dostatek vlákniny, aniž byste ho nadměrně zatěžovali ovocným cukrem.

Proč nejíst jablka večer

I když jsou zdravá, jíst je těsně před spaním nemusí být dobrý nápad. Jablka obsahují organické kyseliny, které u citlivějších osob mohou stimulovat tvorbu žaludečních šťáv a způsobit pálení žáhy nebo nadýmání. Cukr v nich obsažený navíc dodává energii, kterou tělo před spánkem už nevyužije. Ideální čas je dopoledne nebo jako odpolední svačina.

Jablka i hrušky jsou nejdostupnější ovoce, navíc zdravé a skvělé na moučníky

Konzumace pouze jablek z dlouhodobého hlediska způsobí vážné nutriční deficity.

Co se stane, když budu jíst jen jablka

Rozhodně se vyhněte drastickým jablečným dietám. Pokud byste jedli jen jablka, tělu by začaly chybět bílkoviny, zdravé tuky a klíčové minerály. Výsledkem by byl úbytek svalů, únava a pravděpodobně i jojo efekt. Jablka jsou skvělý doplněk, nikoliv náhrada pestré stravy.

Jak dát jablka do mrazáku

Jablka se mrazí velmi dobře, pokud víte jak na to. Nezmrazujte je celá. Nejprve je oloupejte (nebo nechte slupku pro více vlákniny), zbavte jádřinců a nakrájejte na plátky.

Aby nezhnědla, pokapejte je citronovou šťávou. Rozložte je na tác, nechte v mrazáku „předmrazit“ a až poté je sesypte do sáčku. Budou se vám pak skvěle odebírat po částech do smoothie nebo koláčů.

Jablka před mrazením nejprve oloupejte.

Recepty Co s hodně jablek

Pokud máte dost jablek a nevíte, co s nimi, vyzkoušejte jeden (nebo více) z uvedených receptů. Je to rozhodně lepší, než nechat tuhle lahůdku zkazit se nebo ztlít na zahradě.

Recept Jablečný ocet

Jablečný ocet je v dietních kruzích skoro legenda, ale zázraky na počkání od něj nečekejte. Jeho hlavní zbraní je kyselina octová, která dokáže zpomalit vyprazdňování žaludku, díky čemuž se cítíte déle sytí a nemáte tendenci se hned po jídle „dojídat“.

Domácí jablečný ocet je poklad z ošklivých jablek. Připravíte ho snadno
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