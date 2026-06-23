Pokud trávíte dlouhé hodiny na slunci, těžce pracujete nebo sportujete, přicházíte s drahocennou vláhou také o zásadní minerální látky. Co tedy pít, abyste organismus udrželi v kondici a předešli únavě, nebo i nebezpečným křečím?
Proč se v horku nepotíme jen vodu?
Čistá voda by měla být pro děti i dospělé v běžném režimu vždy volbou číslo jedna. Problém nastává ve chvíli, kdy se z těla začne kvůli horku valit pot. Lidský pot totiž není jen čistá tekutina. Obsahuje důležité minerály, především sodík, chloridy, draslík a menší množství hořčíku a vápníku. Těmto látkám se říká elektrolyty a v organismu mají na starosti zásadní úkoly:
- Regulují množství vody v buňkách i mimo ně.
- Umožňují správný přenos nervových vzruchů.
- Řídí svalové kontrakce a chrání nás před křečemi.
- Pomáhají udržovat stabilní krevní tlak.
Pozor na hydratační šok: Proč nevypít litr vody na ex?
Když se vrátíte z rozpálené ulice nebo z náročného tréninku, největší chybou je do sebe otočit litr ledové vody na ex. Lidské ledviny jsou sice dokonalý filtr, ale mají své limity – dokážou efektivně zpracovat zhruba 800 až 1000 ml tekutiny za hodinu.
Pokud do žaludku bleskově pošlete obrovské množství čisté vody naráz, stane se hned několik věcí:
- Tělo vodu nestihne využít: Organismus propadne panice, že je tekutiny moc, a ledviny začnou bleskově pracovat na plné obrátky, aby přebytek vyloučily. Výsledkem je, že vodu během chvíle kompletně vymočíte, aniž by se stihla vstřebat tam, kde je to potřeba.
- Spláchnete i poslední zbytky soli: Masivní příval čisté vody v těle doslova spláchne a zředí i ty minerály, které vám v krvi ještě zbyly.
V ten moment riskujete akutní stav zvaný hyponatrémie, kterému se v medicíně přezdívá otrava vodou. Nejde o to, že by voda byla toxická, ale o to, že extrémně naředíte hladinu sodíku v krvi. Buňky v těle (včetně těch mozkových) začnou kvůli nerovnováze nasávat vodu a otékat. Že je zle, poznáte celkem rychle – dostaví se tupá bolest hlavy, zmatenost, žaludeční nevolnost, svalové křeče a silné závratě.
Zlaté pravidlo pro tropické dny proto zní: Pijte průběžně, ideálně po menších doušcích (kolem 200–300 ml za hodinu). Pokud máte za sebou velký fyzický výkon, doplňte vodu něčím slaným, nebo sáhněte po minerálce.
Kdy už samotná kohoutková voda nestačí?
Vědecké studie ukazují, že pro běžného člověka, který tráví tropický den v klimatizované kanceláři nebo doma u televize, je obyčejná voda v kombinaci s běžnou stravou naprosto dostačující. Všechny potřebné elektrolyty totiž pohodlně přijme z jídla. Zpozornět byste ale měli v těchto situacích:
- Dlouhý pobyt na slunci: Při několikahodinovém pobytu v tropech může člověk vypotit i více než litr tekutin za hodinu.
- Intenzivní sport a fyzická práce: Odborníci se shodují, že při aktivitě do jedné hodiny stačí čistá voda. Jakmile ale běháte, jedete na kole nebo pracujete na zahradě déle než 60 až 90 minut, musíte začít doplňovat i minerály.
- Senioři a rizikové skupiny: Starší lidé mají přirozeně oslabený pocit žízně. Dehydrataci a ztrátu minerálů často zaznamenají až ve chvíli, kdy se objeví kolaps.
Co pít místo čisté vody pro dlouhodobější hydrataci?
Pokud potřebujete tělo po fyzické námaze nebo dni stráveném na přímém slunci skutečně efektivně zavodnit, existují nápoje, které to díky obsahu elektrolytů, přírodních cukrů nebo bílkovin zvládnou mnohem lépe. Tyto složky totiž zpomalují vyprazdňování žaludku a pomáhají tekutinu v těle déle udržet.
1. Minerální vody
Nejjednodušší první pomoc pro horké dny. Kvalitní minerálky přirozeně obsahují sodík, hořčík i vápník. Ideální je v průběhu dne střídat středně mineralizované vody s vodou obyčejnou.
2. Mléko
Pro mnohé překvapivý vítěz. Studie, kterou vedl profesor Ronald Maughan ze skotské univerzity v St. Andrews, srovnávala hydratační reakce různých nápojů. Podle výsledků mléko hydratuje lidské tělo ještě lépe než čistá voda. Obsahuje totiž perfektní balíček laktózy (cukru), proteinů, tuků a sodíku s draslíkem. Díky tomu zůstává v těle výrazně déle.
3. Kokosová voda
Zázrak z mladých kokosových ořechů je doslova nabitý draslíkem, sodíkem a hořčíkem. V zahraničí jde o nesmírně populární a čistě přírodní alternativu ke komerčním iontovým nápojům, kterou seženete v každé větší prodejně či zdravé výživě.
4. Studené zeleninové polévky a vývary
Španělské Gazpacho připravené z rajčat, okurek, paprik a olivového oleje, nebo poctivý slaný vývar, fungují v těle jako skvělé izotonické jídlo. Dodají obrovské množství vody a okamžitě vrátí do systému sůl, kterou jste vypotili.
5. Domácí rehydratační nápoj
Pokud nechcete utrácet za drahé fitness „ionťáky“, které jsou často plné umělých barviv, vyrobte si vlastní rehydratační roztok podle lékařského receptu:
- 1 litr vody
- šťáva z jednoho citronu
- 1 až 2 lžičky cukru nebo medu
- špetka soli
Kombinace cukru a sodíku (soli) zásadně urychluje vstřebávání vody v tenkém střevě.
Jak je to s pivem a limonádami?
Zajít si po horkém dni na jedno orosené je česká tradice. Jak se ale na pivo dívá věda? Tady je pravda trochu složitější a závisí na obsahu alkoholu.
|Typ nápoje
|Obsah alkoholu nebo cukru
|Vliv na hydrataci v horku
|Klasická desítka nebo dvanáctka
|cca 4–5 % alkohol
|Nevhodné ve větším množství. Alkohol je silně močopudný a zhoršuje termoregulaci těla. Jedno malé pivo po zátěži sice dodá minerály, ale pokud jich vypijete víc, organismus naopak drsně dehydratujete.
|Nealkoholické pivo (klasické)
|do 0,5 % alkohol
|Skvělý rehydratační nápoj! Studie na sportovcích potvrzují, že čisté nealko pivo dodá tělu vodu, draslík a sodík podobně jako iontový nápoj. Proto se v zahraničí často rozdává v cíli maratonů.
|Ochucené nealko pivo (radler)
|do 0,5 % alkohol + přidaný cukr
|Dobré osvěžení, ale s mírou. Kombinuje hydratační benefity nealko piva s energií. Obsahuje sice cukr z ovocné šťávy, ale obvykle méně než klasická limonáda. Rychle doplní energii po sportu, ale na celodenní pití kvůli kaloriím vhodné není.
|Slazené limonády a koly
|vysoký obsah cukru
|Způsobují dehydrataci. Extrémní koncentrace cukru v tenkém střevě nutí tělo, aby si stáhlo vodu ze svých vlastních vnitřních zásob a cukr naředilo. Sladká limonáda tak žízeň ve skutečnosti prohlubuje.
|Limonády bez cukru (light/zero)
|0 % cukru (umělá sladidla)
|Zavodní, ale ale tělu nedodají potřebné minerály. Z těla neodčerpávají vodu jako cukr, takže organismus reálně hydratují. Chybí jim však jakékoliv minerály a elektrolyty. Kvůli chemii a sladidlům by rozhodně neměly tvořit základ pitného režimu.
|Tvrdý alkohol a likéry
|vysoký obsah alkoholu
|Absolutní tabu. Panáky a sladké míchané drinky zatěžují organismus, podporují masivní ztráty tekutin a v tropech významně zvyšují riziko přehřátí a úžehu.
Jak poznat, že pijete správně?
Nespoléhejte se na pocit žízně – ten se dostavuje až ve chvíli, kdy je tělo již lehce dehydratované. Nejjednodušším ukazatelem je barva vaší moči. Pokud je světle žlutá až slámově zbarvená, je vše v naprostém pořádku. Tmavá moč je okamžitým varovným signálem, že musíte okamžitě doplnit tekutiny.
Nezapomínejte také, že hydratovat se můžete i jídlem. Mezi letní šampiony s obsahem vody nad 90 % patří okurky (96 %), ledový salát a rajčata (95 %), meloun (92 %) a jahody (91 %). Skvělým osvěžením tak může být i lehký ovocný či zeleninový salát.