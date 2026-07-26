Dvacet let čekal na svou chvíli. Teď dobývá svět
Přestože působí jako letošní novinka, Hugo Spritz vznikl už v roce 2005. V jihotyrolském městečku Naturno na severu Itálie ho vytvořil barman Roland Gruber jako lehčí alternativu ke klasickému benátskému spritzu. Původně používal meduňkový sirup a koktejl nesl název Otto. Později recept upravil, nahradil sirup bezovým likérem a vznikl Hugo Spritz, jak ho známe dnes.
Dlouhá léta byl oblíbený hlavně v severní Itálii, Rakousku a jižním Německu. Teprve v posledních dvou letech ale začal výrazně pronikat i do dalších zemí.
Podle britského deníku The Guardian se na webu supermarketu Waitrose více než čtyřnásobně zvýšil zájem o Hugo Spritz. Nápoj už zařadily na menu luxusní hotely, koktejlové bary i běžné restaurace a prodeje bezového likéru St-Germain, který patří mezi jeho typické ingredience, meziročně vzrostly téměř o 30 %.
Proč lidé mění Aperol za Hugo
Na rozdíl od Aperolu není Hugo Spritz tolik hořký. Místo výrazné hořkosti sází na jemnou květinovou chuť bezu, kterou doplňuje máta a limetka.
Svou roli hraje i změna pitných návyků. Lidé stále častěji vyhledávají lehčí aperitivy s nižším obsahem alkoholu, které se dobře pijí během dne. Hugo Spritz do tohoto trendu dobře zapadá. Přispívá k tomu i jeho vzhled. Sklenice plná ledu, máty, limetky a jemně perlivého prosecca působí svěže a přesně odpovídá představě letního osvěžení.
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Znamená to konec Aperolu?
Nejspíš ne. Stejně jako espresso martini, negroni sbagliato nebo dubajská čokoláda, i gastronomické trendy přicházejí ve vlnách. Aperol Spritz patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější letní aperitivy. Hugo Spritz letos získává na popularitě, zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by měl Aperol nahradit.
Pokud vám Aperol připadá příliš hořký, mohl by vám Hugo Spritz vyhovovat víc díky své jemnější květinové chuti. Spíš než o souboj tak zatím jde o rozšíření nabídky. Oba koktejly totiž nabízejí odlišný chuťový zážitek a zdá se, že si vedle sebe své místo na letních zahrádkách ještě nějakou dobu udrží.
Recept Hugo Spritz
Pokud si chcete letošní hit připravit doma, zvládnete to během několika minut.
- 40 ml bezového likéru (například St-Germain)
- 60 ml prosecca
- 60 ml perlivé vody
- 8 až 10 lístků čerstvé máty
- led
- plátek limetky na ozdobu
- Velkou vinnou sklenici naplníme ledem.
- Mátu lehce promneme mezi prsty, aby uvolnila aroma, a vložíme ji do sklenice.
- Přilijeme prosecco.
- Přidáme bezový likér.
- Dolijeme perlivou vodou.
- Jemně promícháme a ozdobíme plátkem limetky.
Počet porcí: 1 porce
Doba přípravy: 5 minut
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