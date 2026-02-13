3 osvědčené recepty na hovězí, které se rozpadá pod vidličkou

Klára Pěnkavová
  16:20
Přemýšlíte, co o víkendu uvařit? Zkuste hovězí maso s rýží – klasiku české domácí kuchyně, na které si určitě pochutná celá rodina.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Jaké jsou druhy hovězího masa?

Hovězí maso patří mezi nejoblíbenější druhy masa – je výrazné, šťavnaté a nutričně hodnotné. V kuchyni nabízí široké možnosti využití. Každý kus masa má jiné vlastnosti, strukturu i chuť. A i díky tomu je ideální volbou pro víkendové vaření.

Jednotlivé části hovězího se liší podle toho, z jaké části zvířete pocházejí. Libovější zadní maso, například kýta nebo roštěná, se hodí na plátky či rychlejší úpravu. Naopak kližka, krk nebo hrudí obsahují více vaziva a kolagenu, díky kterému jsou po delším dušení krásně měkké a šťavnaté. Svíčková je nejjemnější částí, ideální na minutkové úpravy, zatímco přední maso se skvěle hodí do vývarů a omáček.

Stačí tedy vybrat správný kus podle toho, co chcete vařit: na plátky roštěnou nebo kýtu, na kostky kližku či krk, na steak svíčkovou nebo vysoký roštěnec.

Houbová omáčka s hovězím

Hovězí maso s houbovou omáčkou

Recept

Náročné

140 min

Pomalu pečená hovězí kýta

Co se dá udělat z hovězího masa?

Možností je opravdu mnoho, od sváteční pečeně přes poctivé omáčky až po rychlé minutky. Hovězí maso vynikne jak při pomalém dušení, tak při prudkém opečení na pánvi nebo grilu.

Pokud se o víkendu rozhodnete pro dušené nebo pečené hovězí maso, počítejte s tím, že na rozdíl od vepřového potřebuje více času, aby změklo a rozvinulo svou plnou chuť. Odměnou vám ale bude silná šťáva, křehké maso a jídlo, které chutná jako od babičky.

Jaké jsou základní možnosti přípravy hovězího?

  • Syrová úprava (tatarák, carpaccio)
  • Vaření ve vývaru
  • Dušení (guláš, tokáň, roštěná)
  • Pečení vcelku (pečeně, roastbeef)
  • Restování a opékání (nudličky, steaky, karbanátky)
  • Grilování

A pokud dáváte přednost kombinaci hovězího masa a rýže, která krásně nasákne šťávu a podtrhne chuť omáčky, máme pro vás tři osvědčené recepty české domácí kuchyně. Jsou syté, voňavé a ideální na sobotní či nedělní oběd, kdy se u stolu sejde celá rodina.

Hovězí se žampiony a paprikami

Hovězí se žampiony a paprikami

Recept

Střední

45 min

Hovězí tokáň

Recept Hovězí tokáň

  • 2 cibule
  • 800 g hovězího masa (krk, kližka, bok)
  • 40 ml oleje
  • 1 stroužek česneku
  • 1 snítka rozmarýnu
  • sůl
  • mletý černý pepř
  • 200 ml bílého vína
  • 2 lžíce rajčatového protlaku
  • 2 velká rajčata
  1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Maso očistíme a nakrájíme na dlouhé proužky.
  2. Cibuli osmahneme na tuku dozlatova. Přidáme maso a ze všech stran ho opečeme.
  3. Česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno. Rozmarýn opláchneme a nasekáme. Maso osolíme, opepříme, přidáme česnek a rozmarýn a podlijeme vínem.
  4. Přiklopíme pokličkou a dusíme při mírné teplotě. Během dušení podle potřeby podléváme vodou. Když maso začne měknout, vmícháme rajčatový protlak a omáčku svaříme napolovinu.
  5. Rajčata oloupeme, rozkrojíme a odstraníme semínka. Pak je nakrájíme na malé kostičky, přidáme k masu a provaříme.
  6. Tokáň má mít hustou hnědou omáčku. Podáváme s rýží, případně s tarhoňou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 1,5 hodiny

Hovězí po cikánsku

Recept Hovězí po cikánsku

  • 800 g hovězí loupané plece
  • 80 g špeku
  • 70 g sádla
  • 3 cibule
  • 70 g rajčatového protlaku
  • 100 ml vinného octa
  • 150 g červené papriky z plechovky
  • 3 lžíce másla
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 2 barevné papriky
  • 2 kyselé okurky
  • 2 lžíce rostlinného oleje
  • 2 středně velká rajčata
  • sůl a čerstvě mletý černý pepř
  • 500 g rýže basmati
  • bylinky dle chuti
  1. Plec si nejprve očistíme. Špek nakrájíme na špalíčky silné 1 cm a maso jimi důkladně prošpikujeme. Osolíme, opepříme a svážeme kuchyňským provázkem, aby drželo tvar.
  2. Troubu předehřejeme na 140 °C. Ve větším hrnci rozehřejeme sádlo a plec zprudka opečeme ze všech stran. Vyjmeme a v tuku orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme rajčatový protlak a zarestujeme do tmavé barvy. Vlijeme vinný ocet a odpaříme tekutinu.
  3. Nakrájenou zavařenou papriku i s nálevem přidáme do cibulového základu. Zalijeme vodou, promícháme a vrátíme maso do hrnce. Zakryjeme poklicí a pečeme v troubě 2,5 hodiny do měkka.
  4. V pánvi rozehřejeme 2 lžíce másla, vsypeme mouku a vytvoříme světlou jíšku. Necháme ji vychladnout.
  5. Maso vyjmeme z trouby, šťávu přelijeme do rendlíku a zahustíme máslovou jíškou. Vaříme 30 minut a přecedíme přes síto.
  6. Papriky a okurky nakrájíme na jemné proužky, rajčata na drobno. Na pánvi opečeme zeleninu dozlatova a vmícháme do omáčky.
  7. Rýži orestujeme na lžíci másla, osolíme a zalijeme 550 ml vody. Vaříme do změknutí a necháme odstát pod pokličkou.
  8. Maso nakrájíme na plátky, zalijeme omáčkou a podáváme s rýží. Ozdobíme bylinkami podle chuti.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 3 hodiny

Hovězí roštěná na houbách

Recept Hovězí roštěná na houbách s rýží

  • 600 g hovězího roštěnce
  • sůl
  • mletý černý pepř
  • 2 střední cibule
  • 50 g másla
  • 1 větší hrst sušených hub
  • hladká mouka na obalení
  • 300 g čerstvých žampionů
  • 200 ml červeného vína
  • 300 ml hovězího vývaru
  • 50 ml smetany ke šlehání
  1. Maso odblaníme, omyjeme a osušíme. Rozkrájíme ho na plátky a z obou stran osolíme a opepříme.
  2. Houby namočíme do dostatečného množství vody a necháme odležet alespoň 30 minut.
  3. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme máslo a osmažíme na něm cibuli dozlatova.
  4. Mezitím plátky masa obalíme v mouce. Vložíme je do hrnce s osmaženou cibulí a necháme je z obou stran zatáhnout.
  5. Přidáme na kostky nakrájené žampiony, krátce orestujeme a pak zalijeme vínem a vývarem.
  6. Přidáme scezené houby a přiklopené pozvolna dusíme asi 40 minut.
  7. Nakonec omáčku zjemníme smetanou a dochutíme solí a pepřem.
  8. Hotové roštěnky na houbách podáváme nejlépe s rýží.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 1,5 hodiny

Rajčatová domácí omáčka s hovězími plátky

Rajčatová domácí omáčka s hovězími plátky

Recept

Střední

70 min
Hovězí na česneku se špenátem

Hovězí na česneku se špenátem

Recept

Střední

120 min
Steak z hovězího pupku

Steak z hovězího pupku

Recept

Střední

90 min
Zapomeňte na růže o Valentýnu. Letos frčí domácí Red Velvet ve stylu cupcakes

Red velvet Cup Cakes upečte třeba na Valentýna. Tento červený moučník je pro...

Red Velvet má kořeny v americké historii. Tento dort či cupcakes s červenou barvou a jemnou texturou si získaly srdce mnoha milovníků sladkého. Upečte Red Velvet cupcakes, není to těžké, skvěle...

10. února 2026  9:56

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

10. února 2026  9:48

