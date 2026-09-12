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Hrách nadýmá, ale má i své výhody. Možná ho jen neumíte správně připravit

Petra Burgrová
  4:40

Vánoční hrachová polévka | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Hrách patří mezi luštěniny, které máme v kuchyni spojené především s hrachovou kaší, polévkou nebo šouletem. Přesto kolem něj panuje jeden základní zmatek...hrášek a hrách nejsou dvě různé rostliny.

Obsah

Jaký je rozdíl mezi hrachem a hráškem

Hrách a hrášek pocházejí ze stejné rostliny, hrachu setého. Rozdíl je především ve stupni zralosti.

Hrášek sklízíme ještě mladý. Zelená semena jsou měkká, šťavnatá a sladká. Můžeme je jíst syrová, krátce povařit, přidat do polévky, rizota nebo zeleninových směsí. Čerstvý hrášek lze také zamrazit.

Hrách určený jako luštěnina necháme dozrát. Semena se usuší, obsahují méně vody a jsou tvrdá. Před vařením je proto obvykle namáčíme. Z takového hrachu připravujeme například hrachovou kaši, hrachovou polévku nebo šoulet.

Jehněčí kolínko s hráškovým pyré a Yorkshirským pudinkem

Jehněčí kolínko s hráškovým pyré a Yorkshirským pudinkem

Recept

Náročné

200 min

Mladý hrášek má sladkou chuť a můžeme ho jíst syrový nebo krátce tepelně upravit.

Na co je zdravý hrách

Hrách je především dobrým zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny. Právě proto dokáže dobře zasytit. Obsahuje také některé vitaminy a minerální látky, například vitaminy skupiny B, železo, hořčík, fosfor, draslík a zinek.

Významnou částí hrachu je již zmíněná vláknina. Ta podporuje správnou funkci trávení a zároveň zpomaluje trávení sacharidů. Právě vysoký obsah vlákniny a dalších hůře stravitelných sacharidů je ale také důvodem, proč mohou luštěniny u některých lidí způsobovat nadýmání.

Restovaný pikantní květák s hráškem a topinkou

Restovaný pikantní květák s hráškem a topinkou

Recept

Lehké

20 min

Žlutý suchý hrách se používá především do polévek, kaší a dalších sytých luštěninových jídel.

Jaké druhy hrachu existují

V kuchyni se můžeme setkat s několika podobami hrachu. Nejčastěji narazíme na zelený a žlutý suchý hrách.

  • Zelený hrách: Má zelenou barvu a používá se například na hrachovou kaši nebo do polévek. Po uvaření může zůstat výraznější barva i chuť.
  • Žlutý hrách: Je rovněž běžnou surovinou pro luštěninové pokrmy. Má jemnější vzhled a po uvaření se dobře rozvařuje. Často se prodává také půlený, takže se připravuje rychleji než celý hrách.
Hrachovka se škvarky a hubník

Hrachovka se škvarky a hubník

Recept

Střední

120 min

Namáčení hrachu před vařením

Namáčení změkčí semena a zkrátí následné vaření. Vodu po namáčení slijeme, hrách propláchneme a vaříme v nové vodě.

  • U celého suchého hrachu je namáčení vhodné. Hrách nasypeme do větší nádoby, zalijeme dostatkem studené vody a necháme několik hodin, ideálně přes noc.
  • U půleného hrachu je situace jednodušší. Ten se často vaří bez předchozího namáčení, vždy ale záleží na konkrétním výrobku a doporučení na obalu.
Hrachová kaše

Hustá hrachová kaše s majoránkou a uzeným masem – Poctivý recept pro chlapy

Recept

Lehké

55 min

Suchý hrách před vařením namočíme na několik hodin nebo přes noc, aby změkl a rychleji se uvařil.

Jak dlouho se hrách vaří

Záleží na druhu, stáří hrachu i na tom, zda jsme ho předem namočili.

Celý namočený hrách obvykle potřebuje přibližně 45 až 60 minut, někdy i déle. Půlený hrách může být měkký zhruba za 30 až 45 minut.

Nejdůležitější je nespoléhat pouze na čas. Hrách během vaření ochutnáme a jakmile je měkký, můžeme ho použít dál. Starší hrách může zůstat tvrdší podstatně déle.

Hráškovo-mátová polévka

Hráškovo-mátová polévka

Recept

Lehké

30 min

Suchý hrách před vařením namočíme na několik hodin nebo přes noc, aby změkl a rychleji se uvařil.

Jak se hrách připravuje v kuchyni

Nejznámější českou úpravou je hrachová kaše. Uvařený hrách rozmixujeme nebo rozmačkáme, dochutíme solí, česnekem, majoránkou a podle receptu můžeme přidat osmaženou cibulku. Tradičně se podává s uzeným masem, párkem nebo klobásou, ale obejde se i bez masa.

Hrách se používá také do hrachové polévky. Může být hladká a rozmixovaná, nebo v ní můžeme část hrachu ponechat vcelku.

Další možností je šoulet, kde se hrách kombinuje s kroupami a cibulí. Hodí se také do různých zeleninových směsí, pomazánek nebo salátů.

Zelené fazolky s hráškem a bylinkovým kuřetem

Zelené fazolky s hráškem a bylinkovým kuřetem

Recept

Střední

35 min

Kmín se při vaření hrachu používá nejen kvůli chuti, ale tradičně také jako koření, které může podpořit trávení.

Jak uvařit hrách, aby nenadýmal

Úplně odstranit látky, které mohou nadýmání způsobovat, nejde. Můžeme ale jejich množství a účinek částečně ovlivnit.

Pomáhá namáčení, následné slití zakalené vody a vaření v nové vodě. Hrách bychom také měli uvařit opravdu doměkka.

Do pokrmů z hrachu se tradičně přidávají bylinky a koření, například majoránka, kmín nebo saturejka.

Karbanátky z cizrny, čočky a hrachu

Karbanátky z cizrny, čočky a hrachu

Recept

Střední

60 min

Polévka ze žlutého hrachu s uzeným masem

Recepty z hrachu Polévky

Hrachová kaše

Recepty z hrachu Hlavní jídla

Hráškový krém

Recepty z hrášku Polévky

Krůtí roláda s hráškem

Recepty z hrášku Hlavní jídla

Vinná klobása s hrachovou kaší se zeleným hráškem

Vinná klobása s hrachovou kaší se zeleným hráškem

Recept

Střední

50 min
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