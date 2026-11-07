Svátek svatého Martina připadá na 11. listopadu a s ním přichází čas tradičních husích pečínek. Jenže zatímco někdo si bez husy sváteční oběd nedokáže představit, jiný raději sáhne po kachně. Na talíři totiž vypadají podobně. Obě mají tmavší maso, křupavou kůžičku a výborně chutnají s dušeným zelím a knedlíky.
Husa má pevnější maso, kachna bývá křehčí
Přestože husa i kachna patří mezi vodní drůbež, jejich maso není úplně stejné. Chuťově jsou si poměrně blízké, hlavní rozdíl spočívá především v konzistenci. Husí maso má zpravidla pevnější strukturu, zatímco kachní bývá jemnější a křehčí.
- Husa má výraznou chuť, kterou dobře doplňuje tradiční kombinace kmínu, zelí a knedlíků. Při pomalém pečení maso postupně měkne a uvolňuje se z něj tuk. Právě delší pečení je důležité především u větších nebo starších kusů, jejichž maso může být tužší.
- Kachna může být stejně šťavnatá a chutná, často se však připravuje o něco rychleji. Záleží také na plemeni a stáří drůbeže. Například kachny Mulard, které se před svatým Martinem prodávají na některých českých farmách, bývají větší než běžné selské kachny.
Kolik stojí husa a kachna v roce 2026
Jedním z hlavních důvodů, proč lidé dávají přednost kachně, je cena. A letošní nabídky potvrzují, že na nákupu lze skutečně ušetřit. Rozdíly jsou ale značné nejen mezi husou a kachnou, nýbrž také mezi jednotlivými prodejci.
|Prodejce
|Husa za 1 kg
|Kachna za 1 kg
|Rozdíl za 1 kg
|Lidl
|179,90 Kč
|79,90 Kč
|100 Kč
|Kaufland
|199,90 Kč
|99,90 Kč
|100 Kč
|Globus (Praha-Černý Most)
|—
|79,90 Kč
|—
|Farma Tůmovi
|229 Kč
|139 Kč
|90 Kč
|MASS.NA
|388 Kč
|308 Kč
|80 Kč
Z porovnání je patrné, že na svatomartinské pečínce můžete ušetřit stovky korun, zejména pokud využijete akčních nabídek supermarketů. Při nákupu ale nesledujte pouze cenu. Záleží také na původu drůbeže, způsobu chovu a na tom, zda kupujete chlazené, nebo mražené maso.
Pro čtyři lidi může stačit kachna, pro větší rodinu se hodí husa
Právě velikost může být při výběru důležitější, než se zdá. Celá husa běžně váží přibližně čtyři až šest kilogramů. Menší selské kachny mívají kolem dvou až dvou a půl kilogramu, ale například kachny typu Mulard mohou vážit tři až čtyři a půl kilogramu.
Co upéct na svatého Martina? Vyzkoušejte husu i kachnu
Pro čtyřčlennou rodinu tak může být praktičtější kachna o hmotnosti zhruba 2,5 kilogramu. Pokud pořádáte oběd pro šest až osm lidí, můžete sáhnout po větší huse. Menší husa ovšem může posloužit i čtyřem strávníkům. Záleží na velikosti porcí, množství příloh a také na tom, zda chcete, aby maso zbylo na další den.
Důležité je nezaměňovat hmotnost celé drůbeže s množstvím hotového masa. Část hmotnosti tvoří kosti a při pečení se z masa uvolňuje voda i tuk. Zvláště u husy může být výsledný úbytek značný. Pokud nechcete péct celého ptáka, může být řešením nákup jednotlivých stehen. Připravíte tolik porcí, kolik skutečně potřebujete, a nemusíte řešit, jak využít zbytek pečeně.
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Je tučnější husa, nebo kachna
Husa má pověst velmi tučné drůbeže. O kachně se naopak někdy mluví jako o lehčí alternativě. Jenže z výživového hlediska to není tak jednoduché. Záleží totiž na tom, zda porovnáváme samotné maso, nebo také kůži, pod kterou se nachází značná část tuku.
|Výživová hodnota
|Husa
|Kachna
|Energie
|298 kcal
|331 kcal
|Bílkoviny
|25,2 g
|19,0 g
|Tuky
|21,9 g
|28,4 g
|Z toho nasycené mastné kyseliny
|6,9 g
|9,7 g
A co když z pečínky odstraníte kůži? Obsah tuku i kalorií výrazně klesne. Sto gramů pečeného husího masa bez kůže obsahuje přibližně 230 kilokalorií a 12,7 gramu tuku, zatímco stejné množství kachního masa má 194 kilokalorií a 11,2 gramu tuku. Bez kůže tak vychází o něco lépe kachna, a to jak z hlediska kalorií, tak obsahu tuku.
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Jak dlouho péct husu a kachnu? U husy počítejte s delší přípravou
Při přípravě husy i kachny se vyplatí trpělivost. Oběma druhům prospívá pozvolné pečení, během něhož maso měkne a tuk se postupně vypéká. Větší husa ale obvykle potřebuje více času než menší kachna.
|Druh drůbeže
|Hmotnost
|Doba pečení
|Kachna
|2,5 kg
|2,5 až 3,5 hodiny
|Husa
|4 až 5 kg
|4 až 5 hodin
Uvedené časy jsou orientační pro běžné pečení. Přesná doba závisí na velikosti drůbeže, teplotě trouby a zvoleném receptu. Při velmi pomalém pečení může být výrazně delší.
Co udělat, aby maso zůstalo šťavnaté a kůžička byla křupavá?
- Maso osolte předem. Husu i kachnu můžete také okmínovat a nechat několik hodin, ideálně přes noc, odležet v lednici.
- Pečte pozvolna. Oba druhy drůbeže mají dost vlastního tuku, takže není nutné přidávat velké množství dalšího. Během pečení postupujte podle receptu a podle potřeby maso podlévejte.
- Přebytečné sádlo odebírejte. Při pečení se ho může uvolnit značné množství. Můžete ho uchovat na pozdější vaření.
- Na závěr zvyšte teplotu. Pokud chcete křupavou kůžičku, drůbež ke konci pečení odkryjte a krátce dopečte při vyšší teplotě. Hlídejte však, aby se povrch nespálil.
Samotná doba pečení ovšem ještě nezaručuje, že je maso správně propečené. Rozhodující je také jeho vnitřní teplota.
Jak poznat, že je husa nebo kachna upečená?
Zlatavá a křupavá kůžička ještě neznamená, že je maso dobře propečené i uvnitř. Nejspolehlivější je použít kuchyňský teploměr. Teplota v nejsilnější části masa by měla dosáhnout alespoň 75 °C. Teploměr zapíchněte do nejsilnější části prsou nebo stehna tak, aby se nedotýkal kosti. Dosažení bezpečné teploty však ještě nemusí znamenat, že je maso dokonale měkké.
Důležitá je také správná hygiena. Syrovou husu ani kachnu před pečením neoplachujte pod tekoucí vodou. Kapénky totiž mohou roznést bakterie na kuchyňskou linku, nádobí nebo další potraviny. Maso stačí podle potřeby osušit papírovou utěrkou. Po manipulaci se syrovou drůbeží si důkladně umyjte ruce a očistěte všechny použité pomůcky i pracovní plochu.
Co s husím a kachním sádlem? Rozhodně ho nevylévejte
Při pečení husy nebo kachny může v pekáči zůstat značné množství tuku. Byla by škoda ho bez dalšího využití vyhodit. Husí i kachní sádlo se hodí například na pečené brambory, restovanou cibulku nebo přípravu zelí. Využít ho můžete také při dalším pečení masa nebo zeleniny.
Co připravit ze zbytků husy a kachny?
Pokud chcete sádlo uchovat, oddělte ho od vodnaté šťávy a zbytků z pečení, přeceďte do čisté nádoby a po zchladnutí uložte do lednice. Samotný masový výpek s vodou a zbytky potravin nevydrží tak dlouho jako čisté přecezené sádlo.
A co zbylé maso? Obrané kousky můžete další den použít do rizota, polévky, těstovin nebo náplně do domácích placek. Z kostry se dá připravit vývar. Upečené maso ale nenechávejte dlouho při pokojové teplotě. Do dvou hodin by mělo být uložené do lednice, kde se doporučuje spotřebovat je do tří až čtyř dnů.
Husa, nebo kachna? Záleží, pro kolik lidí vaříte a co očekáváte
Jednoznačného vítěze určit nejde. Husa má výhodu tradice, pevnějšího masa a velikosti, díky které může nasytit větší společnost. Musíte si ale zpravidla více připlatit a vyhradit dost času na pečení. Kachna bývá praktičtější pro menší rodinu, obvykle stojí méně a menší kus se může připravit rychleji.
|Pokud chcete…
|Sáhněte spíše po…
|Dodržet tradiční svatomartinské hody
|Huse
|Připravit menší pečínku pro čtyři osoby
|Kachně
|Ušetřit při nákupu celé drůbeže
|Obvykle kachně
|Nasytit šest až osm lidí jedním větším kusem
|Huse
|Péct menší kus kratší dobu
|Kachně
|Získat větší množství masa i na další den
|Větší huse
|Omezit množství tuku v porci
|Masu bez kůže, podle konkrétního druhu
Při rozhodování proto začněte jednoduchou otázkou. Kolik lidí bude u stolu a kolik chcete za sváteční oběd utratit? Pokud toužíte po tradiční svatomartinské hostině a budete mít dostatek strávníků, husa může být dobrou volbou. Jestli chcete připravit chutný oběd pro čtyři osoby bez velkého zásahu do rozpočtu, kachna může být rozumnější.
Recept Svatomartinská husa s chlupatými knedlíky a zelím
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Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin
- 1 husa (asi 4 kg)
- sůl
- 2 lžíce kmínu
- 150 g švestek
- 250 g jablek
- 250 g hrušek
- 2 cibule
- olej
- 800 g sterilovaného červeného zelí
- 40 g tmavého cukru
- 200 ml červeného vína
- 50 g brusinkového kompotu
- 1,5 kg brambor
- 50 ml mléka
- 230 g dětské krupičky
- 180 g polohrubé mouky
- 3 vejce
- Husu očistíme od případných zbytků peří a osušíme papírovou utěrkou. Odřízneme křídla a položíme je na dno pekáče. Husu ze všech stran i uvnitř osolíme, posypeme kmínem a vložíme do pekáče. Mírně podlijeme vodou, přiklopíme a pečeme v troubě předehřáté na 160 °C přibližně 3 až 4 hodiny podle velikosti husy. Během pečení podle potřeby podléváme a odebíráme přebytečné sádlo.
- Mezitím připravíme červené zelí. Cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno a necháme zesklovatět na oleji. Přidáme zelí a cukr, podlijeme červeným vínem, osolíme a dusíme doměkka. Ke konci přimícháme brusinkový kompot, krátce povaříme a podle potřeby dochutíme.
- Na chlupaté knedlíky oloupeme syrové brambory, nastrouháme je najemno a vymačkáme přebytečnou tekutinu. Promícháme je s horkým mlékem a trochou soli. Přidáme krupičku, polohrubou mouku a vejce. Vypracujeme těsto, které necháme krátce odpočinout.
- Pomocí dvou lžic vykrajujeme z těsta noky přímo do vroucí osolené vody. Po dvou minutách je opatrně uvolníme ode dna a zvolna vaříme ještě přibližně deset minut. Hotové knedlíky krátce zchladíme ve studené vodě a scedíme.
- Švestky vypeckujeme a rozpůlíme, jablka a hrušky zbavíme jádřinců a nakrájíme na měsíčky. Přibližně hodinu před koncem pečení přidáme ovoce k huse. Pekáč odkryjeme a pokračujeme v pečení, dokud maso nezměkne a kůže nezezlátne. V nejsilnější části masa ověříme teplotu alespoň 75 °C.
- Upečenou husu necháme krátce odpočinout a naporcujeme. Podáváme ji s chlupatými knedlíky, dušeným červeným zelím a trochou výpeku.
Počet porcí: 4–6 běžných porcí masa, podle velikosti husy a porcí příloh
Doba přípravy: přibližně 4–5 hodin včetně příloh