Honí tě mlsná? Tělo tím vysílá signály, jaké vitamíny a minerály ti chybí

Klára Pěnkavová
  4:30
Chutě na čokoládu nebo brambůrky nejsou jen slabá vůle, ale často reakcí těla na nedostatek energie, živin nebo spánku. Moderní věda ukazuje, že za touhou po sladkém i slaném stojí kombinace biochemie, hormonů a životního stylu.
ilustrační snímek | foto: Canva

Co stojí za chutěmi: Mozek, hormony i únava

Chutě na jídlo vznikají v mozku jako souhra hormonů, emocí a aktuálního energetického stavu. Nejde jen o hlad, často je spouští stres, nedostatek spánku nebo výkyvy hladiny cukru v krvi.

Typickým příkladem je chuť na sladké. Sladká chuť je evolučně „naprogramovaná“ jako rychlý zdroj energie a zároveň aktivuje systém odměny v mozku, který uvolňuje dopamin. Proto dokáže krátkodobě zlepšit náladu (ale může vytvořit i návyk).

Když během dne jíte nepravidelně nebo přijímáte málo bílkovin a vlákniny, hladina cukru v krvi kolísá. Po rychlém vzestupu následuje pokles a tělo si řekne o další dávku energie – často právě ve formě sladkostí.

Podobně funguje i večerní „mlsná“. Pokud přes den přijmete málo energie nebo vynecháváte jídla, tělo si deficit dožene večer silnými chutěmi.

Máš neodolatelnou chuť na čokoládu? Možná bys měla rychle doplnit hořčík.

Co znamenají konkrétní chutě

Co dělat, když mě honí mlsná:

  • Chuť na sušenky, dorty, cereálie, sladké nápoje apod. → řecký jogurt, vejce, tvaroh, proteinová tyčinka, ořechy
  • Chuť na bílé pečivo, pizzu, těstoviny, hranolky → ovesné vločky, celozrnné pečivo, batáty, quinoa, ovoce se semínky
  • Chuť na chipsy, hranolky, fast food, uzeniny → olivy, nakládané okurky, sýr, vývar, kokosovou vodu
  • Chuť na čokoládu, čokoládové tyčinky, brownies a dortíky → hrst ořechů, hořkou čokoládu s vysokým podílem kakaa, listovou zeleninu, avokádo.

Chuť na sladké bývá nejčastěji spojená s potřebou rychlé energie. Může ale signalizovat i nevyvážený jídelníček – například nedostatek bílkovin, které pomáhají stabilizovat hladinu cukru a zasytit.

Chuť na slané často souvisí s dehydratací nebo ztrátou minerálů. Po pocení nebo fyzické zátěži si tělo říká o sodík a další elektrolyty, které pomáhají udržet rovnováhu tekutin.

Chuť na sacharidy se objevuje při vyčerpání zásob energie. Tělo v takové chvíli hledá zdroj glukózy, kterou využije jako palivo pro mozek i svaly.

A specifickou kategorií je chuť na čokoládu. Ta bývá spojována s nedostatkem hořčíku, i když vědecké důkazy nejsou jednoznačné. Jisté ale je, že čokoláda kombinuje cukr a tuk – tedy kombinaci, která silně stimuluje centra odměny v mozku.

Příště, až dostanete chuť na donut, si zkuste ještě před jeho koupí položit otázku: Co mi tím tělo vlastně říká?

Vstoupit do diskuse

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.