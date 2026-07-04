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Hnědý cukr jako past na zákazníky. Většinou si domů nesete jen dražší obarvenou řepu

Petra Burgrová
  6:00

Třtinový cukr | foto: Canva

Když se řekne rafinovaný cukr, většina lidí si představí klasické bílé krystalky. Jenže skutečnost je o něco složitější. Rafinovaný cukr totiž nemusí být nutně bílý a právě tady vzniká častý omyl. Mnoho lidí automaticky považuje hnědý cukr za zdravější nebo méně průmyslově zpracovanou alternativu. Ve skutečnosti ale hnědá barva sama o sobě nic negarantuje.

Obsah

Bílý cukr vs. třtinový cukr

V našich podmínkách se naprostá většina běžného cukru vyrábí z cukrové řepy. Výsledkem zpracování (rafinace) je čistá, sněhobílá sacharóza.

Skutečný třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny. Svou hnědou barvu a specifickou karamelovou vůni má díky tomu, že se z něj záměrně neodstraňuje melasa, tedy hustý sirup, který v sobě drží i malé množství minerálních látek.

Finta v obchodech je v tom, že spousta výrobků s názvem „hnědý cukr“ je jen ten klasický rafinovaný řepný cukr, na který výrobce zpětně nastříkal karamelový sirup nebo melasu. Pro tělo je to pořád ta stejná rychlá energie jako z bílého cukru, akorát za ni v obchodě zaplatíte víc, protože vypadá „přírodněji“.

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20 min

Vypadá jako nepřítel zdravé výživy, ale v obchodech ho často koupíte znovu, jen přebarvený na hnědo.

Co znamená rafinace

Rafinace je proces čištění cukru, při kterém se odstraňují nečistoty, minerály i většina původních látek z cukrové třtiny nebo cukrové řepy. Výsledkem je téměř čistá sacharóza.

U bílého cukru je to zřejmé na první pohled. U hnědého cukru ale může být rafinace „schovaná“. Výrobce jednoduše k vyčištěnému cukru znovu přidá melasu, která mu vrátí tmavší barvu i lehce karamelovou chuť.

Proto barva sama o sobě nevypovídá o míře zpracování.

Alternativy bílého cukru: jsou skutečně zdravější?

Sklizeň cukrové řepy.

Hnědý cukr neznamená automaticky třtinový

Jedna z nejčastějších chyb při nakupování je zaměňování pojmů hnědý cukr a třtinový cukr. Nejsou to synonyma. Hnědý cukr může být:

  • skutečně méně zpracovaný třtinový cukr s přirozeným obsahem melasy,
  • nebo obyčejný rafinovaný cukr, který byl po zpracování obarven melasou či karamelem.

Jinými slovy: cukr může být hnědý a zároveň plně rafinovaný. Výrobci často využívají toho, že spotřebitelé spojují hnědou barvu s „přírodním“ nebo „zdravějším“ produktem. Hnědé balení, přírodní grafika nebo slova jako raw, natural či demerara mohou působit důvěryhodně, ale bez čtení složení to nestačí.

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Střední

50 min

Cukrová třtina po sklizni.

Jak poznat kvalitní třtinový cukr v obchodě

Nejspolehlivější je dívat se na obal a složení, ne na barvu. Při nákupu si všímejte hlavně těchto bodů:

  • Čtěte název produktu: Nápisy jako „hnědý cukr“ jsou velmi obecné. Samy o sobě neříkají téměř nic. Lepší vodítko jsou konkrétní označení jako nerafinovaný třtinový cukr, muscovado, demerara, panela nebo rapadura. Tyto druhy bývají méně zpracované a přirozeně obsahují melasu.
  • Zkontrolujte složení: Složení je často nejupřímnější část obalu. Pozor zejména na formulace typu: cukr + melasa, cukr + karamel, rafinovaný cukr. Takové složení obvykle naznačuje, že jde o běžný bílý cukr dodatečně obarvený. Naopak pokud je ve složení pouze třtinový cukr nebo nerafinovaný třtinový cukr, jde spíš o méně průmyslově upravený produkt.
  • Nenechte se zmást marketingem: Slova jako přírodní, farmářský nebo tradiční nejsou zárukou kvality ani minimálního zpracování.
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Recept

Lehké

45 min

Právě karamelem se v potravinářství často obarvuje obyčejný bílý cukr, aby získal svůj klamavý, hnědý odstín.

Je třtinový cukr zdravější

Z výživového hlediska není, protože obsahuje stejné množství kalorií a tělo ho zpracovává úplně stejně jako cukr bílý. Skutečný nerafinovaný třtinový cukr sice obsahuje zbytky melasy, a tím pádem i stopové množství minerálů, ale jejich množství je tak zanedbatelné, že nemá na zdraví žádný reálný vliv.

Jediný skutečný rozdíl je v gastronomii. Třtinový cukr má díky melase specifickou karamelovou chuť a vůni, takže se kupuje hlavně kvůli lepší chuti v kávě nebo při pečení, nikoliv kvůli zdraví.

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Jaké druhy cukru můžeme koupit

  • Řepný cukr: U nás naprostá klasika. Vyrábí se z cukrové řepy a po rafinaci (vyčištění) je dokonale bílý a má neutrální sladkou chuť.
  • Třtinový cukr: Vyrábí se z cukrové třtiny. Pokud je nerafinovaný, obsahuje melasu, která mu dává hnědou barvu, lehce medovou nebo karamelovou chuť a typickou vůni.
  • Hroznový cukr (glukóza): Prodává se často v lékárnách nebo zdravé výživě jako rychlý zdroj energie (např. v tabletách pro sportovce nebo lidi s cukrovkou). Tělo ho nemusí štěpit a jde rovnou do krve.
  • Ovocný cukr (fruktóza): Má vysokou sladivost a v čisté formě se prodává jako alternativní sladidlo, i když pro tělo ve větším množství představuje stejnou nebo i větší zátěž než běžný cukr.
  • Palmový a kokosový cukr: Vyrábí se z mízy kokosových nebo datlových palem. Má nižší glykemický index než běžný cukr, tmavou barvu a výraznou, až mírně slanou karamelovou chuť.
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Témata: Cukr, sacharóza, Melasa, řepa

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