Stop marnému boji s kily: Takhle se musíte najíst po 50, abyste konečně zhubli

Petra Kašparová
  5:00
Po padesátce je důležité jíst více bílkovin a zdravých tuků a naopak se vyhýbat cukrům a alkoholu. Co jíst, abyste nepřibírali? A jakým potravinám je na čase se vyhnout?

Co jíst po padesátce

V tomto věku se naše tělo začíná měnit, a to i v oblasti výživy. Jakmile překročíme tuto hranici, metabolismus se zpomaluje, a naše tělo má jiné nároky na živiny. Pozorujeme poměrně velké změny. Jak se tedy stravovat, aby nás naše tělo drželo ve formě a energie nechyběla?

Bílkoviny jsou zásadní

Jsou základním stavebním kamenem pro naše svaly a regeneraci. Vyberte si kvalitní zdroje bílkovin, jako je kuřecí a krůtí maso, ryby, vejce, luštěniny nebo tofu. Nezapomeňte ani i na mléčné výrobky s vysokým obsahem bílkovin, jako je tvaroh nebo řecký jogurt.

Zdravé tuky upřednostněte před nezdravými

Omega-3 mastné kyseliny se nacházejí například v tučných rybách (losos, sardinky) nebo lněném oleji. Jsou pro naše tělo velmi prospěšné, pomáhají udržovat zdraví srdce a zmírňují zánětlivé procesy v těle. Zdravé tuky získáte také z avokáda, olivového oleje nebo ořechů.

Co nejíst po padesátce

Je důležité se vyhnout některým potravinám, které mohou ovlivnit naše zdraví negativně. Tělo se stává citlivější na cukry a alkohol, které mohou mít vliv na metabolismus a přispět k přibírání na váze.

  • Cukry a jednoduché sacharidy z bílé mouky, sladkosti a slazené nápoje by měly být výrazně omezeny. Místo cukru můžete sáhnout po přírodních sladidlech, jako je med nebo stévie. Důležité je také věnovat pozornost skrytým cukrům v potravinách, jako jsou kečupy, omáčky nebo sušené ovoce.
  • Doporučuje se konzumaci alkoholu omezit na minimum. Alkohol může zpomalovat metabolismus, narušovat spánek a přispívat k přibírání na váze.

4 tipy, jak hubnout po padesátce

Když jde o hubnutí, zaměřte se na zajištění dostatečného příjmu bílkovin a vlákniny, které vás zasytí a pomáhají regulovat hladinu cukru v krvi. Snížení příjmu jednoduchých sacharidů a přidání zdravých tuků vám může pomoci nejen udržet váhu, ale i podpořit metabolismus.

Konkrétní tipy na hubnutí:

  1. Zvolte menší porce a jezte častěji – 5 až 6 menších jídel denně.
  2. Pijte dostatek vodydehydratace může zpomalit metabolismus.
  3. Přidejte do jídelníčku vlákninu, která se nachází v zelenině, ovoci a celozrnných produktech. Vláknina pomáhá regulovat trávení a snižuje pocit hladu.
  4. Cvičte pravidelně – ideální jsou kombinace silového tréninku (zpevnění svalů) a aerobních aktivit (chůze, běhání, plavání), které podporují spalování tuků.
Jak zrychlit metabolismus

Pokud chcete zrychlit metabolismus, je dobré vědět, že kromě pravidelného pohybu se můžete zaměřit i na specifické potraviny a návyky, které mohou urychlit vaše spalování.

Které potraviny mohou zrychlit metabolismus:

  • Zelený čaj – obsahuje katechiny, které mohou zlepšit spalování tuků.
  • Kapsaicin který se nachází v pálivých paprikách, může podpořit metabolismus tím, že zvyšuje tělesnou teplotu a spalování kalorií.
  • Bílkoviny – ty tělo tráví déle než sacharidy nebo tuky, což znamená, že spalování kalorií je po jejich konzumaci vyšší.

Tip: Důležitý je také dostatek spánku. Nedostatek spánku může zpomalit metabolismus a ovlivnit hladinu hormonů, které regulují chuť k jídlu.

Co jíst večer a nepřibírat

Pokud se obáváte, že po večerním jídle přiberete, zaměřte se na lehké a zdravé pokrmy, které jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu. Vyhněte se těžkým jídlům, které obsahují hodně sacharidů nebo tuků, protože mohou zpomalit trávení a přispět k ukládání tuku.

Večeře, které vám pomohou udržet váhu:

Tip: Pokud máte chuť na něco sladkého, sáhněte po kousku tmavé čokolády nebo po hrsti ořechů. Tyto potraviny vám pomohou udržet stabilní hladinu cukru v krvi.

Jak rychle shodit

Pokud potřebujete rychle zhubnout, zaměřte se na dvě oblasti: břišní tuk a střeva.

  • Co rozpouští břišní tuk? Břišní tuk je často spojen s hormonálními změnami. Pro jeho redukci je důležité kombinovat zdravou stravu s pravidelným pohybem. Zkuste do stravy zařadit potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Jsou to například ryby, lněná semínka a ořechy. Zelený čaj a pálivé koření mohou také pomoci zvýšit spalování tuků.
  • Které potraviny čistí střeva? Pro zdraví střev a efektivní trávení jsou důležité potraviny bohaté na vlákninu, jako jsou celozrnné produkty, luštěniny, ovoce a zelenina. Probiotika (např. jogurty, kysané zelí, kefír) podporují zdravou mikroflóru ve střevech a pomáhají udržet trávicí systém v optimálním stavu.

Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka

Mazanec

Zapomeňte na drobivý bochánek bez života. Mazanec podle známého cukráře je jemný, lehce nasládlý a díky máslu a ovoci zůstává vláčný i druhý den. Klíčem je práce s těstem a trpělivost.

Svaly nerostou v posilovně, ale v kuchyni! Znáte těchto 6 superpotravin?

Pro růst svalové hmoty je pohyb zásadní. neméně zásadní je ale zdravá strava.

Pokud se snažíte o to, aby vám narostla svalová hmota, cvičení je pouze jedním z klíčových faktorů. Stejně důležitý je i správný jídelníček. Známý námořník měl svaly po špenátu, ve skutečnosti to ale...

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

Vařená vejce

Vejce jsou v kuchyni absolutní nezbytnost. Jsou levná, plná kvalitních bílkovin, zdravých tuků, vitamínů a minerálů. Přesto se kolem nich po desetiletí vznáší oblak pochybností kvůli cholesterolu....

Milujete velikonoční nádivku, ale je vám po ní těžko? Zkuste letos těchto 5 jednoduchých změn

Velikonoční nádivka

Většina z nás si Velikonoce bez nádivky neumí představit, i když je to většinou jen hromada bílého pečiva a tuku. Jde to ale i jinak. Stačí pár drobností a uděláte ji tak, aby byla výživnější, lehčí...

High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?

High protein, bílkovina

Snažíte se jíst hodně bílkovin kvůli svému zdraví? Proteinové výrobky od pečiva po jogurty teď frčí, ale ne vždy jsou tou správnou volbou.

8. dubna 2026  4:30

Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky

Víte, jak správně skladovat brambory?

Křupavé a voňavé bramboráky patří mezi stálice české kuchyně. Vedle nich ale existuje i méně známá varianta z podhůří Krkonoš. Říká se jí sejkory a připravují se bez smažení.

8. dubna 2026

Pečená treska s pikantní cizrnou a řapíkatým celerem: Lehký a zdravý recept plný chutí

Pečená treska s cizrnou a řapíkatým celerem
Recept

Střední

40 min

Hledáte tip na rychlou a nutričně vyváženou večeři, která chutná jako z vyhlášené přímořské...

Krémová bramborovo-pórková polévka s křupavou slaninou: Recept na poctivé jídlo

Bramborovo pórková polévka s chipsy a slaninou
Recept

Střední

50 min

Hledáte tip na sytou a sametově jemnou polévku, která v sobě spojuje sladkost pórku a poctivost...

Syté irské palačinky se slaninou a vejcem: Recept na dokonalý slaný brunch

Irské palačinky s vejcem, zakysanou smetanou, bylinkami a slaninou
Recept

Lehké

20 min

Irské palačinky se slaninou, sázeným vejcem a osvěžující zakysanou smetanou jsou ideální volbou pro...

Svaly nerostou v posilovně, ale v kuchyni! Znáte těchto 6 superpotravin?

Pro růst svalové hmoty je pohyb zásadní. neméně zásadní je ale zdravá strava.

Pokud se snažíte o to, aby vám narostla svalová hmota, cvičení je pouze jedním z klíčových faktorů. Stejně důležitý je i správný jídelníček. Známý námořník měl svaly po špenátu, ve skutečnosti to ale...

7. dubna 2026

Zbyla vám vejce po koledě? 3 nejlepší recepty na vajíčkovou pomazánku

Vajíčková pomazánka.

Vajíčková pomazánka je stálicí českých kuchyní, která se dědí z generace na generaci a pokaždé chutná trochu jinak. Pro někoho je symbolem dětství a rodinných oslav, pro jiného rychlou záchranou na...

7. dubna 2026  4:30

Rozlučte se s hrncem vody. 5 způsobů, jak připravit vejce v horkovzdušné fritéze

Horkovzdušná fritéza není jen na smažení. Připravíte v ní výborná vajíčka.

Horkovzdušná fritéza je nový hrnec s vodou. Chcete vařit vejce? Zapomeňte na vodu. Je to nuda a zbytečně složité. Existuje jednodušší a efektivnější způsob, jak připravit perfektní vajíčka.

7. dubna 2026  4:20

Večeříte příliš pozdě? Vědci prozradili ideální čas pro poslední jídlo dne

Když si uvaříte sami, výrazně v Chorvatsku ušetříte. Tato večeře nás stála...

Mnoho lidí řeší, co si dát k večeři. Méně už přemýšlí nad tím, kdy ji sníst. Podle odborníků ale právě načasování posledního jídla dne hraje důležitou roli pro metabolismus, kvalitu spánku i...

7. dubna 2026

Svěží jarní špenátová polévka s řeřichou a vejcem: Recept na vitamínovou bombu v talíři

Jarní špenátová polévka
Recept

Střední

40 min

Jarní špenátová polévka s řeřichou je ideální volbou pro lehké a přitom výživné jídlo, které vás...

Domácí sekaná pečená ve slanině se žampiony: Recept na extra šťavnatou masovou klasiku

Sekaná pečená ve slanině
Recept

Střední

90 min

Sekaná pečená v křupavé slanině je ideální volbou pro všechny milovníky tradiční české kuchyně,...

