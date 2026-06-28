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Jiří Bubeníček a Jan Punčochář
Tanečník a choreograf Jiří Bubeníček přinesl do finálového dílu surovinu, kterou si zamiloval během svých cest do Japonsko – miso pastu. „V šestnácti letech jsem se poprvé podíval do Tokio a od té doby lítám do Japonska alespoň jednou za rok. Miluju to tam, miluju japonskou kuchyni. Takže se s manželkou občas snažíme vařit japonská jídla i doma,“ vysvětlil svůj výběr.
Společně s Janem Punčochářem pak přišli se zajímavou vegetariánskou variací na tradiční hovězí Wellington. Výsledkem bylo jídlo, které propojilo francouzskou techniku, český sýr a inspiraci japonskou kuchyní a které rozhodně stojí za vyzkoušení i doma.
Pravá japonská miso polévka s řasou wakame a čerstvou mizunou – Autentický asijský vývar pro zdraví
Střední
25 min
Recept Hermelínový Wellington s miso marinádou a lanýžovou omáčkou
Hermelínový Wellington
- 2 hermelíny
- 250 g žampionů
- 150 g parmské šunky
- 150 g slaniny
- hrst hladkolisté petržele
- 400–500 g listového těsta
- 1 vejce
- 1 menší pak choi
Miso marináda
- 2 lžíce medu
- 1 lžíce miso pasty
- 50 ml sójové omáčky
- citron podle chuti
Lanýžová omáčka
- 200 ml demi glace
- 2 lžíce krému z hříbků a lanýžů
- 75 g másla
- Ze sójové omáčky, miso pasty, medu a citronu připravíme marinádu. Žampiony nakrájíme na malé kostky a krátce orestujeme na másle.
- Hermelín potřeme marinádou a položíme na plátky parmské šunky. Přidáme žampiony, nasekanou petržel a kostičky slaniny. Osolíme, opepříme a pečlivě zabalíme do šunky.
- Listové těsto rozdělíme na dva obdélníky, do každého zabalíme připravený sýr a dobře utěsníme. Potřeme vejcem a pečeme při 200 °C přibližně 18 až 20 minut dozlatova.
- Pak choi zprudka opečeme na oleji a následně ho dochutíme směsí z miso pasty, medu, citronu a sójové omáčky.
- Demi-glace zahřejeme s lanýžovým krémem a nakonec vmícháme máslo. Podáváme společně s wellingtonem a pak choi.
Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 60 minut
Svíčková Wellington s parmskou šunkou, žampiony a hořčicí – Šťavnaté hovězí v křupavém těstě
Střední
100 min
Táňa Bystroňová a Přemek Forejt
Modelka a sportovní komentátorka Táňa Bystroňová vsadila na surovinu, která podle ní nesmí chybět téměř v žádné lednici. „Mám ráda pivo. A hermelín k pivečku pro mě prostě patří. Je to navíc taková univerzální věc, lehce kombinovatelná, a proto je často součástí mé ledničky,“ prozradila.
S Přemkem Forejtem ho rozpekli s miso marinádou a doplnili opečenými bramborami se slaninou. Vzniklo poctivé sdílené jídlo inspirované hospodskými chutěmi. Vyzkoušíte jejich recept?
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Střední
35 min
Recept Pečený hermelín s misem, bylinkovými bramborami a olivovým salátkem
Pečený hermelín
- 1 hermelín
- 30 ml bílého vína
- 10 g medu
- 2 stroužky česneku
- 10 g miso pasty
- 30 g vlašských ořechů
Přílohy
- 50 g cornichons
- 50 g nakládaných perlových cibulek
- 80 g parmské šunky
- 250 g brambor
- 70 g slaniny
- 1–2 bagetky s česnekovým máslem a petrželkou
- 2 kusy hlívy ústřičné
- špetka estragonu
- špetka tymiánu
Olivový salátek
- 80 g oliv
- 3 lžíce olivového oleje
- 1 lžička cukru
- špetka soli
- 1 lžíce octa
- chilli podle chuti
Česnekový olej
- 2 stroužky česneku
- 150 ml olivového oleje
- hrst petržele
- sůl
- pepř
- Do hermelínu zapícháme plátky česneku. Smícháme med, miso pastu a bílé víno a vzniklou marinádou sýr potřeme. Zakryjeme alobalem a pečeme při 180 °C asi 15 až 20 minut.
- Brambory uvaříme ve slupce. Poté je orestujeme, osolíme, opepříme a dochutíme estragonem, tymiánem a opečenou slaninou.
- Česnek, petržel, olivový olej, sůl a pepř rozmixujeme na česnekový olej.
- Olivy promícháme s olejem, octem, cukrem, solí a chilli a necháme krátce odležet.
- Hlívu natrháme na větší kusy, osolíme, opepříme a orestujeme. Bagetky opečeme, potřeme česnekovým olejem a krátce zapečeme.
- Pečený hermelín podáváme s bramborami, bagetkami, olivovým salátkem, hlívou, cornichons a nakládanými cibulkami.
Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 45 minut
Ostrý nakládaný hermelín s česnekovou pastou a divokým kořením – Výrazná pochoutka pro milovníky pálivého
Lehké
20 min
Jak dopadlo finále druhé řady
O vítězi závěrečného souboje rozhodli diváci ve studiu poměrem 36 ku 4 hlasům. Řád červené ledničky si odnesli Honza Punčochář a Jiří Bubeníček za svůj hermelínový Wellington s miso pastou. Šlo zároveň o nejvýraznější vítězství celé druhé řady pořadu.
Druhá série Ledničko, vyprávěj! tak uzavřela sedmnáct dílů plných netradičních kombinací, kulinářských soubojů i inspirativních hostů. Od exotických surovin přes české klasiky až po recepty, které si diváci mohou snadno připravit doma, nabídla řada desítky nápadů, jak proměnit obsah lednice v nečekaně zajímavé menu.
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Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?