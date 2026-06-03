Hospodyňky ho „metly“ po pekáčku. Dnes meteník zažívá nečekaný návrat

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Co je to meteník
Meteník je tradiční slaný koláč z kynutého těsta. Nejčastěji se spojuje s oblastí Valašska, Hané a Slovenskem, kde se připravoval jako jednoduché, rychlé a hlavně syté jídlo z běžně dostupných surovin. Tedy levně.
Název pravděpodobně souvisí se způsobem přípravy. Těsto se na plechu nebo pekáčku roztíralo do tenké vrstvy, doslova „metlo“ po povrchu. Výsledkem byla křupavá placka s vláčným středem. Každá rodina má vlastní recept i oblíbenou náplň.
Nejčastěji se používají:
- Kysané zelí,
- tvaroh,
- zakysaná smetana,
- škvarky,
- cibule,
- brambory.
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Recept Jak se dělá tradiční meteník
Základem je vždy kynuté těsto doplněné kysaným zelím a například i uzeným – buď zamíchaným přímo v těstě nebo „meteným“ po povrchu, kde se krásně vypeče.
- 270 g vody
- 150 g hladké mouky
- 150 g polohrubé mouky
- 200 g kysaného zelí
- 150-200 g uzeného bůčku
- 1 lžička drceného kmínu
- lžička soli
- 15 g čerstvého droždí
- sádlo na vymazání pekáčku
- čerstvě mletý černý pepř
- 3-4 stroužky česneku
- 2 lžíce vody
- 4 lžíce oleje
- zakysaná smetana
- Pekáček dobře vymažeme povoleným sádlem.
- Ve vodě rozmícháme droždí, pak přidáme obě mouky, sůl, kmín a propláchnuté, pokrájené zelí.
- Umícháme těsto, které ihned urovnáme pomocí lžíce do pekáčku.
- Těsto opepříme, „pometeme“ kostičkami uzeného bůčku, lehce je do těsta zatlačíme a meteník necháme dobře nakynout pod látkovou utěrkou.
- Vložíme do vyhřáté trouby na 190-210 °C a pečeme přibližně 40 minut dozlatova.
- Ještě horké potřeme směsí vody, oleje a rozetřeného česneku.
- Valašský meteník se pak ještě potírá i zakysanou smetanou a doplňuje cibulí.
Počet porcí: 4- 6
Doba přípravy: asi 2 hodiny
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