Se skořicí, hruškou i něčím ostřejším. Nejlepší horké nápoje pro zahřátí

Když udeří mráz a pořádná zima, není nic lepšího, než zalézt si po procházce ke kamnům a uvařit si něco na zahřátí. Někdo dává přednost klasice v podobě svařeného vína nebo grogu, ale existují i další rafinované varianty. A mnohé navíc i bez použití alkoholu, takže vám vaše oslavami provázejícími konec roku zmožené tělo poděkuje. Máme pro vás přes dvacet voňavých inspirací.
Ilustrační snímek

Svařák a spol.

Mnoho z nás má svařené víno a punč spojené s adventem a vánočním časem, ovšem v prvních týdnech a měsících roku nám oblíbený nápoj může chutnat ještě víc. Třeba za dlouhých večerů na horské chalupě nebo doma u knížky, když všechno ztichne, děti usnou a manžel se dívá v televizi na svůj oblíbený dokumentární seriál.

Při přípravě svařeného vína myslete na to, že i zde je kvalita základem. Nešetřete při koupi základní suroviny, vybírejte takové víno, které byste si dali i za studena. Nemusí být jen červené, zkuste svařák také z bílých odrůd.

Kořeněné svařené víno

Kořeněné svařené víno

Recept

Lehké

15 min
Glogg (kořeněný svařák)

Glogg

Recept

Lehké

10 min
Vánoční punč

Vánoční punč

Recept

Lehké

15 min

Další veledůležitou ingrediencí je aromatické koření, které si ideálně namíchejte sami. Neměl by tam chybět hřebíček, skořice a badyán. Pokud máte raději sladší nápoj, zkuste ho vylepšit karamelizovaným cukrem nebo medem. Dokonalý výsledek dolaďte kolečkem citronu nebo pomeranče či hrstí rozinek.

Teplý zázvorový punč

Teplý zázvorový punč

Recept

Lehké

25 min
Vánoční domácí punč

Vánoční domácí punč

Recept

Lehké

15 min


Komerční sdělení
