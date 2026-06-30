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Jakou chuť mají moruše
Pokud jste moruši ještě nikdy nejedli, představte si mix ostružiny, fíku a medu. Jsou přirozeně velmi sladké, protože obsahují minimum kyselin.
Mezi jednotlivými druhy jsou však jasné rozdíly:
- Moruše bílá (Morus alba): Její plody jsou medově sladké, někdy až bez výraznější kyselinky. Právě listy tohoto stromu jsou jedinou potravou pro housenky bource morušového.
- Moruše černá (Morus nigra): Nabízí komplexnější chuť. Je sice také velmi sladká, ale má příjemný, osvěžující kyselkavý podtón a výrazné aroma. Její plody silně barví, podobně jako borůvky.
- Moruše červená (Morus rubra): Stojí chuťově i barevně přesně uprostřed mezi bílou a černou.
Která moruše je nejlepší? Sto lidí, sto chutí. Pokud milujete čistou, medovou sladkost, zvolte bílou. Pokud dáváte přednost plnější, vyvážené chuti s kapkou kyselosti, jednoznačným vítězem je pro vás moruše černá.
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Na co je dobrá moruše
V tradiční čínské medicíně se využívají po tisíciletí a je skvělá na:
- Vysoký obsah antioxidantů: Zejména černá moruše je plná resveratrolu (silný antioxidant známý z červeného vína).
- Podporu imunity: Jsou skvělým zdrojem vitamínu C a železa.
- Regulaci cukru v krvi: Látky obsažené v listech i plodech (zejména moruše bílé) pomáhají zpomalovat vstřebávání cukrů, což oceňují diabetici.
- Zdravé trávení: Obsahují velké množství vlákniny.
Jak se jí a jak využít plody moruše
Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé, přímo ze stromu. Protože jsou ale plody velmi měkké a šťavnaté, špatně se transportují a v obchodech je čerstvé téměř neseženete. Ale protože se jedná o poměrně nenáročné stromy, můžete si je snadno vypěstovat na zahradě.
Jak funguje koloběh hedvábí?
Je to vlastně nejstarší továrna na luxus na světě:
Na jeden kilogram látky musí housenky sežrat asi 100 kg morušového listí!
5 tipů, co s plody moruše v kuchyni:
- Sušení: Sušené moruše (zejména bílé) chutnají jako luxusní medové rozinky a jsou křupavé. Skvěle se hodí do müsli nebo kaší.
- Marmelády a džemy: Díky vysoké sladkosti nemusíte přidávat tuny cukru. Výborně chutnají v kombinaci s kyselejším ovocem (např. s rybízem).
- Sirupy a šťávy: Ideální pro osvěžující letní limonády.
- Pečení: Můžete je dát do bublaniny, koláčů nebo muffinů namísto borůvek.
- Zmrazení: Rozmixované moruše jsou skvělým základem pro domácí sorbety a zmrzliny.