High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?

Klára Pěnkavová
  4:30
Snažíte se jíst hodně bílkovin kvůli svému zdraví? Proteinové výrobky od pečiva po jogurty teď frčí, ale ne vždy jsou tou správnou volbou.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co znamená high protein

Označení high protein znamená, že má daná potravina vyšší obsah bílkovin než běžný výrobek ve stejné kategorii. To ale samo o sobě neříká, jestli je opravdu zdravá, dobře zasytí nebo jestli se její koupě vyplatí.

Řada proteinových potravin vzniká tak, že se do běžného výrobku přidá syrovátkový protein, kaseinát nebo sójový izolát.

Výsledkem je třeba proteinový pudink, kaše, tyčinka nebo pečivo, které se propaguje jako zdravější varianta (reklamu mají výrobci zvládnutou opravdu dobře a taky si za ni u pokladny připlatíme).

Jenže vedle bílkovin v něm často přibývají i sladidla, škroby, aromata, zahušťovadla a další složky, které z něj dělají ultrazpracovanou potravinu.

Neděláte chybu v tom, že chcete jíst více bílkovin. Jen není přece nutné sahat hned po každém výrobku, který na obalu slibuje high protein.

Bílkoviny jsou základním stavebním prvkem organismu, takže jejich přísun je nezbytný pro fungování a regeneraci těla. Bílkoviny také mnohem lépe zasytí než cukry a tuky.

Jsou high protein potraviny zdravé

Potraviny vysokým obsahem bílkovin mohou dávat smysl ve chvíli, kdy potřebujete rychlou svačinu po tréninku, nestíháte jídlo nebo si chcete o něco snadněji navýšit denní příjem bílkovin.

Rozhodující je složení a celková nutriční hodnota, kterou se dozvíte na zadní straně obalu. Proteinový jogurt není automaticky lepší než obyčejný skyr. Proteinová tyčinka nemusí být lepší než krajíc kvalitního chleba s tvarohovou pomazánkou. A proteinové sušenky nejsou zdravé jen proto, že obsahují víc bílkovin než klasické.

Co si zkontrolovat na obalu, než výrobek koupíte

Velký nápis high protein je jen první informace. Rozhoduje až to, co najdete na zadní straně.

  • Obsah bílkovin ve 100 g: ne v celé porci. Čísla na obalu mohou klamat.
  • Složení: čím kratší a srozumitelnější, tím lépe.
  • Přidané látky: škroby, sladidla, aromata a stabilizátory značí ultrazpracovanou potravinu.
  • Cukr a tuk: protein neznamená automaticky nízký obsah cukru.
  • Cena za reálný přínos: o kolik víc bílkovin skutečně dostanete?

Chcete jíst zdravě? Naučíme vás, jak sestavit nutričně vyvážený jídelníček

V jakých případech je vhodnější tvaroh a kdy proteinový nápoj?

Jaký protein je nejlepší

Protein v prášku dnes doporučuje kdejaký influencer. To ale neznamená, že právě ten je pro vás automaticky nejlepší volba. Záleží na tom, co od něj čekáte. Jiný protein se hodí do běžného jídelníčku, jiný po sportu a jiný při redukci.

Základní dělení je jednoduché: bílkoviny přijímáme buď z běžných potravin, nebo z doplňků stravy.

Přirozené zdroje bílkovin (a také ty nejlevnější)
Zasytí a zároveň přinášejí i další živiny, nejen izolovanou bílkovinu.

Syrovátkový protein (whey)
Nejčastější proteinový prášek. Vyrábí se z mléka a obsahuje všechny esenciální aminokyseliny. Jaké jsou jeho výhody i nevýhody?

  • rychlá vstřebatelnost
  • praktické použití (stačí rozmíchat)
  • vhodný po sportu
  • nemusí sedět lidem s citlivostí na laktózu
  • často obsahuje sladidla a aromata

Kasein
Také mléčný protein, ale vstřebává se pomaleji než syrovátka.

  • zasytí na delší dobu
  • hodí se jako večerní svačina
  • hutnější konzistence
  • pomalejší trávení nemusí vyhovovat každému

Rostlinné proteiny
Nejčastěji sójový, hrachový nebo rýžový protein. Často se kombinují, aby měly kompletní spektrum aminokyselin.

  • vhodné pro vegany
  • obvykle bez laktózy
  • horší chuť nebo textura

Tip: Možná jste slyšeli i o tzv. BCAA aminokyselinách – tedy stavebních kamenech bílkovin, které se prodávají v kapslích nebo prášku. Běžně je ale přijímáme i z klasického jídla, třeba z masa, vývaru, vajec nebo mléčných výrobků.

Slovo „protein“ jako past. Výrobci jím někdy kryjí nekvalitní potraviny, líčí expert

Kvalitní zdroje bílkovin jsou libové maso, ryby (těch jedí Češi hodně málo), mléčné výrobky, ale také např. luštěniny, sója, cereálie, ořechy apod.

Kolik bílkovin denně opravdu potřebujeme

Bílkoviny jsou základní živinou. Tělo je potřebuje pro svaly, imunitu, regeneraci, tvorbu hormonů i běžné fungování organismu. To ale neznamená, že čím víc proteinu sníme, tím lépe.

Jak doplnit bílkoviny chytře a levně:

  • místo proteinového dezertu si dejte tvaroh s ovocem,
  • místo proteinových sušenek funguje jogurt s vločkami,
  • místo proteinového chleba zkuste kváskový chléb s tvarohovou pomazánkou,
  • místo drahých snacků stačí skyr, ořechy a ovoce.

Denní potřeba bílkovin se u zdravého dospělého člověka pohybuje zhruba mezi 0,8 až 1,2 gramu na kilogram tělesné hmotnosti. Pokud se snažíte zhubnout, dává smysl příjem navýšit zhruba na 1,5 g/kg, případně i o něco víc – vždy ale postupně, ne skokově.

Víc než na nějaká čísla a tabulky je ale důležité myslet na to, aby náš jídelníček vůbec nějaké bílkoviny obsahoval a pokud možno byly rozložené do celého dne. Tělo je totiž využije lépe, když je přijímáte průběžně, ne jednorázově v jednom jídle. To znamená třeba vejce ke snídani, jogurt nebo tvaroh ke svačině, luštěniny, rybu, maso nebo tofu k obědu a večeři.

Pokud si nechcete počítat kalorie, držte se tohoto jednoduchého pravidla nutričních poradců: polovina talíře zelenina, čtvrtina kvalitní bílkoviny a čtvrtina komplexní sacharidy.

Témata: bílkovina, jídlo

