Hadí mord španělský neboli černý kořen: Zapomenutý poklad českých polí

Petra Burgrová
  4:20
Zní to jako název středověkého jedu nebo zapomenuté kletby, ale ve skutečnosti jde o surovinu, kterou najdete i na českých polích. Hadí mord španělský, známý spíše jako černý kořen, zažívá velký návrat do našich kuchyní. Proč byste ho měli znát a kde ho právě teď ochutnat v té nejlepší úpravě?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak vypadá černý kořen

Nenechte se zmást děsivým názvem. Hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), lidově známý jako černý kořen, nemá s nemocí nic společného. Jde o vytrvalou rostlinu, jejíž poklad se ukrývá pod zemí. Je to dlouhý, štíhlý kořen s černou slupkou a sněhobílou dužinou.

Svůj název získal ve středověku, kdy lidé věřili, že jeho šťáva dokáže vyléčit mor nebo neutralizovat hadí jed. I když tyto pověry časem vyprchaly, jeho gastronomická hodnota zůstala. Pro svou jemnou, máslovou a lehce oříškovou chuť se mu přezdívá „zimní chřest“.

Černý kořen je víc než jen příloha – je to i funkční potravina:

  • Vhodný pro diabetiky: Obsahuje vysoký podíl inulinu (přírodní cukr, který nezvyšuje hladinu inzulinu).
  • Balzám na nervy: Je bohatý na hořčík, draslík a železo.
  • Nízkokalorický: Ideální pro lehké večeře.
  • Zdroj vlákniny: Podporuje trávení a zasytí na dlouhou dobu.

Pošírovaný filet jesetera, černý kořen, šampaňská omáčka.

Kde roste a jak se k nám dostal?

Jak už samotný název napovídá, domovinou této rostliny je prosluněná jižní Evropa, konkrétně Španělsko, a oblasti Blízkého východu. Přes svůj jižanský původ je to však neuvěřitelně houževnatá trvalka, které se v našich podmínkách daří velmi dobře.

Zatímco většina ostatní zeleniny s příchodem prvních mrazů hyne, černý kořen dokáže v zemi přečkat celou zimu. Nízké teploty mu navíc paradoxně prospívají – mráz totiž pomáhá zjemnit jeho texturu a zvýraznit přirozeně nasládlou chuť.

Nad zemí byste ho přitom možná přehlédli – vypadá jako nenápadný trs trávy se žlutými květy. To pravé bohatství se však ukrývá až v hloubce kolem 30 centimetrů, kde dozrává dlouhý, štíhlý kořen chráněný černou, drsnou slupkou.

Černý kořen

Jak ho zpracovat a nezbláznit se

Mnoho lidí od černého kořene odrazuje jeho příprava. Při loupání totiž vylučuje lepkavou šťávu, která barví ruce i prkénko. Nejlepší je loupat ho pod tekoucí vodou nebo si vzít rukavice.

Jakmile kořen oloupete, okamžitě ho vložte do vody s trochou octa nebo citronové šťávy. Jinak rychle zhnědne (oxiduje) a ztratí svou krásnou bílou barvu.

Jak ho připravit v kuchyni

  • Jako chřest: Krátce ho povařte v osolené vodě a podávejte s rozpuštěným máslem a strouhankou.
  • Krémová polévka: Chutná jemněji a oříškověji než polévka z petržele.
  • Smažený v trojobalu: Pro milovníky klasiky je to skvělá vegetariánská alternativa k řízku.
Zapečený černý kořen s tofu

Recept Zapečený černý kořen s tofu

  • 300 g černého kořene
  • 200 g tofu
  • 2 ks rajčata
  • 0,50 ks pórku
  • 5 ks vajec
  • 1 lžička provensálského koření
  • sůl dle chuti
  • 30 g másla
  • rostlinný olej na formu
  • 1 snítek čerstvého kerblíku na ozdobu
  1. Kořen oloupeme a uvaříme v páře doměkka. Pórek očistíme a nakrájíme na nudličky, rajčata omyjeme a připravíme na plátky. Tofu pokrájíme na kostky.
  2. Nudličky pórku podusíme krátce na másle, osolíme a odstavíme z plotny. Kořen nakrájíme na kolečka. Vejce rozšleháme se solí a provensálským kořením.
  3. Zapékací mísu vytřeme olejem, vyložíme pečicím papírem a znovu potřeme olejem. Na dno dáme polovinu nakrájeného kořene, přidáme vrstvu tofu, na kterou rozložíme zbylý kořen s pórkem a navrch dáme plátky rajčat. Vše zalijeme rozšlehanými vejci.
  4. Vložíme do trouby předehřáté na 160 °C a pečeme asi 40 minut dozlatova. Ozdobíme čerstvým kerblíkem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Pečený dančí hřbet, pithvier z rozdušené dančí plece a kachní foie gras, kapusta, černý kořen, kaštany a omáčka z červeného vína

Tip: Ochutnejte černý kořen od profíků v SIU Restaurant

Pokud se vám nechce bojovat s loupáním v kuchyni, nechte to na profesionálech. Od 17. 3. 2026 budete mít jedinečnou příležitost ochutnat černý kořen v jeho nejlepší podobě. V rámci prestižní akce RestaurantWeek® ho do svého speciálního menu zařadil vyhlášený SIU Restaurant.

Jejich kuchaři mistrně pracují s jeho zemitou, a přesto jemnou chutí, která v jejich podání vytváří plnohodnotný gastronomický zážitek. Je to ideální příležitost, jak tuto surovinu objevit bez práce a v prvotřídní kvalitě.

Pečený pstruh a ragú z černého kořene

Pečený pstruh a ragú z černého kořene

Recept

Střední

20 min
Černý kořen s vaječnou omáčkou

Černý kořen s vaječnou omáčkou

Recept

Střední

45 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Houbové risotto

Když jsme v redakci řešily, co teď vaříme nejraději, nemusela jsem se nad tím příliš dlouho rozmýšlet. Risotto, spaghetti, pizza – zkrátka cokoliv italského. Tuto kuchyni totiž miluji celoročně, bez...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

Hadí mord španělský neboli černý kořen: Zapomenutý poklad českých polí

ilustrační snímek

Zní to jako název středověkého jedu nebo zapomenuté kletby, ale ve skutečnosti jde o surovinu, kterou najdete i na českých polích. Hadí mord španělský, známý spíše jako černý kořen, zažívá velký...

3. března 2026  4:20

Jak skladovat brambory? Při nesprávném uložení jsou plné jedů

Brambory od soukromníka

Brambory jsou důležitou potravinou, bez které si svůj jídelníček většina Čechů neumí představit. Bramborové knedlíky, hranolky, bramboráky, zapečené brambory nebo „jen“ vařené patří k základu české...

3. března 2026

Bramboráky s lososem: Vyzkoušejte spojení křupavého těsta a jemného lososa

Bramboráky s lososem
Recept

Lehké

25 min

Bramboráky má v srdci každý Čech, ale ruku na srdce – občas by to chtělo trochu změnu. Spojení...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

2. března 2026  14:28

Šokující semifinále Peče celá země 2026: Mont Blanc nezdolal poslední muž v soutěži

Peče celá země, semifinále, Mont Blanc

Semifinalisté Peče celá země měli za úkol upéct obří šneky, technicky náročný Mont Blanc a zmrzlinové dorty v cukrové vatě. Jak jejich snažení dopadlo?

2. března 2026  14:02

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem: Recept na poctivou omáčku se smetanou a čerstvým koprem

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na moučné omáčky bez chuti – poctivá koprovka musí být sametově jemná, s vyváženým...

„Sakra, ta je dobrá.“ Jakmile ochutnáte sakrajdu, štrúdl už chtít nebudete

Sakrajda, perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy

Sakrajda možná nezní nijak vznešeně, ale tenhle perníkový závin z podhůří Krkonoš stojí rozhodně za pozornost. Medové těsto, švestková povidla a ořechy tvoří zajímavou až návykovou kombinaci.

2. března 2026  10:33

Cookies muffiny: Recept na extra vláčné těsto s kousky čokolády, které děti milují

Cookies muffiny
Recept

Střední

40 min

Představte si vysoký, nadýchaný muffin, který se uvnitř krásně táhne díky rozpuštěné čokoládě,...

Míry v kuchyni: Jak správně odměřit lžičku, lžíci, hrnek i špetku

Z droždí, lžíce cukru, poloviny vlažného mléka a lžíce mouky připravíme kvásek

Každý, kdo někdy pekl podle receptu, to zná: „Přidejte jednu lžíci cukru, špetku soli a půl hrnku mouky.“ Jenže co když nemáte váhu po ruce? A kolik vlastně ta špetka opravdu je? Přesné kuchyňské...

2. března 2026  4:40

Značkové a privátní mléko se příliš neliší. Takřka jediným rozdílem je obal a logo

Mlékárna Klíč: „Ruční zpracování je pro nás klíčové“

Už dlouho neplatí, že výrobky privátních značek obchodních řetězců dohánějí nízkou cenu pochybnou kvalitou. Mléka jsou často jen přejmenované produkty zavedených mlékáren a běžnému zboží tak dokážou...

2. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Makovec s pomerančem: Recept, který vypadá jako z cukrárny

Makovec s pomerančem
Recept

Střední

80 min

Představte si vláčný makový korpus, na kterém leží vrstva hedvábného tvarohového krému, a celou tu...

Pórková polévka s červenou řepou: Netradiční recept, který vás nadchne barvou i chutí

Pórková polévka s červenou řepou
Recept

Střední

35 min

Jemná chuť pórku se krásně snoubí se sladkou zemitostí řepy a vytvoří krém, který je sytý, výživný...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.