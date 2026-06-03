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Hospodyňky ho „metly“ po pekáčku. Dnes meteník zažívá nečekaný návrat

Klára Pěnkavová
  5:00
Meteník patří mezi tradiční jídla, která byla ještě před několika generacemi běžnou součástí venkovského jídelníčku, obzvláště na Moravě a Slovensku. Na rozdíl třeba od zelňáků se připravuje s kynutého těsta, takže je nadýchanější. Jeho vzhled i chuť se ale liší kraj od kraje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize

Obsah

Co je to meteník

Meteník je tradiční slaný koláč z kynutého těsta. Nejčastěji se spojuje s oblastí Valašska, Hané a Slovenskem, kde se připravoval jako jednoduché, rychlé a hlavně syté jídlo z běžně dostupných surovin. Tedy levně.

Název pravděpodobně souvisí se způsobem přípravy. Těsto se na plechu nebo pekáčku roztíralo do tenké vrstvy, doslova „metlo“ po povrchu. Výsledkem byla křupavá placka s vláčným středem. Každá rodina má vlastní recept i oblíbenou náplň.

Nejčastěji se používají:

  • Kysané zelí,
  • tvaroh,
  • zakysaná smetana,
  • škvarky,
  • cibule,
  • brambory.

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Domácí meteník s uzeným.

Recept Jak se dělá tradiční meteník

Základem je vždy kynuté těsto doplněné kysaným zelím a například i uzeným – buď zamíchaným přímo v těstě nebo „meteným“ po povrchu, kde se krásně vypeče.

  • 270 g vody
  • 150 g hladké mouky
  • 150 g polohrubé mouky
  • 200 g kysaného zelí
  • 150-200 g uzeného bůčku
  • 1 lžička drceného kmínu
  • lžička soli
  • 15 g čerstvého droždí
  • sádlo na vymazání pekáčku
  • čerstvě mletý černý pepř
  • 3-4 stroužky česneku
  • 2 lžíce vody
  • 4 lžíce oleje
  • zakysaná smetana
  1. Pekáček dobře vymažeme povoleným sádlem.
  2. Ve vodě rozmícháme droždí, pak přidáme obě mouky, sůl, kmín a propláchnuté, pokrájené zelí.
  3. Umícháme těsto, které ihned urovnáme pomocí lžíce do pekáčku.
  4. Těsto opepříme, „pometeme“ kostičkami uzeného bůčku, lehce je do těsta zatlačíme a meteník necháme dobře nakynout pod látkovou utěrkou.
  5. Vložíme do vyhřáté trouby na 190-210 °C a pečeme přibližně 40 minut dozlatova.
  6. Ještě horké potřeme směsí vody, oleje a rozetřeného česneku.
  7. Valašský meteník se pak ještě potírá i zakysanou smetanou a doplňuje cibulí.

Počet porcí: 4- 6
Doba přípravy: asi 2 hodiny

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