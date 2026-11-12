Huspenina a aspik nejsou totéž. Kde je kolagen a kde želatina?

Jak vznikla huspenina
Při tradiční zabijačce se zpracovávala prakticky každá část prasete. Zatímco z masa se připravovaly jitrnice, jelita nebo tlačenka, základem huspeniny byly nožičky, kůže a další části bohaté na vazivo. Dlouhým vařením se z nich uvolňoval kolagen, který po vychladnutí vývaru vytvářel pevný rosol. Šlo tedy o praktický způsob, jak využít suroviny, které by jinak měly v kuchyni jen malé uplatnění.
Poctivá domácí huspenina z vepřových nožiček s hráškem – Zabijačková klasika z vepřových nožiček
Střední
120 min
Jak docílit dokonale čirého rosolu
- Sbírejte pěnu: Na začátku vaření se na hladině tvoří šedavá pěna (sražené bílkoviny). Pečlivě ji odebírejte děrovanou naběračkou nebo sítkem.
- Žádné klokotání: Vývar se nesmí divoce vařit. Pokud by silně vřel, rosol by byl zakalený a mléčný. Správný postup je takzvané táhnutí (jen mírné probublávání těsně pod bodem varu).
Jaký je rozdíl mezi huspeninou a aspikem
Huspenina se někdy zaměňuje s aspikem, přestože nejde o úplně stejný pokrm. Rozdíl spočívá především ve způsobu přípravy. Zatímco huspenina získává svou rosolovitou konzistenci přirozeně díky kolagenu uvolněnému při vaření masa, u aspiku se používá potravinářská želatina, kterou se zpevňuje připravený vývar nebo jiná tekutina.
Sváteční masová huspenina s jazykem a kořenovou zeleninou – Recept pro gurmány
Střední
120 min
Recept Domácí huspenina s kořenovou zeleninou
- 3 ks vepřové nožičky
- 1 ks vepřové koleno (zadní)
- sůl dle chuti
- 1 lžička celého černého pepře
- 5 kuliček nového koření
- 2 ks bobkové listy
- 1 menší cibule
- 150 g kořenové zeleniny (celer, mrkev, petržel)
- 1 ks nakládaná okurka
- mletý černý pepř dle chuti
- ocet dle chuti
- Vepřové nožičky i koleno očistíme a omyjeme. Nožičky vložíme do hrnce, zalijeme studenou vodou, osolíme, přidáme celé koření a přivedeme k varu. Poté přidáme koleno a na mírném ohni necháme vařit doměkka (asi 2 hodiny). Dle potřeby přiléváme vodu - maso by mělo být stále ponořené.
- Nakonec přidáme očištěnou, nahrubo pokrájenou cibuli a kořenovou zeleninu a vaříme, dokud nezměknou.
- Uvařené maso i zeleninu vyjmeme z vývaru a necháme mírně zchladnout. Vývar přecedíme, necháme chvíli stát a pak z povrchu naběračkou sebereme tuk.
- Kůži z kolena a nožiček umeleme najemno. Maso, kořenovou zeleninu, cibuli i okurku nakrájíme nadrobno. Vše dáme do mísy a promícháme s 300–400 ml vývaru. Směs ochutíme solí, mletým pepřem a octem. Rozdělíme ji do vymytých sklenic. Dobře je uzavřeme a huspeninu sterilujeme při 85 °C asi 30 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 180 minut