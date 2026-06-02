Habzina, smrdibez, kozíček nebo pukač. Nejde o název rockové kapely, ale rostliny, kterou si natrháte právě teď

Petra Kašparová
  4:20
Sklenička na nožičce plná bublinkového moku. Víte, že z voňavých květů černého bezu si můžete doma celkem snadno vyrobit domácí „šáňo“? Tak na zdraví.

Zkusili jste si z květu bezu černého vyrobit domácí „bublinky“? | foto: Canva

Obsah

Černý bez byl u každého stavení, je magický

Měl ochraňovat štěstí v každém domě. Měl mnoho názvů a přezdívek, které vycházely z jeho specifické vůně: Bezinky, černá bzinka, habzina, smrdibez, kozíček, pukač či smradlavka.

Dodnes se udržely tradiční recepty, které připravovaly naše prababičky. Známé jsou kosmatice, což je v podstatě květ obalený v těstíčku a osmažený jako řízek. A zrovna hojně kvete, takže je ideální čas na sběr a domácí zpracování.

Malinová limonáda s bezinkou a mátou podle Kristýny Zgaburové

Recept

Lehké

20 min

Bez černý, jehož květy svítí bíle do krajiny, je takovým jarním „pokladem v kuchyni“.

Na co je květ černého bezu

„Před heřmánkem smekni, před bezem klekni,“ říká staré lidové moudro, které vyzdvihuje obrovskou léčivou sílu černého bezu. Květ černého bezu je nejen aromatický, ale i léčivý. Tradičně se používal proti nachlazení, horečkám a při kašli a také preventivně, jako podpora imunity. Květu bezu se přisuzují také lehce detoxikační účinky.

Díky své jemné vůni jsou bezinky skvělé na přípravu domácí marmelády, kompotu, likéru nebo vína, sirupu či šampaňského. A dokonce se dají smažit.

Jahodovo-bezinkový sorbet

Recept

Lehké

25 min

Bez černý, čarovnou chuť přírody, lze uchovat na zimní měsíce.

Kdy se sbírá černý bez a bezinky

Květy černého bezu se trhají a plody sbírají v různých obdobích. Květ se sbírá zpravidla od konce května do června, kdy jsou plně rozkvetlé a ještě nezačaly opadávat. Plody, známé jako bezinky, dozrávají od srpna do září. Ideální je sbírat květy i plody za suchého počasí, kdy jsou aromaticky výrazné a šťáva nevytéká.

6 tipů, jak sbírat květy černého bezu

  1. Při sběru vybírejte zdravé, svěží květy, které jsou plně rozkvetlé, ale ještě nezačaly zasychat či opadávat.
  2. Nejlepší je trhat celé květenství nůžkami nebo jemně rukou, ideálně ráno, kdy je vůně nejintenzivnější.
  3. Dejte si pozor, abyste sbírali květy suché! Rosa nebo snad dokonce déšť musí před sběrem uschnout.
  4. Vyhněte se rostlinám rostoucím u frekventovaných silnic, aby se do domácích přípravků nedostaly škodliviny z výfukových plynů.
  5. Nasbírané květy skladujte krátce v chladném a suchém prostředí a zpracujte co nejdříve, protože rychle ztrácí aroma i léčivé účinky. Vadnutí přichází skutečně během pár hodin.
  6. Pokud jste si jisti, že jsou květy z čistého prostředí, nemyjte je. Mytím zbytečně smyjete i pylové prachové části.

Z bezu černého je výborný sirup s velmi charakteristickou vůní i chutí.

Jak se dělá sirup z bezinek

Sirup z květů i plodů černého bezu je jednoduchý. Potřebujete květy (nebo plody), cukr, vodu a citronovou šťávu. Květ nebo plody zalijte horkou vodou a nechte louhovat několik hodin. Přidejte cukr a citronovou šťávu a krátce povařte. Hotový sirup slijte do čistých lahví a skladujte v chladnu.

Tip: Takový sirup se dá pít jen jako osvěžující nápoj, nebo použít do domácího šampaňského či limonády.

Bezový sirup

Recept

Lehké

40 min

Bezové šampaňské.

Recept Domácí bezinkové „šáňo“

  • 4,5 litrů vody
  • 250 g cukru
  • 1 větší citrón (cca 100-130 g)
  • 10-15 květů bezu
  • čerstvé pekařské droždí (kousek cca 1×1×1 cm)
  1. Převaříme vodu a necháme zcela vychladnout. Během chladnutí přidáme cukr a necháme zcela rozpustit. Pokud mícháte, je třeba použít sterilní nástroj.
  2. Chladit můžeme rovnou v nádobě, ve které budeme nápoj vyrábět. Ideální je veliká zavařovací sklenice nebo vhodný džbán.
  3. Květy bezu opláchneme a necháme okapat. Pokud jste květy sbírali daleko od nečistot, vynechte.
  4. Jakmile je voda chladná, přidáme citrón, kousíček droždí a vložíme květy bezu.
  5. Nádobu překryjeme čistou látkou. Do nádoby nesmí nic padat, ale zároveň nesmí být uzavřená vzduchotěsně. Položíme na místo, kam dlouho svítí slunce. A necháme „svému osudu“, jak se říká.
  6. Kvasit by měla limonáda dva až tři dny, během kterých sem tam promícháme. Jde o to, že části bezu, které se dostanou nad vodu by se mohly začít kazit. A to nechceme, proto je ponoříme.
  7. Jakmile je hotovo, slijeme přes sítko nebo ideálně přes plátno do dobře vypláchnutých čistých lahví. Ideální jsou klasické PET lahve.
  8. Nápoj je určený k rychlé spotřebě. Je nezbytné ho skladovat v chladu. Počítejte také s tím, že dál kvasí, je to něco jako burčák, a že je třeba sem tam povolit a zase utáhnout uzávěr.
  9. Kvasnice jsou v lahvi ke dnu, nemíchejte je do nápoje, nechte usadit a zhruba centimetr kalu následně vylijte.

Výsledný nápoj má zhruba 2 % alkoholu.

Počet porcí: 4,5 litru limonády
Doba přípravy: 15 minut + 2-3 dny kvašení

