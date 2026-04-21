Co stojí za chutěmi: Mozek, hormony i únava
Chutě na jídlo vznikají v mozku jako souhra hormonů, emocí a aktuálního energetického stavu. Nejde jen o hlad, často je spouští stres, nedostatek spánku nebo výkyvy hladiny cukru v krvi.
Typickým příkladem je chuť na sladké. Sladká chuť je evolučně „naprogramovaná“ jako rychlý zdroj energie a zároveň aktivuje systém odměny v mozku, který uvolňuje dopamin. Proto dokáže krátkodobě zlepšit náladu (ale může vytvořit i návyk).
Když během dne jíte nepravidelně nebo přijímáte málo bílkovin a vlákniny, hladina cukru v krvi kolísá. Po rychlém vzestupu následuje pokles a tělo si řekne o další dávku energie – často právě ve formě sladkostí.
Podobně funguje i večerní „mlsná“. Pokud přes den přijmete málo energie nebo vynecháváte jídla, tělo si deficit dožene večer silnými chutěmi.
|
Co znamenají konkrétní chutě
Co dělat, když mě honí mlsná:
Chuť na sladké bývá nejčastěji spojená s potřebou rychlé energie. Může ale signalizovat i nevyvážený jídelníček – například nedostatek bílkovin, které pomáhají stabilizovat hladinu cukru a zasytit.
Chuť na slané často souvisí s dehydratací nebo ztrátou minerálů. Po pocení nebo fyzické zátěži si tělo říká o sodík a další elektrolyty, které pomáhají udržet rovnováhu tekutin.
Chuť na sacharidy se objevuje při vyčerpání zásob energie. Tělo v takové chvíli hledá zdroj glukózy, kterou využije jako palivo pro mozek i svaly.
A specifickou kategorií je chuť na čokoládu. Ta bývá spojována s nedostatkem hořčíku, i když vědecké důkazy nejsou jednoznačné. Jisté ale je, že čokoláda kombinuje cukr a tuk – tedy kombinaci, která silně stimuluje centra odměny v mozku.
Příště, až dostanete chuť na donut, si zkuste ještě před jeho koupí položit otázku: Co mi tím tělo vlastně říká?
|
