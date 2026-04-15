Jablečný koláč, který provoněl celý byt. Jednoduchý recept podle našich babiček

4 tipy, jak na dokonalý koláč
Aby byl výsledek perfektní, zapamatujte si tyto čtyři drobnosti. Udělají s koláčem divy:
- Sáhněte po kyselejších jablkách. Odrůdy jako Jonagold nebo Granny Smith koláč krásně osvěží. Sladké těsto a kyselá jablka jsou prostě nejlepší kombinace.
- Krájejte (nebo strouhejte) až na konec. Jablka na vzduchu rychle hnědnou a pouštějí vodu. Připravte si je, až když máte hotové těsto.
- Pozor na přebytečnou šťávu. Pokud jsou jablka hodně vodnatá, hodně je vymačkejte. Jinak bude koláč místo nadýchaného těsta „blátivá“ buchta.
- Troubu rozehřejte včas. Zlaté pravidlo: těsto musí jít do vyhřátého. Jen tak se správně zatáhne a bude rovnoměrně propečené.
Skořicový jablečný koláč z křehkého těsta – Jednoduchá klasika pro milovníky jablek
Střední
80 min
Jak poznám, že je koláč hotový
Hotový koláč poznáte hlavně podle zlatavých okrajů, které začnou lehce hnědnout a oddělovat se od formy. Na dotek by měl být prostředek koláče pevný a pružný, nikoliv měkký nebo tekutý. Nejlepší pojistkou je ale stará dobrá špejle. Zapíchnete ji do středu, a pokud ji vytáhnete čistou, bez nalepeného těsta, máte vyhráno.
Domácí karamel jako od profíka: Stačí znát tento jednoduchý trik
Jak koláč podávat
Koláč chutná nejlépe ještě vlažný, jen tak lehce zaprášený moučkovým cukrem. Pokud chcete luxusnější verzi, přidejte kopeček čerstvě ušlehané smetany nebo vanilkovou zmrzlinu, která se na teplém těstě začne pomalu rozpouštět. Druhý den ale bývá, díky odleželým jablkům a prolnutým chutím, koláč snad ještě lepší.
Obrácený jablečný koláč s karamelem a zmrzlinou – Tradiční francouzská klasika pro gurmány
Střední
65 min
Recept Babiččin jablečný koláč
Na těsto
- 125 g másla
- 350 g polohrubé mouky
- 1 lžička jedlé sody
- 130 g moučkového cukru
- 3 ks vejce
- hladká mouka na posypání pracovní plochy
Na náplň
- 500 g jablek
- 1 lžíce citronové šťávy
- 1 lžíce kukuřičného škrobu
- 1 lžíce krupicového cukru
- 1 lžička mleté skořice
- vejce na potření
- Změklé máslo vypracujeme s moukou, sodou, cukrem a vejci na jemné těsto, které zabalíme do utěrky a necháme odležet asi 2 hodiny v chladničce. Na pomoučněném vále ho rozválíme na dva pláty o velikosti cca 20 x 25 cm. První plát těsta položíme na plech s vyšším okrajem vyložený pečicím papírem. Druhý plát uložíme do chladničky.
- Jablka nakrájíme nebo nakrouháme na tenké plátky. Poté je zakápneme citronovou šťávou a posypeme škrobem, cukrem a skořicí.
- Těsto na plechu poklademe jablečnou náplní a na povrch položíme po vyjmutí z chladničky druhý plát těsta.
- Povrch propícháme vidličkou, potřeme prošlehaným vejcem a pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 50 minut dozlatova.
Počet porcí: 16 porcí
Doba přípravy: 80 minut
