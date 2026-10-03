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Indiánek není tak starý, jak vypadá
Dnes si pod indiánkem představíme kulatý piškot s vysokou špičkou ze šlehaných bílků a cukru, obalenou čokoládou. Jenže takhle indiánek nevypadal vždy. Odborná studie věnovaná českému kulinárnímu dědictví uvádí jeho zmínky už z konce 19. století, tehdy měl ale zákusek jinou podobu. Marie Janků-Sandtnerová ho popsala jako dva piškotové korpusy, takzvané buflery, spojené šlehačkou či krémem a obalené práškovým kakaem nebo kakaovou polevou.
Podobu, kterou známe z dnešních cukráren, získal indiánek až v posledních desetiletích 20. století. Tehdy se z něj stal jehlan ze šlehaných bílků s cukrem nastříkaný na kulatý piškotový korpus.
Za indiánkem stojí Vídeň a jedna slavná historka
Kde se tedy vzal? Nejčastěji vyprávěná verze příběhu zavádí do Vídně na začátku 19. století. Hrabě Ferdinand Pálffy tehdy působil u Divadla na Vídeňce a podle této historky se snažil přilákat diváky také neobvyklými vystoupeními. Jedním z účinkujících měl být indický artista. Pálffy byl skutečně majitelem a vedoucím divadla, takže základ příběhu do tehdejší Vídně zapadá.
Pamatujete na tyhle cukrárenské klasiky?
A právě na počest tohoto umělce měl Pálffyho kuchař vytvořit nový zákusek. Tmavá čokoládová vrstva a světlá náplň měly připomínat jeho vzhled a sladkost dostala německé označení Indianer, později také Indianerkrapfen.
Zní to jako hotový historický příběh. Jenže má jeden háček.
Přímý důkaz, že právě takto indiánek vznikl, chybí. O jeho původu existuje několik verzí a odborná literatura proto zachází s vídeňským příběhem spíše jako s tradovanou historkou. Navíc odborná publikace Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska uvádí ještě jednu zajímavou stopu. Podle ní název indiánku odkazoval na žlutohnědou barvu polevy.
Na Náchodsku mu říkají ašant
A teď přichází detail, který možná překvapí hlavně obyvatele východních Čech.
Na Náchodsku a Broumovsku se pro indiánek dochovalo starší regionální označení ašant. Přesný původ slova není jistý. Jazykovědné teorie ho spojují s německým výrazem Ascha-Törtchen, tedy popelový dortíček.
Ašant. Tak se indiánku říká především na Broumovsku. Ústav pro jazyk český ho ve Slovníku nářečí českého jazyka přímo uvádí jako nářeční označení pro dortík ze sněhové pěny.
A nejde jen o staré slovníkové heslo. Slovo ašant je ve Slovníku nářečí českého jazyka doloženo z Broumovska a novější dialektologický výzkum přinesl další dva záznamy, z Červeného Kostelce a Nového Města nad Metují.
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Sněhová špička z něj udělala cukrárenskou klasiku
Věděli jste, že?
Indiánek není jediný zákusek svého druhu. Podobné sladkosti najdete i v dalších zemích, jen pod jinými názvy. V německy mluvících zemích se setkáte například s označením Mohrenkopf, v Dánsku se podobnému zákusku říká flødeboller.
Právě vysoká vrstva sladkého bílkového sněhu je dnes pro indiánek typická. Na piškot se nastříká pomocí cukrářského sáčku, nechá se zpevnit a nakonec přijde na řadu čokoládová poleva.
Ani tady ale nemusí zůstat jen u klasiky. Sněhovou náplň lze ochutit ovocem, například jahodami nebo malinami, které sladkému zákusku dodají příjemně nakyslý tón.
A pokud si indiánka někdy spletete s likérovou špičkou, rozdíl je především v náplni. Zatímco likérová špička ukrývá krémovou a alkoholovou náplň, indiánek stojí na sladkém bílkovém sněhu.
Recept Luxusní čokoládové indiánky s ovocným džemem
Nadýchaný bílkový krém s malinovým džemem, malý piškot a tmavá čokoláda. Klasický zákusek dostane díky ovoci příjemně nakyslou chuť.
- 4 vejce
- 50 g krupicového cukru
- 1 lžíce solamylu
- 100 g hladké mouky
- 4 bílky
- 150 g krupicového cukru
- 50 g moučkového cukru
- 50 g malinového džemu
- 200 g tmavé čokoládové polevy
- Bílky vyšleháme s krupicovým cukrem na pevný sníh. Žloutky ušleháme se 2 lžícemi horké vody do pěny, ke které přidáme solamyl a 2 lžíce hladké mouky. Dobře promícháme a lehce spojíme s bílkovým sněhem a zbylou moukou. Cukrářský sáček s hladkou trubičkou naplníme těstem a na plech s pečicím papírem nastříkáme piškotky o průměru 5 cm. Pečeme je v troubě předehřáté na 180 °C asi 15 minut. Po upečení necháme vychladnout a pak opatrně sloupneme z papíru.
- Bílky s polovinou krupicového cukru šleháme nejdříve asi 5 minut v horké vodní lázni. Pak odstavíme, přidáme zbylý krupicový cukr a šleháme do velmi husté konzistence. Před koncem šlehání přidáme moučkový cukr a džem.
- Krém dáme do cukrářského sáčku s širokou hladkou trubičkou. Na piškot nastříkáme bílkový krém do špičky a necháme ho oschnout při pokojové teplotě asi 60 minut. Zaschlé indiánky namáčíme do rozpuštěné čokoládové polevy. Položíme je na pečicí papír a polevu necháme ztuhnout.
Počet porcí: 26
Doba přípravy: 50 minut + oschnutí