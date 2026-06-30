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Hedvábí z ní jako bourec nevyplivnete, ale pochutnáte si královsky: Zjistěte, jak moruši využít v kuchyni

Petra Burgrová
  4:00

Moruše se vrací do zahrad, má snad nejsladší ovoce | foto: FTV Prima, Zahradnice po ruce

Většina lidí zná moruše spíše jako potravu pro bource morušového a základ výroby hedvábí. Tyto stromy však nabízí i úrodu plodů, které chutí připomínají kombinaci ostružin a fíků. Zjistěte, jaký je rozdíl mezi bílou a černou variantou a proč se tento nenáročný strom vyplatí vrátit zpět do českých zahrad.

Obsah

Jakou chuť mají moruše

Pokud jste moruši ještě nikdy nejedli, představte si mix ostružiny, fíku a medu. Jsou přirozeně velmi sladké, protože obsahují minimum kyselin.

Mezi jednotlivými druhy jsou však jasné rozdíly:

  • Moruše bílá (Morus alba): Její plody jsou medově sladké, někdy až bez výraznější kyselinky. Právě listy tohoto stromu jsou jedinou potravou pro housenky bource morušového.
  • Moruše černá (Morus nigra): Nabízí komplexnější chuť. Je sice také velmi sladká, ale má příjemný, osvěžující kyselkavý podtón a výrazné aroma. Její plody silně barví, podobně jako borůvky.
  • Moruše červená (Morus rubra): Stojí chuťově i barevně přesně uprostřed mezi bílou a černou.

Která moruše je nejlepší? Sto lidí, sto chutí. Pokud milujete čistou, medovou sladkost, zvolte bílou. Pokud dáváte přednost plnější, vyvážené chuti s kapkou kyselosti, jednoznačným vítězem je pro vás moruše černá.

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

Vyzkoušejte netradiční plody, jako je třeba moruše a goji! Zkuste je nasypat do horkého čaje nebo vmíchat do ještě teplé ovesné nebo jiné kaše.

Na co je dobrá moruše

V tradiční čínské medicíně se využívají po tisíciletí a je skvělá na:

  • Vysoký obsah antioxidantů: Zejména černá moruše je plná resveratrolu (silný antioxidant známý z červeného vína).
  • Podporu imunity: Jsou skvělým zdrojem vitamínu C a železa.
  • Regulaci cukru v krvi: Látky obsažené v listech i plodech (zejména moruše bílé) pomáhají zpomalovat vstřebávání cukrů, což oceňují diabetici.
  • Zdravé trávení: Obsahují velké množství vlákniny.

Samotné plody moruše dozrávají postupně v průběhu léta, nejčastěji od června do konce srpna.

Jak se jí a jak využít plody moruše

Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé, přímo ze stromu. Protože jsou ale plody velmi měkké a šťavnaté, špatně se transportují a v obchodech je čerstvé téměř neseženete. Ale protože se jedná o poměrně nenáročné stromy, můžete si je snadno vypěstovat na zahradě.

Jak funguje koloběh hedvábí?

Je to vlastně nejstarší továrna na luxus na světě:

  1. Housenky bource morušového se živí výhradně listy moruše. Žerou je dnem i nocí a díky této medové dietě v sobě tvoří tekutou bílkovinu.
  2. Jakmile nastane čas se zakuklit, housenka začne plivat jemné vlákno a zabalí se do kokonu.
  3. Na jeden jediný kokon spotřebuje až 1,5 kilometru nepřerušeného hedvábného vlákna, které se pak rozmotá a utká se z něj pravé hedvábí.

Na jeden kilogram látky musí housenky sežrat asi 100 kg morušového listí!

Lívance s morušemi

5 tipů, co s plody moruše v kuchyni:

  1. Sušení: Sušené moruše (zejména bílé) chutnají jako luxusní medové rozinky a jsou křupavé. Skvěle se hodí do müsli nebo kaší.
  2. Marmelády a džemy: Díky vysoké sladkosti nemusíte přidávat tuny cukru. Výborně chutnají v kombinaci s kyselejším ovocem (např. s rybízem).
  3. Sirupy a šťávy: Ideální pro osvěžující letní limonády.
  4. Pečení: Můžete je dát do bublaniny, koláčů nebo muffinů namísto borůvek.
  5. Zmrazení: Rozmixované moruše jsou skvělým základem pro domácí sorbety a zmrzliny.

Recept Koláč s morušovníkem

Koláč morušovník

Koláč morušovník

Recept

Střední

50 min
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Témata: kuchyně, Housenka, Cukr

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