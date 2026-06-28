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Hermelín a miso pasta uzavřely 2. řadu Ledničko, vyprávěj! Rekordní výhra překvapila

Klára Pěnkavová
  13:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií
V závěrečném díle druhé řady kuchařské show Ledničko, vyprávěj! se proti sobě postavili tanečník a choreograf Jiří Bubeníček a modelka i sportovní komentátorka Táňa Bystroňová. Jeden vsadil na japonskou miso pastu, druhá na hermelín. Ve finále vznikly dva výrazně odlišné recepty a diváci ve studiu nakonec rozhodli o nejjednoznačnějším vítězství celé série.

Obsah

Jiří Bubeníček a Jan Punčochář

Tanečník a choreograf Jiří Bubeníček přinesl do finálového dílu surovinu, kterou si zamiloval během svých cest do Japonsko – miso pastu. „V šestnácti letech jsem se poprvé podíval do Tokio a od té doby lítám do Japonska alespoň jednou za rok. Miluju to tam, miluju japonskou kuchyni. Takže se s manželkou občas snažíme vařit japonská jídla i doma,“ vysvětlil svůj výběr.

Společně s Janem Punčochářem pak přišli se zajímavou vegetariánskou variací na tradiční hovězí Wellington. Výsledkem bylo jídlo, které propojilo francouzskou techniku, český sýr a inspiraci japonskou kuchyní a které rozhodně stojí za vyzkoušení i doma.

Miso polévka

Pravá japonská miso polévka s řasou wakame a čerstvou mizunou – Autentický asijský vývar pro zdraví

Recept

Střední

25 min

Hermelínový Wellington s miso marinádou a lanýžovou omáčkou, L edničko, vyprávěj! 17. díl

Recept Hermelínový Wellington s miso marinádou a lanýžovou omáčkou

Hermelínový Wellington

  • 2 hermelíny
  • 250 g žampionů
  • 150 g parmské šunky
  • 150 g slaniny
  • hrst hladkolisté petržele
  • 400–500 g listového těsta
  • 1 vejce
  • 1 menší pak choi

Miso marináda

  • 2 lžíce medu
  • 1 lžíce miso pasty
  • 50 ml sójové omáčky
  • citron podle chuti

Lanýžová omáčka

  • 200 ml demi glace
  • 2 lžíce krému z hříbků a lanýžů
  • 75 g másla
  1. Ze sójové omáčky, miso pasty, medu a citronu připravíme marinádu. Žampiony nakrájíme na malé kostky a krátce orestujeme na másle.
  2. Hermelín potřeme marinádou a položíme na plátky parmské šunky. Přidáme žampiony, nasekanou petržel a kostičky slaniny. Osolíme, opepříme a pečlivě zabalíme do šunky.
  3. Listové těsto rozdělíme na dva obdélníky, do každého zabalíme připravený sýr a dobře utěsníme. Potřeme vejcem a pečeme při 200 °C přibližně 18 až 20 minut dozlatova.
  4. Pak choi zprudka opečeme na oleji a následně ho dochutíme směsí z miso pasty, medu, citronu a sójové omáčky.
  5. Demi-glace zahřejeme s lanýžovým krémem a nakonec vmícháme máslo. Podáváme společně s wellingtonem a pak choi.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 60 minut

Svíčková Wellington

Svíčková Wellington s parmskou šunkou, žampiony a hořčicí – Šťavnaté hovězí v křupavém těstě

Recept

Střední

100 min

Táňa Bystroňová s Přemkem Forejtem ve finále Ledničko, vyprávěj! 2026.

Táňa Bystroňová a Přemek Forejt

Modelka a sportovní komentátorka Táňa Bystroňová vsadila na surovinu, která podle ní nesmí chybět téměř v žádné lednici. „Mám ráda pivo. A hermelín k pivečku pro mě prostě patří. Je to navíc taková univerzální věc, lehce kombinovatelná, a proto je často součástí mé ledničky,“ prozradila.

S Přemkem Forejtem ho rozpekli s miso marinádou a doplnili opečenými bramborami se slaninou. Vzniklo poctivé sdílené jídlo inspirované hospodskými chutěmi. Vyzkoušíte jejich recept?

Hermelín v trojobalu

Plněný hermelín v trojobalu: Recept s mandlemi a bylinkami, který posouvá smažák na novou úroveň

Recept

Střední

35 min

Pečený hermelín s misem, bylinkovými bramborami a olivovým salátkem, Ledničko, vyprávěj! 17. díl

Recept Pečený hermelín s misem, bylinkovými bramborami a olivovým salátkem

Pečený hermelín

  • 1 hermelín
  • 30 ml bílého vína
  • 10 g medu
  • 2 stroužky česneku
  • 10 g miso pasty
  • 30 g vlašských ořechů

Přílohy

  • 50 g cornichons
  • 50 g nakládaných perlových cibulek
  • 80 g parmské šunky
  • 250 g brambor
  • 70 g slaniny
  • 1–2 bagetky s česnekovým máslem a petrželkou
  • 2 kusy hlívy ústřičné
  • špetka estragonu
  • špetka tymiánu

Olivový salátek

  • 80 g oliv
  • 3 lžíce olivového oleje
  • 1 lžička cukru
  • špetka soli
  • 1 lžíce octa
  • chilli podle chuti

Česnekový olej

  • 2 stroužky česneku
  • 150 ml olivového oleje
  • hrst petržele
  • sůl
  • pepř
  1. Do hermelínu zapícháme plátky česneku. Smícháme med, miso pastu a bílé víno a vzniklou marinádou sýr potřeme. Zakryjeme alobalem a pečeme při 180 °C asi 15 až 20 minut.
  2. Brambory uvaříme ve slupce. Poté je orestujeme, osolíme, opepříme a dochutíme estragonem, tymiánem a opečenou slaninou.
  3. Česnek, petržel, olivový olej, sůl a pepř rozmixujeme na česnekový olej.
  4. Olivy promícháme s olejem, octem, cukrem, solí a chilli a necháme krátce odležet.
  5. Hlívu natrháme na větší kusy, osolíme, opepříme a orestujeme. Bagetky opečeme, potřeme česnekovým olejem a krátce zapečeme.
  6. Pečený hermelín podáváme s bramborami, bagetkami, olivovým salátkem, hlívou, cornichons a nakládanými cibulkami.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 45 minut

Nakládaný hermelín

Ostrý nakládaný hermelín s česnekovou pastou a divokým kořením – Výrazná pochoutka pro milovníky pálivého

Recept

Lehké

20 min

Jiří Bubeníček s Honzou Punčochářem ve finále Ledničko, vyprávěj! 2026.

Jak dopadlo finále druhé řady

O vítězi závěrečného souboje rozhodli diváci ve studiu poměrem 36 ku 4 hlasům. Řád červené ledničky si odnesli Honza Punčochář a Jiří Bubeníček za svůj hermelínový Wellington s miso pastou. Šlo zároveň o nejvýraznější vítězství celé druhé řady pořadu.

Druhá série Ledničko, vyprávěj! tak uzavřela sedmnáct dílů plných netradičních kombinací, kulinářských soubojů i inspirativních hostů. Od exotických surovin přes české klasiky až po recepty, které si diváci mohou snadno připravit doma, nabídla řada desítky nápadů, jak proměnit obsah lednice v nečekaně zajímavé menu.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
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Témata: Miso

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