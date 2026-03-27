Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Klára Pěnkavová
  5:00
Zapomínáte, dělá vám problém se soustředit, myšlenky vám často odbíhají jinam a vše si musíte zapisovat? Ořechy patří mezi ty potraviny, které pomáhají mozku lépe fungovat. A ty vlašské jednoznačně vedou.

Máte problémy se soustředěním? Řešení je snadnější, než si možná myslíte. | foto: Canva

Obsah

Co je nejlepší na podporu mozku a soustředění

Dobrou zprávou je, že nepotřebujete žádné složité biohacky. Mozek miluje základní věci, které máme všichni na dosah.

  1. Hydratace je základ
    I mírná dehydratace zhoršuje soustředění, zvyšuje únavu a přináší bolesti hlavy. Sklenice vody často funguje lépe než další káva.

TOP 4 nejlepší ořechy pro výkonnější mozek

  • Vlašské ořechy: králové Omega-3 a antioxidantů.
  • Mandle: vitamin E chrání mozek před oxidačním stresem.
  • Kešu: hořčík pro psychickou odolnost a soustředění.
  • Pistácie: vitamin B6 podporuje nervový systém.
  1. Stabilní energie během dne
    Mozek jede hlavně na glukózu. Ideální jsou komplexní sacharidy, jako jsou ovesné vločky, celozrnné pečivo, ovoce. Díky nim nekolísá energie ani pozornost.
  2. Zdravé tuky a mikroživiny
    Omega-3 mastné kyseliny, vitaminy skupiny B, vitamin E, hořčík a zinek – přesně ty pomáhají nervové soustavě fungovat efektivněji. A hádejte, kdo je jejich přirozeným zdrojem? Ano, ořechy.

3 doplňky stravy, které zlepší paměť, zpomalí stárnutí a pomohou shodit kila

Všimli jste si také, jak moc se vlašský ořech podobá mozku?

Co posiluje mozek nejvíc

Vlašské ořechy patří mezi nejlépe prozkoumané superpotraviny pro podporu kognitivních funkcí. Všimli jste si někdy, že půlky vlašského ořechu připomínají lidský mozek? Záhyby, dvě hemisféry, členitý povrch. Nejen podobou, ale i výživově jsou si překvapivě blízko.

Pravidelná konzumace vlašských ořechů je spojována s:

  • ochranou mozkových buněk před stárnutím
  • lepší pamětí
  • delší schopností soustředění
  • vyšší mentální výkonností
  • lepším zvládáním stresu a únavy

Kolik jíst vlašských ořechů denně

Pro zdraví našeho mozku stačí opravdu malé množství. Ideální denní dávka je zhruba 7 ořechů, což je přibližně 30 gramů.

Právě tato hrstka dodá mozku všechny důležité látky, aniž by příliš zvýšila náš kalorický příjem. Navíc je to opravdu praktické – oříšky si snadno sbalíte do sáčku na svačinu, přidáte je do granoly k jogurtu nebo jako posyp různých kaší.

Ořechy v medu

Vlašské ořechy a sušené meruňky v medu – Domácí pochoutka ve zdobené skleničce

Recept

Lehké

30 min

Objevte zázračnou sílu vlašských ořechů. Chrání srdce, posilují kosti

Vlašský ořech je úžasná superpotravina nabušená důležitými mikroživinami.

Co dělá z vlašských ořechů tu nejlepší výživu pro mozek

Tvoří je především zdravé tuky – zhruba 65 až 70 % jejich hmotnosti. Právě tuky jsou pro mozek klíčové, protože mozková tkáň je z velké části tvořena tukovými strukturami.

Vlašské ořechy patří k nejbohatším rostlinným zdrojům omega-3 mastných kyselin, které mimo jiné vyživují mozkové buňky, podporují přenos signálů mezi neurony a pomáhají udržovat bystrou mysl a koncentraci.

A obsahuje i další klíčové mikroživiny:

  • Vitamin E – silný antioxidant, který chrání nervové buňky před oxidačním stresem a zpomaluje jejich stárnutí
  • Vitaminy skupiny B (B1, B6) – podílejí se na přenosu nervových vzruchů a správném fungování nervové soustavy
  • Kyselina listová – důležitá pro činnost mozku a mentální kondici
  • Hořčík – pomáhá zvládat stres a podporuje psychickou odolnost
  • Zinek – podporuje kognitivní funkce, paměť a soustředění
  • Železo – zajišťuje okysličování mozku, a tím i jeho výkon
  • Měď – přispívá k tvorbě neurotransmiterů, pomáhá udržovat správnou funkci nervového systému a mozku
  • Polyfenoly a další antioxidanty – chrání mozkové buňky před poškozením volnými radikály a přispívají k dlouhodobému zdraví nervové soustavy

Ne všechny vlašské ořechy jsou stejné

Pozor, na pultech obchodníků se můžete setkat s různými odrůdami vlašských ořechů. Liší se chutí, velikostí i obsahem některých látek.

  • světlé odrůdy mají jemnější, nasládlou chuť
  • tmavší bývají výraznější a lehce nahořklé
  • čerstvé sezónní ořechy obsahují více aktivních látek než dlouho skladované

Ať už sáhnete po domácích nebo dovozových, nejvíc prospěšných látek získáte z kvalitních, čerstvých a správně skladovaných jader.

Stačí hrst vlašských ořechů denně a váš mozek vám poděkuje.

Co si připravit z vlašských ořechů: Rychlé snídaně, svačiny i hlavní jídla

Náš mozek ocení hlavně ranní dávku energie. Zdravé tuky z ořechů zpomalují vstřebávání cukrů, takže nám energie vydrží déle. Co si uvařit? Inspirujte se našimi Recepty iDNES »

Namáčení ořechů = lepší chuť a trávení

  • snižuje kyselinu fytovou
  • odstraňuje prach a nečistoty
  • zjemňuje strukturu
  • délka namáčení: 4 hodiny ve vodě, pak důkladně osušte

Hořkost ořechů?

  • znamená oxidaci tuků
  • řešení: skladovat v chladu, v uzavřené nádobě a spotřebovat včas

Jak dlouho vydrží?

  • lednice: vyloupaná jádra až 5 měsíců
  • mrazák: až 12 měsíců
  • spíž: ve skořápce několik měsíců, vyloupaná jádra jen 2–4 týdny (!)

Snídaně pro lepší výkon

Svačiny do práce i do školy

A vlašské ořechy lze přidat i do těstovin, zeleninových nebo rýžových jídel, k masu, do polévek, omáček a dresinků, kterým dodají ořechovou jemnost.

Ořechové müsli s ovocem

Ořechové müsli s ovocem

Recept

Lehké

10 min
Zelný salát s jablky

Zelný salát s vlašskými ořechy a jablky – Křupavý vitaminový salát s čerstvou petrželkou

Recept

Střední

25 min
Salát z červené pšenice s vlašskými ořechy

Salát z červené pšenice s vlašskými ořechy

Recept

Střední

90 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jablečný ocet: Zázrak na hubnutí i zdraví. Jak ho správně pít?

Jablečný ocet: Kuchyňský zázrak pro naše zdraví.

„Pijte jablečný ocet, zhubnete.“ Ne, tak jednoduché to samozřejmě není. Jisté ale je, že jablečný ocet může významně pomoci našemu organismu a je skvělým pomocníkem při zdravém životním stylu.

10 potravin, které mohou zlepšit kvalitu spánku. Lepší než Rohypnol!

Vyspěte se do růžova. Známe potraviny pro lepší spánek.

Spát jako když vás do vody hodí? Umíte to? Zkuste přes den jíst tyto potraviny a ráno budete vstávat dokonale odpočatí. Víme, co jíst, aby se vám dobře spalo.

6 zabijáků, které ničí vaši imunitu: Jíte je denně a ani o tom nevíte

Liší se nějak imunita u žen a mužů? Liší, muži ji mají ve statistickém průměru...

Silná imunita není jen o tom, co do svého těla přidáte v podobě vitamínů, ale především o tom, co z jídelníčku vyřadíte. Mnohé potraviny, které považujeme za běžnou součást dne, fungují jako tichý...

Jaké potraviny pomáhají na stres a úzkost? Těchto 9 potravin vám zlepší náladu

potraviny pro dobrou náladu

Psychická pohoda nezačíná jen v hlavě, ale i na talíři. Jak zklidnit mysl, podpořit dobrou náladu a lépe zvládat každodenní povinnosti? Objevte potraviny, které pomáhají se stresem a úzkostí a...

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Máte problémy se soustředěním? Řešení je snadnější, než si možná myslíte.

Zapomínáte, dělá vám problém se soustředit, myšlenky vám často odbíhají jinam a vše si musíte zapisovat? Ořechy patří mezi ty potraviny, které pomáhají mozku lépe fungovat. A ty vlašské jednoznačně...

27. března 2026

Víkendové pečení se SweetBurg: Tradiční velikonoční recepty a vzpomínky z Jizerských hor

Jak zabránit tomu, abyste měly vajíčka nehezky flekatá a nerovnoměrně obarvená?...

Velikonoce pro mě nejsou jen dny volna v kalendáři. Jsou to barvy, vůně a hlavně pocity, které se mi vryly pod kůži už v dětství. Pokud mě sledujete déle, víte, že SweetBurg je o lásce k pečení, ale...

27. března 2026  4:40

Proč si koupit pomalý hrnec? Přesvědčí vás tyto tři recepty, které se uvaří, než se vyspíte

Pomalý hrnec

Až když jsem vlastnila svůj první pomalý hrnec, v době, kdy v Čechách nikdo neměl tušení, o co jde, zjistila jsem, že se hodí nejen na vaření masa, ale že toho umí mnohem víc. Proč byste ho měli doma...

27. března 2026

Velikonoční kůzlečí roláda s kopřivovou nádivkou: Sváteční pečeně s chutí jara

Roláda z kůzlečího s velikonoční nádivkou
Recept

Střední

240 min

Základem receptu je šťavnatá kýta, kterou naplníme bohatou nádivkou z mletého masa, bílého pečiva a...

Krémová kopřivová polévka s medvědím česnekem a jáhlami: Pravá chuť jara

Kopřivová velikonoční polévka
Recept

Lehké

45 min

Tato sytá velikonoční polévka stojí na čerstvých mladých kopřivách, které v kombinaci s voňavým...

Velikonoční mazanec s mandlemi a rozinkami: Nadýchaný jako od babičky

Mazanec
Recept

Střední

110 min

Základem úspěchu je trpělivost při čekání na poctivý kvásek, do kterého se pak vmíchá vláčné máslo,...

Zapomeňte na nudný medovo-hořčicový dresing. Vyzkoušejte kurkumu a římský kmín

Dresinky na grilování

Maso si dávám pokrytecky venku v restauracích, ale v naší ledničce ho nenajdete. Díky tomu, že ho nerada připravuji, jsem ale vychytala několik skvělých vegetariánských receptů. A jaký je můj trik?...

26. března 2026  4:50

Míchaná vejce dělám už roky úplně bez tuku. Přesto jsou krémová a chutnají líp než kdy dřív

Míchaná vajíčka

Celá léta jsem míchaná vejce dělala na másle, jinak to přece ani nešlo…? Dnes je ale připravuju jinak, úplně bez tuku, a přesto jsou ještě krémovější, lehčí a výživnější.

26. března 2026

Tajemství dlouhověkosti: Jaké potraviny jsou klíčem ke zdravému stáří?

Zdraví ve stáří není samozřejmostí. Jezte dobře.

Dožíváme se čím dál vyššího věku. Mládí dávno nekončí ve 30. Jak si uchovat mladistvý vzhled, energii i duši co nejdéle? Prodlužte si aktivní a zdravou část života tím, co jíte.

26. března 2026  3:30

Tradiční králík na černo s povidly a perníkem: Recept na staročeskou delikatesu

Králík na černo
Recept

Střední

120 min

Zapomeňte na obyčejné pečení, králík na černo je disciplína pro opravdové labužníky. Tato...

Vláčná velikonoční vajíčka s kefírem a mandlemi: Recept na nadýchané dortíky

Velikonoční vajíčka
Recept

Střední

60 min

Velikonoční vajíčka z kefírového těsta s mletými mandlemi jsou neuvěřitelně jemná, šťavnatá a...

Zaskočila vás červená tečka ve vejci? Zjistěte, co opravdu znamená a proč se jí nemusíte bát

vejce, červená skvrna ve vejci, žloutek

Rozklepnete vejce a na žloutku se objeví červená tečka. Mnozí z nás možná znejistí. Není náhodou nějak nebezpečná? Nejedná se o začínající embryo? Neznamená to, že je vajíčko zkažené? Ve skutečnosti...

25. března 2026

