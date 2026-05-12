Na co je zdravé jablko
Staré anglické přísloví říká: „An apple a day keeps the doctor away“ (Jedno jablko denně a nebudete potřebovat lékaře). A není to daleko od pravdy. Jablka jsou nabitá antioxidanty, vitamínem C a draslíkem.
- Podpora srdce: Obsahují flavonoidy, které pomáhají snižovat krevní tlak a hladinu „špatného“ cholesterolu.
- Hydratují: Obsahují hodně vody.
- Trávení a detox: Jablka prospívají především našim střevům. Díky vysokému obsahu vlákniny fungují jako „metla“, která čistí trávicí trakt od usazenin. Při konzumaci jablka se uvolňuje pektin, rozpustná vláknina, která v žaludku vytváří gelovitou hmotu. Ta zpomaluje vstřebávání cukrů a tuků a dodává pocit sytosti.
Jablka vydrží déle, než si myslíte. Jen je musíte dobře uskladnit
Jak pomáhají pálit tuky
Jablka jsou považována za jedno z nejlepších ovocí na hubnutí. Klíčem je právě zmíněný pektin a kyselina ursolová, která se nachází ve slupce. Výzkumy naznačují, že kyselina ursolová pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty a zároveň podporuje spalování kalorií.
- Nízká kalorická hustota: Jablko vás zasytí, ale obsahuje minimum kalorií.
- Stabilní hladina cukru: Mají nízký glykemický index, takže po nich nebudete mít brzy hlad ani chuť na sladké.
Kolik jablek denně sníst
Ideální dávka pro zdravého dospělého člověka jsou 1 až 2 jablka denně. To je množství, které tělu dodá dostatek vlákniny, aniž byste ho nadměrně zatěžovali ovocným cukrem.
Proč nejíst jablka večer
I když jsou zdravá, jíst je těsně před spaním nemusí být dobrý nápad. Jablka obsahují organické kyseliny, které u citlivějších osob mohou stimulovat tvorbu žaludečních šťáv a způsobit pálení žáhy nebo nadýmání. Cukr v nich obsažený navíc dodává energii, kterou tělo před spánkem už nevyužije. Ideální čas je dopoledne nebo jako odpolední svačina.
Jablka i hrušky jsou nejdostupnější ovoce, navíc zdravé a skvělé na moučníky
Co se stane, když budu jíst jen jablka
Rozhodně se vyhněte drastickým jablečným dietám. Pokud byste jedli jen jablka, tělu by začaly chybět bílkoviny, zdravé tuky a klíčové minerály. Výsledkem by byl úbytek svalů, únava a pravděpodobně i jojo efekt. Jablka jsou skvělý doplněk, nikoliv náhrada pestré stravy.
Jak dát jablka do mrazáku
Jablka se mrazí velmi dobře, pokud víte jak na to. Nezmrazujte je celá. Nejprve je oloupejte (nebo nechte slupku pro více vlákniny), zbavte jádřinců a nakrájejte na plátky.
Aby nezhnědla, pokapejte je citronovou šťávou. Rozložte je na tác, nechte v mrazáku „předmrazit“ a až poté je sesypte do sáčku. Budou se vám pak skvěle odebírat po částech do smoothie nebo koláčů.
Recepty Co s hodně jablek
Pokud máte dost jablek a nevíte, co s nimi, vyzkoušejte jeden (nebo více) z uvedených receptů. Je to rozhodně lepší, než nechat tuhle lahůdku zkazit se nebo ztlít na zahradě.
- Pečené kuře s nádivkou z jablek a hrušek,
- karamelizovaný jablečný koláč z křehkého těsta,
- růžičky z jablek,
- salát z pečené zeleniny a jablek,
- jablečné pyré a míchaný kompot z hrušek a jablek,
- kapr s vejmrdou,
- křížaly v horkém nápoji.
Recept Jablečný ocet
Jablečný ocet je v dietních kruzích skoro legenda, ale zázraky na počkání od něj nečekejte. Jeho hlavní zbraní je kyselina octová, která dokáže zpomalit vyprazdňování žaludku, díky čemuž se cítíte déle sytí a nemáte tendenci se hned po jídle „dojídat“.
Domácí jablečný ocet je poklad z ošklivých jablek. Připravíte ho snadno