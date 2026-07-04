Hnědý cukr jako past na zákazníky. Většinou si domů nesete jen dražší obarvenou řepu

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Bílý cukr vs. třtinový cukr
V našich podmínkách se naprostá většina běžného cukru vyrábí z cukrové řepy. Výsledkem zpracování (rafinace) je čistá, sněhobílá sacharóza.
Skutečný třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny. Svou hnědou barvu a specifickou karamelovou vůni má díky tomu, že se z něj záměrně neodstraňuje melasa, tedy hustý sirup, který v sobě drží i malé množství minerálních látek.
Finta v obchodech je v tom, že spousta výrobků s názvem „hnědý cukr“ je jen ten klasický rafinovaný řepný cukr, na který výrobce zpětně nastříkal karamelový sirup nebo melasu. Pro tělo je to pořád ta stejná rychlá energie jako z bílého cukru, akorát za ni v obchodě zaplatíte víc, protože vypadá „přírodněji“.
Co znamená rafinace
Rafinace je proces čištění cukru, při kterém se odstraňují nečistoty, minerály i většina původních látek z cukrové třtiny nebo cukrové řepy. Výsledkem je téměř čistá sacharóza.
U bílého cukru je to zřejmé na první pohled. U hnědého cukru ale může být rafinace „schovaná“. Výrobce jednoduše k vyčištěnému cukru znovu přidá melasu, která mu vrátí tmavší barvu i lehce karamelovou chuť.
Proto barva sama o sobě nevypovídá o míře zpracování.
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Hnědý cukr neznamená automaticky třtinový
Jedna z nejčastějších chyb při nakupování je zaměňování pojmů hnědý cukr a třtinový cukr. Nejsou to synonyma. Hnědý cukr může být:
- skutečně méně zpracovaný třtinový cukr s přirozeným obsahem melasy,
- nebo obyčejný rafinovaný cukr, který byl po zpracování obarven melasou či karamelem.
Jinými slovy: cukr může být hnědý a zároveň plně rafinovaný. Výrobci často využívají toho, že spotřebitelé spojují hnědou barvu s „přírodním“ nebo „zdravějším“ produktem. Hnědé balení, přírodní grafika nebo slova jako raw, natural či demerara mohou působit důvěryhodně, ale bez čtení složení to nestačí.
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Střední
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Jak poznat kvalitní třtinový cukr v obchodě
Nejspolehlivější je dívat se na obal a složení, ne na barvu. Při nákupu si všímejte hlavně těchto bodů:
- Čtěte název produktu: Nápisy jako „hnědý cukr“ jsou velmi obecné. Samy o sobě neříkají téměř nic. Lepší vodítko jsou konkrétní označení jako nerafinovaný třtinový cukr, muscovado, demerara, panela nebo rapadura. Tyto druhy bývají méně zpracované a přirozeně obsahují melasu.
- Zkontrolujte složení: Složení je často nejupřímnější část obalu. Pozor zejména na formulace typu: cukr + melasa, cukr + karamel, rafinovaný cukr. Takové složení obvykle naznačuje, že jde o běžný bílý cukr dodatečně obarvený. Naopak pokud je ve složení pouze třtinový cukr nebo nerafinovaný třtinový cukr, jde spíš o méně průmyslově upravený produkt.
- Nenechte se zmást marketingem: Slova jako přírodní, farmářský nebo tradiční nejsou zárukou kvality ani minimálního zpracování.
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Je třtinový cukr zdravější
Z výživového hlediska není, protože obsahuje stejné množství kalorií a tělo ho zpracovává úplně stejně jako cukr bílý. Skutečný nerafinovaný třtinový cukr sice obsahuje zbytky melasy, a tím pádem i stopové množství minerálů, ale jejich množství je tak zanedbatelné, že nemá na zdraví žádný reálný vliv.
Jediný skutečný rozdíl je v gastronomii. Třtinový cukr má díky melase specifickou karamelovou chuť a vůni, takže se kupuje hlavně kvůli lepší chuti v kávě nebo při pečení, nikoliv kvůli zdraví.
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