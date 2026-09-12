Hrách nadýmá, ale má i své výhody. Možná ho jen neumíte správně připravit

Jaký je rozdíl mezi hrachem a hráškem
Hrách a hrášek pocházejí ze stejné rostliny, hrachu setého. Rozdíl je především ve stupni zralosti.
Hrášek sklízíme ještě mladý. Zelená semena jsou měkká, šťavnatá a sladká. Můžeme je jíst syrová, krátce povařit, přidat do polévky, rizota nebo zeleninových směsí. Čerstvý hrášek lze také zamrazit.
Hrách určený jako luštěnina necháme dozrát. Semena se usuší, obsahují méně vody a jsou tvrdá. Před vařením je proto obvykle namáčíme. Z takového hrachu připravujeme například hrachovou kaši, hrachovou polévku nebo šoulet.
Na co je zdravý hrách
Hrách je především dobrým zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny. Právě proto dokáže dobře zasytit. Obsahuje také některé vitaminy a minerální látky, například vitaminy skupiny B, železo, hořčík, fosfor, draslík a zinek.
Významnou částí hrachu je již zmíněná vláknina. Ta podporuje správnou funkci trávení a zároveň zpomaluje trávení sacharidů. Právě vysoký obsah vlákniny a dalších hůře stravitelných sacharidů je ale také důvodem, proč mohou luštěniny u některých lidí způsobovat nadýmání.
Jaké druhy hrachu existují
V kuchyni se můžeme setkat s několika podobami hrachu. Nejčastěji narazíme na zelený a žlutý suchý hrách.
- Zelený hrách: Má zelenou barvu a používá se například na hrachovou kaši nebo do polévek. Po uvaření může zůstat výraznější barva i chuť.
- Žlutý hrách: Je rovněž běžnou surovinou pro luštěninové pokrmy. Má jemnější vzhled a po uvaření se dobře rozvařuje. Často se prodává také půlený, takže se připravuje rychleji než celý hrách.
Namáčení hrachu před vařením
Namáčení změkčí semena a zkrátí následné vaření. Vodu po namáčení slijeme, hrách propláchneme a vaříme v nové vodě.
- U celého suchého hrachu je namáčení vhodné. Hrách nasypeme do větší nádoby, zalijeme dostatkem studené vody a necháme několik hodin, ideálně přes noc.
- U půleného hrachu je situace jednodušší. Ten se často vaří bez předchozího namáčení, vždy ale záleží na konkrétním výrobku a doporučení na obalu.
Jak dlouho se hrách vaří
Záleží na druhu, stáří hrachu i na tom, zda jsme ho předem namočili.
Celý namočený hrách obvykle potřebuje přibližně 45 až 60 minut, někdy i déle. Půlený hrách může být měkký zhruba za 30 až 45 minut.
Nejdůležitější je nespoléhat pouze na čas. Hrách během vaření ochutnáme a jakmile je měkký, můžeme ho použít dál. Starší hrách může zůstat tvrdší podstatně déle.
Jak se hrách připravuje v kuchyni
Nejznámější českou úpravou je hrachová kaše. Uvařený hrách rozmixujeme nebo rozmačkáme, dochutíme solí, česnekem, majoránkou a podle receptu můžeme přidat osmaženou cibulku. Tradičně se podává s uzeným masem, párkem nebo klobásou, ale obejde se i bez masa.
Hrách se používá také do hrachové polévky. Může být hladká a rozmixovaná, nebo v ní můžeme část hrachu ponechat vcelku.
Další možností je šoulet, kde se hrách kombinuje s kroupami a cibulí. Hodí se také do různých zeleninových směsí, pomazánek nebo salátů.
Jak uvařit hrách, aby nenadýmal
Úplně odstranit látky, které mohou nadýmání způsobovat, nejde. Můžeme ale jejich množství a účinek částečně ovlivnit.
Pomáhá namáčení, následné slití zakalené vody a vaření v nové vodě. Hrách bychom také měli uvařit opravdu doměkka.
Do pokrmů z hrachu se tradičně přidávají bylinky a koření, například majoránka, kmín nebo saturejka.
Recepty z hrachu Polévky
- Poctivá hrachová polévka
- Smetanová hrachová polévka s párkem a krutony
- Polévka ze žlutého hrachu s uzeným masem
- Poctivá hrachová polévka se šunkou a orestovanou houskou
Recepty z hrachu Hlavní jídla
- Hrachová kaše s vejcem a klobásou
- Kočičí svatba
- Hrachová kaše s mrkví a sezamem
- Zdravé hrachové placičky se zelím a kroupami
Recepty z hrášku Polévky
- Jemný hráškový krém
- Pórkovo-hráškový krém
- Hrášková polévka s křupavou cizrnou
- Hrášková polévka s opečeným lososem
Recepty z hrášku Hlavní jídla
- Špenátové lasagne s hráškem
- Cuketové placičky s hráškem a sýrem feta
- Krůtí roláda s hráškem
- Salát s hráškem, sýrem a mátou