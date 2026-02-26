Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Co zjistila SZPI a které medy označila za falšované?
Na zfalšované potraviny upozornila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Ve všech případech šlo o medy prodávané v maloobchodní síti.
Prvním z nich byl Zlatý úl Květový med (šarže ZU25L81, minimální trvanlivost 7. 7. 2028) od společnosti MEDAS s.r.o., který byl kontrolován v prodejně společnosti Kaufland Česká republika v Čáslavi. Podle inspekce se nejednalo o pravý med, protože ve výrobku byly zjištěny cizí amylázy – enzymy, které se přirozeně v medu nevyskytují.
Stejný problém, tedy přítomnost cizích amyláz, odhalila inspekce také u Včelího medu – květový lesní (šarže 25L28, minimální trvanlivost 25. 2. 2028), kontrolovaného opět v prodejně Kaufland, tentokrát v Praze 6. I v tomto případě šlo o výrobek společnosti MEDAS s.r.o.
Další případ zveřejněný letos v únoru se týkal výrobku Med Květový lipový (minimální trvanlivost 11. 2. 2028), kontrolovaného v prodejně Plný Špajz v Praze 2. Zde nevyhověla pylová analýza – med byl jiného botanického původu, než bylo deklarováno na obalu, a neodpovídal květovému lipovému medu.
Jak poznat falšovaný med a na co si dát pozor?
V obchodě se zaměřte především na etiketu. Kvalitní med by měl mít jasně uvedeného výrobce, konkrétní zemi původu a přesné označení druhu (např. květový, akátový, lipový). Zpozornět můžete u velmi obecných formulací typu „směs medů ze zemí EU a mimo EU“, kde je původ suroviny méně přehledný. Podezřele nízká cena oproti běžné nabídce na trhu může být rovněž varovným signálem.
Určitou míru jistoty přináší nákup přímo od včelaře nebo na farmářských trzích. Máte možnost zeptat se na původ medu, stanoviště včelstev i způsob zpracování. Seriózní producent by měl být schopen dohledat konkrétní šarži a poskytnout o svém medu základní informace.
Pokud si chcete ověřit konkrétní výrobek, stačí zadat jeho název nebo šarži do databáze na webu Potraviny na pranýři. Veřejně dostupný přehled kontrol zde zveřejňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce včetně detailů o zjištěních i stažených šaržích.