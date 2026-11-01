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Husu na svatého Martina nekupujte od oka. Víme, kolik z ní po pečení zbude

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  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Svatý Martin se rychle blíží a pro řadu z nás to znamená jednu věc. Přemýšlení nad tím, jak velkou husu potřebujeme koupit na tradiční hostinu, aby se na každého dostalo. Na rozdíl od jiné drůbeže je totiž husa velmi tučná a část váhy skončí na dně pekáče. Pokud se rozhodnete jen odečíst od váhy čtvrtinu či třetinu, abyste měli husu bez kostí, můžou vám nad sváteční tabulí zbýt jen oči pro pláč.

Na talíř se dostane sotva půlka váhy z obchodu

Ze čtyřkilové husy připravené k pečení dostanete po upečení necelých 1,7 kilogramu masa i s kůží. Kdo kůži nejí, bude mít na talířích necelých 1,3 kilogramu. Přes půl kila z původní váhy přitom tvoří čistý tuk, který při pečení vyteče do pekáče. Vyšlo nám to z přepočtu nutričních údajů, které o huse domácí vede Ministerstvo zemědělství USA (USDA) v databázi FoodData Central. Jde o americká data, čísla jsou proto orientační.

Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin

Nabízí se přitom jednoduchá úvaha: odečíst kosti a zbytek rozdělit mezi hosty. Kosti a odpad tvoří necelých 30 procent váhy husy, na talíř by tedy měly dojít víc než dvě třetiny. Má to ovšem háček. Při pečení husa přijde ještě o další necelé tři desetiny původní váhy, tedy skoro o tolik, kolik vážily kosti.

Kolik masa dostanete z husy?
HusaMaso s kůžíMaso bez kůžeKůžeKosti a odpadTuk ve výpekuVoda a šťáva
3 kg1,24 kg0,95 kg0,30 kg0,88 kg0,44 kg0,43 kg
3,5 kg1,45 kg1,10 kg0,35 kg1,03 kg0,51 kg0,51 kg
4 kg1,66 kg1,26 kg0,40 kg1,18 kg0,59 kg0,58 kg
4,5 kg1,87 kg1,42 kg0,45 kg1,33 kg0,66 kg0,65 kg
5 kg2,07 kg1,58 kg0,50 kg1,47 kg0,73 kg0,72 kg

Kam zmizí zbytek husy

Jak letos na svatomartinskou husu

Na každý kilogram husy připravené k pečení připadá necelých 300 gramů na kosti a odpad. Jedlá část, tedy maso s kůží, váží lehce přes 700 gramů. Při pečení z ní ubude skoro stejné množství, a to téměř přesně napůl: polovinu tvoří tuk, druhou polovinu voda a šťáva.

Kolik masa z husy nakonec zůstane, ukazuje poslední krok. Upečené maso s kůží váží něco přes 400 gramů, z toho necelých 100 gramů připadá na kůži. Čistého masa tak zbyde lehce přes 300 gramů, necelá třetina toho, co jste přinesli domů.

Výpek v pekáči proto není jen sádlo. Údaj o půl kilu tuku ze čtyřkilové husy se týká jen tuku, šťáva je ve výpeku navíc.

Kolik husy na osobu koupit podle počtu lidí

Pokud chystáte husu na svatého Martina pro osm lidí, vystačíte si se čtyřkilovým kusem. Platí jednoduché pravidlo: na každého strávníka počítejte s půl kilem syrové husy. Vychází to z předpokladu, že každý sní 150 gramů masa bez kůže, nebo 200 gramů masa i s kůží. Obě varianty dají u běžných velikostí husy stejný počet porcí.

Půl kila tuku z jedné husy

Tuk, který z husy při pečení vyteče, je husí sádlo. Při slévání výpeku se odděluje od šťávy. Ze čtyřkilové husy ho bude přes půl kila, z pětikilové skoro tři čtvrtě kila.

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