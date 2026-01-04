Svařák a spol.
Mnoho z nás má svařené víno a punč spojené s adventem a vánočním časem, ovšem v prvních týdnech a měsících roku nám oblíbený nápoj může chutnat ještě víc. Třeba za dlouhých večerů na horské chalupě nebo doma u knížky, když všechno ztichne, děti usnou a manžel se dívá v televizi na svůj oblíbený dokumentární seriál.
Při přípravě svařeného vína myslete na to, že i zde je kvalita základem. Nešetřete při koupi základní suroviny, vybírejte takové víno, které byste si dali i za studena. Nemusí být jen červené, zkuste svařák také z bílých odrůd.
Další veledůležitou ingrediencí je aromatické koření, které si ideálně namíchejte sami. Neměl by tam chybět hřebíček, skořice a badyán. Pokud máte raději sladší nápoj, zkuste ho vylepšit karamelizovaným cukrem nebo medem. Dokonalý výsledek dolaďte kolečkem citronu nebo pomeranče či hrstí rozinek.