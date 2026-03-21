Jablečný ocet: Zázrak na hubnutí i zdraví. Jak ho správně pít?

Petra Kašparová
  5:00
„Pijte jablečný ocet, zhubnete.“ Ne, tak jednoduché to samozřejmě není. Jisté ale je, že jablečný ocet může významně pomoci našemu organismu a je skvělým pomocníkem při zdravém životním stylu.

Jablečný ocet: Kuchyňský zázrak pro naše zdraví. | foto: Canva

Obsah

Co je jablečný ocet a jak vzniká

Jablečný ocet se stal oblíbeným doplňkem zdravého životního stylu. Možná si někteří pamatujete dobu, kdy byla velkým hitem dieta a hubnutí s jablečným octem. Dnes už víme, že štíhlí jen díky octu vyrobenému z jablek nebudeme. Rozhodně však platí, že jablečný ocet přináší řadu benefitů pro naše zdraví. Není přitom nutné utíkat do lékárny a kupovat doplňky stravy či kapsle. A samozřejmě jde i o kuchyňskou nezbytnost, která by vám neměla chybět. Skvělý je totiž nejen z hlediska zdravotního, ale i kulinářského.

Jde o tekutinu vyrobenou z jablečného moštu nebo drcených jablek. Prochází procesem fermentace, při kterém kvasinky a bakterie přeměňují přírodní cukry v jablkách nejprve na alkohol a následně na kyselinu octovou, která je hlavní složkou octa.

Ocet má světle zlatavou až hnědou barvu. V kuchyni se používá nejen jako dochucovadlo do salátů, marinád, omáček a nápojů, ale i jako přírodní čisticí prostředek.

Jablečný ocet obsahuje vitamíny, minerály a enzymy, které mohou mít pozitivní vliv na zdraví.

Jablečný ocet se vyrábí fermentací z jablek.

Na co je dobrý jablečný ocet

Jedním z hlavních benefitů jablečného octa je jeho pozitivní vliv na trávení. Díky obsahu kyseliny octové může pomáhat regulovat pH v žaludku a podporovat trávení potravy.

  • Podporuje trávení. Kyselina octová napomáhá trávení bílkovin a tuků, což usnadňuje jejich vstřebávání.
  • Zlepšuje střevní mikroflóru. Jablečný ocet obsahuje prebiotika, která podporují růst prospěšných bakterií ve střevech, a tím přispívají k lepšímu trávení i fungování imunitního systému. A říká se, že dobrá nálada začíná právě ve střevech.
  • Může ulevit od pálení žáhy. Na první pohled to zní paradoxně – jak může něco kyselého pomoci při překyselení? Někteří lidé však uvádějí zlepšení, pokud užívají malé množství jablečného octa před jídlem. Ocet může pomoci upravit pH v žaludku a zmírnit pocity pálení.
Po octu samotném nezhubnete, ale rozhodně může jeho užívání podpořit váš dietní režim.

Jablečný ocet a jeho účinky na hubnutí

Mnohým se při zmínce o jablečném octu vybaví právě hubnutí. A není to náhoda. Jablečný ocet se stal oblíbeným doplňkem redukčních diet. Pokud mluvíme o kvalitním octu, jde o přírodní produkt. K dostání jsou však i různé doplňky stravy – například kapsle, které mohou být alternativou pro ty, kterým nevyhovuje jeho chuť.

Proč by mohl jablečný ocet pomoci při hubnutí a zdravém stravování?

  • Podporuje spalování tuků. Některé studie naznačují, že kyselina octová může mírně podpořit metabolismus. Samozřejmě neplatí, že pokud si dáte sladký dezert a zapijete ho octem, zhubnete. Pokud je ale součástí celkově zdravého životního stylu, může svůj efekt mít.
  • Snižuje chuť k jídlu. Jablečný ocet může pomoci regulovat hladinu cukru v krvi, což vede k menším výkyvům hladu a lepšímu pocitu sytosti. Díky tomu můžete přirozeně jíst menší porce.
  • Reguluje hladinu cukru v krvi. Stabilní hladina cukru je důležitá pro prevenci přejídání i ukládání tuků. Někteří lidé také uvádějí, že mají menší chuť na sladké.
Ocet není pouze do zálivek na salát, ale hodí se do nich perfektně. Jablečný je jemnější než klasický lihový ocet. Ten si nechte na okurky.

4 tipy, jak správně užívat jablečný ocet

  1. Do vody. Smíchejte 1–2 polévkové lžíce jablečného octa s vodou a vypijte ráno nalačno. Tento nápoj může podpořit trávení a nastartovat metabolismus. Chuť nemusí být nepříjemná – zvlášť pokud zvolíte kvalitní, poctivě vyráběný ocet.
  2. Do salátů. Jablečný ocet je ideální základ pro zálivky. Smíchejte ho s olivovým olejem, hořčicí a bylinkami. Pro jemně sladkou chuť můžete přidat i trochu tekutého medu – skvěle se s octem doplňuje.
  3. Do marinád. Výborně se hodí i do marinád na maso, drůbež nebo tofu. Pomáhá změkčit strukturu a zvýraznit chuť.
  4. V kosmetice. Jablečný ocet má využití i v péči o tělo. Jako tonikum může pomoci vyrovnat pH pokožky a díky antibakteriálním vlastnostem ji čistit. Ve vlasové péči se používá proti lupům a pro lesk. Pomoci může také při problémech s pokožkou nohou.
Každé ráno sklenka vody s jablečným octem je dobrá pro vaše trávení.

Jaký jablečný ocet vybrat

Dlouho jsem si myslela, že ocet jako ocet. Není tomu ale tak. Nyní už vím, jaké jsou druhy jablečných octů. Jeho druhy se liší především metodou výroby a použitím. Jak se liší a který jablečný ocet je nejzdravější?

  • Klarifikovaný jablečný ocet je čirý, filtrovaný a zbavený pevných částic. Nejčastěji se používá v kuchyni.
  • Nepasterizovaný jablečný ocet obsahuje tzv. „matku octa“ – přirozenou složku vznikající při fermentaci, bohatou na enzymy a prospěšné bakterie. Tento typ je považován za nutričně hodnotnější.
  • Organický (BIO) jablečný ocet je vyroben z jablek pěstovaných bez chemických hnojiv a pesticidů.

Jaký je v druzích rozdíl? Nepasterizované a BIO varianty bývají výraznější, zatímco filtrovaný ocet je jemnější.

Kdo nesmí jablečný ocet

Jablečný ocet má řadu benefitů, ale je důležité ho konzumovat s mírou. Nadměrné množství může poškodit zubní sklovinu nebo podráždit žaludek.

Opatrní by měli být lidé s citlivým trávením, refluxem, žaludečními vředy nebo ti, kteří dlouhodobě užívají léky. V takovém případě je vhodné jeho užívání konzultovat s lékařem.

Domácí jablečný ocet je poklad z ošklivých jablek. Připravíte ho snadno

Jablečný ocet: Zázrak na hubnutí i zdraví. Jak ho správně pít?

Jablečný ocet: Kuchyňský zázrak pro naše zdraví.

„Pijte jablečný ocet, zhubnete." Ne, tak jednoduché to samozřejmě není. Jisté ale je, že jablečný ocet může významně pomoci našemu organismu a je skvělým pomocníkem při zdravém životním stylu.

