Na talíř se dostane sotva půlka váhy z obchodu
Ze čtyřkilové husy připravené k pečení dostanete po upečení necelých 1,7 kilogramu masa i s kůží. Kdo kůži nejí, bude mít na talířích necelých 1,3 kilogramu. Přes půl kila z původní váhy přitom tvoří čistý tuk, který při pečení vyteče do pekáče. Vyšlo nám to z přepočtu nutričních údajů, které o huse domácí vede Ministerstvo zemědělství USA (USDA) v databázi FoodData Central. Jde o americká data, čísla jsou proto orientační.
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Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin
Nabízí se přitom jednoduchá úvaha: odečíst kosti a zbytek rozdělit mezi hosty. Kosti a odpad tvoří necelých 30 procent váhy husy, na talíř by tedy měly dojít víc než dvě třetiny. Má to ovšem háček. Při pečení husa přijde ještě o další necelé tři desetiny původní váhy, tedy skoro o tolik, kolik vážily kosti.
|Husa
|Maso s kůží
|Maso bez kůže
|Kůže
|Kosti a odpad
|Tuk ve výpeku
|Voda a šťáva
|3 kg
|1,24 kg
|0,95 kg
|0,30 kg
|0,88 kg
|0,44 kg
|0,43 kg
|3,5 kg
|1,45 kg
|1,10 kg
|0,35 kg
|1,03 kg
|0,51 kg
|0,51 kg
|4 kg
|1,66 kg
|1,26 kg
|0,40 kg
|1,18 kg
|0,59 kg
|0,58 kg
|4,5 kg
|1,87 kg
|1,42 kg
|0,45 kg
|1,33 kg
|0,66 kg
|0,65 kg
|5 kg
|2,07 kg
|1,58 kg
|0,50 kg
|1,47 kg
|0,73 kg
|0,72 kg
Kam zmizí zbytek husy
Jak letos na svatomartinskou husu
Na každý kilogram husy připravené k pečení připadá necelých 300 gramů na kosti a odpad. Jedlá část, tedy maso s kůží, váží lehce přes 700 gramů. Při pečení z ní ubude skoro stejné množství, a to téměř přesně napůl: polovinu tvoří tuk, druhou polovinu voda a šťáva.
Kolik masa z husy nakonec zůstane, ukazuje poslední krok. Upečené maso s kůží váží něco přes 400 gramů, z toho necelých 100 gramů připadá na kůži. Čistého masa tak zbyde lehce přes 300 gramů, necelá třetina toho, co jste přinesli domů.
Výpek v pekáči proto není jen sádlo. Údaj o půl kilu tuku ze čtyřkilové husy se týká jen tuku, šťáva je ve výpeku navíc.
Kolik husy na osobu koupit podle počtu lidí
Pokud chystáte husu na svatého Martina pro osm lidí, vystačíte si se čtyřkilovým kusem. Platí jednoduché pravidlo: na každého strávníka počítejte s půl kilem syrové husy. Vychází to z předpokladu, že každý sní 150 gramů masa bez kůže, nebo 200 gramů masa i s kůží. Obě varianty dají u běžných velikostí husy stejný počet porcí.
Půl kila tuku z jedné husy
Tuk, který z husy při pečení vyteče, je husí sádlo. Při slévání výpeku se odděluje od šťávy. Ze čtyřkilové husy ho bude přes půl kila, z pětikilové skoro tři čtvrtě kila.