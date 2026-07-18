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Hořčík v potravinách: S těmito recepty se snadno obejdete bez doplňků stravy

Natálie Brabcová
  4:20

Hořčík lze doplnit i bez tablet. Ořechy, semínka, luštěniny nebo celozrnné obiloviny patří mezi nejbohatší přirozené zdroje tohoto minerálu. | foto: Profimedia.cz

Hořčík (magnesium) patří mezi nejčastěji užívané minerály. Jedním z důvodů je, že naše tělo si hořčík nedokáže samo vytvořit a musí ho tak přijmout z jídla nebo doplňků stravy. Jakmile má náš organismus hořčíku málo, začneme pociťovat nepříjemné vedlejší účinky jako únavu, svalové křeče nebo třes. Ve většině případů lze doporučený denní příjem pokrýt pestrou stravou.

Obsah

Co je hořčík a proč ho tělo potřebuje

Hořčík (magnesium) patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Podílí se na více než 300 enzymatických reakcích a je nezbytný pro tvorbu energie, správnou činnost svalů, nervové soustavy i srdce. Významnou roli hraje také při syntéze bílkovin, udržování zdravých kostí a regulaci řady metabolických procesů.

Věděli jste, že?

Hořčík malát je vysoce vstřebatelná forma hořčíku. Vzniká spojením hořčíku a kyseliny jablečné, která se podílí na tvorbě energie v buňkách. Bývá proto doporučován lidem, kteří řeší únavu nebo zvýšenou fyzickou a psychickou zátěž.

Hořčík je důležitý pro:

  • snížení únavy a vyčerpání,
  • normální činnost svalů,
  • správné fungování nervové soustavy,
  • energetický metabolismus,
  • udržení zdravých kostí a zubů,
  • normální psychickou činnost.

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Hořčík pomáhá proti chronické únavě a podporuje regeneraci.

Únava, křeče i problémy se spánkem. Jak se projevuje nedostatek hořčíku

Nedostatek hořčíku patří mezi poměrně časté problémy, které lidé často dlouho přehlížejí. Jeho projevy totiž nemusí být na první pohled výrazné. Jedním z prvních signálů může být dlouhodobá únava, snížená výkonnost nebo pocit, že tělo hůře zvládá běžnou zátěž.

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Důvod souvisí s tím, že hořčík hraje důležitou roli v energetickém metabolismu a podílí se na správné činnosti svalů i nervové soustavy. Pokud ho má organismus nedostatek, může se to projevit horší regenerací, napětím svalů nebo větší citlivostí na stres.

Mezi další možné projevy nedostatku hořčíku patří:

  • svalové křeče a záškuby,
  • podrážděnost a nervozita,
  • horší zvládání stresu,
  • problémy se soustředěním,
  • poruchy spánku.

Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování

Zapomeňte na tablety. Těmito potravinami doplníte hořčík přirozeně

Hlavním zdrojem hořčíku by měl být pestrý jídelníček. Tento minerál se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách, jako jsou semínka, ořechy, luštěniny, celozrnné obiloviny nebo listová zelenina. Některé potraviny obsahují hořčíku tolik, že i běžná porce může významně přispět k pokrytí jeho denní potřeby.

Kolik hořčíku získáte z běžné porce potravin
PotravinaBěžná porcePřibližný obsah hořčíku
Dýňová semínka30 g (menší hrst)150 mg
Chia semínka30 g (2–3 lžíce)100–120 mg
Mandle30 g (hrst)80 mg
Kešu ořechy30 g (hrst)75–80 mg
Hořká čokoláda (70 % a více kakaa)30 g50–70 mg
Ovesné vločky60 g (běžná porce kaše)70–80 mg
Vařená čočka200 g (porce k obědu)70–100 mg
Špenát (tepelně upravený)150 g100 mg
Banán1 střední banán30–35 mg
Brambory250 g50–60 mg

Banány ani brambory sice nepatří mezi úplně nejbohatší zdroje hořčíku, ale i přesto mohou při pravidelné konzumaci významně přispět k jeho dennímu příjmu.

Obsah hořčíku se může lišit podle druhu potraviny a způsobu zpracování. Hodnoty v tabulce jsou orientační a vycházejí z údajů National Institutes of Health (NIH)

„Doporučená denní dávka hořčíku u těhotných je 350 mg denně,“ uvádí lékárník Mgr. Michal Bitman z BENU Liberec.

Kolik hořčíku denně potřebujete

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je adekvátní příjem hořčíku pro dospělé ženy 300 mg denně a pro dospělé muže 350 mg denně. Potřeba se může lišit podle věku, pohlaví nebo životní situace

Jak snadno pokrýt denní potřebu hořčíku z jídla

Hořčík nemusíte hledat v jediné potravině. Stačí během dne kombinovat několik jeho přirozených zdrojů. Například běžná snídaně, která obsahuje ovesné vločky, chia semínka a mandle, může dodat významnou část denního příjmu. Další porci hořčíku pak přidají například luštěniny k obědu nebo dýňová semínka v salátu.

Příklad:

Snídaně
60 g ovesných vloček + 30 g mandlí + 30 g chia semínek
→ přibližně 260 mg hořčíku

Oběd
porce vařené čočky (cca 200 g)
→ přibližně 70 mg hořčíku

Celkem: přibližně 330 mg hořčíku.
Už taková kombinace běžných potravin tedy může pokrýt velkou část doporučeného denního příjmu.

Zdrojem hořčíku nemusí být pouze jídlo. „Minerální voda je přirozeným a dobře dostupným zdrojem minerálů, tedy i hořčíku, které dokáže tělo efektivně zužitkovat,“ uvedl prof. MUDr. Zdeněk Zadák z Fakultní nemocnice Hradec Králové v rozhovoru pro Český rozhlas.

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Hořčík v jídelníčku: Co si zapamatovat

Pokud chcete přijímat dostatek hořčíku přirozeně ze stravy, zaměřte se hlavně na:

  • semínka a ořechy – dýňová semínka, chia nebo mandle patří mezi nejbohatší běžné zdroje hořčíku
  • luštěniny – čočka, fazole nebo cizrna pomohou zvýšit příjem minerálu v běžném jídelníčku
  • celozrnné obiloviny – například ovesné vločky mohou být jednoduchým způsobem, jak hořčík zařadit už ke snídani
  • pravidelnost – tělo nevyužije jednorázově velké množství tak efektivně jako průběžný příjem během dne
  • pestrou kombinaci potravin – nejlepší cestou není jedna konkrétní surovina, ale různorodý jídelníček
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Na salát:

  • 200 g vařené čočky (zelené nebo černé)
  • 30 g dýňových semínek
  • hrst rukoly, špenátu nebo polníčku
  • 1 červená paprika
  • 1 menší okurka
  • jarní cibulka podle chuti

Na zálivku:

  • 2 lžíce olivového oleje
  • šťáva z poloviny citronu
  • sůl a pepř
  • bylinky podle chuti (například petržel nebo pažitka)
  1. Čočku uvaříme podle návodu na obalu a necháme vychladnout. Pokud používáme předvařenou čočku, stačí ji propláchnout a nechat okapat.
  2. Papriku, okurku a jarní cibulku nakrájíme na menší kousky. Smícháme je s čočkou a listovou zeleninou.
  3. Ingredience na zálivku smícháme všechny dohromady. Salát zakápneme připravenou zálivkou.
  4. Nakonec přidáme dýňová semínka, která dodají nejen chuť a křupavost, ale také přirozený zdroj hořčíku.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: přibližně 25 minut

Tip: Jedna porce salátu dodá přibližně 120 mg hořčíku, tedy zhruba třetinu denní potřeby dospělého člověka.

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

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