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Co je patizon
Jedná se o jednoletou zeleninu z čeledi tykvovitých. Nejlepší chuť mají mladé patizony o průměru přibližně 10 až 15 centimetrů, které se sklízí od léta až do začátku podzimu. Jejich dužina je jemná, semena jsou měkká a slupka tenká.
V České republice se v kuchyni nejčastěji používají bílé a žluté odrůdy patizonu. Bílé varianty (např. Delikates či Disco) jsou tradiční stálicí našich zahrad, zatímco žluté odrůdy (jako Sunseance F1) získávají na popularitě pro svou jemnou chuť a pestrý vzhled na talíři. Zelené nebo různě strakaté odrůdy se v tuzemských domácnostech objevují spíše zřídka.
Jak chutná patizon
Patizon má jemnou, lehce nasládlou chuť, která připomíná mladou cuketu. Neobsahuje výrazné aroma, proto dobře přijímá chuť koření, česneku, bylinek i sýrů.
Právě díky neutrální chuti se hodí do mnoha receptů. Můžete ho připravit jako samostatný pokrm nebo jej přidat do zeleninových směsí, polévek či zapékaných jídel.
Mladé plody jsou šťavnatější a mají jemnější strukturu. Větší patizony bývají pevnější a po upečení si lépe drží tvar.
Bílé odrůdy, jako je Disco nebo Delikates, patří v tuzemsku k nejrozšířenějším a vyznačují se jemnou smetanovou dužinou a univerzálním využitím.
Jak zdravý je patizon a co obsahuje
Patizon má velmi nízkou energetickou hodnotu, která se pohybuje kolem 18 až 23 kcal na 100 gramů. Obsahuje minimum sacharidů a je tvořen z velké části vodou. Nízká energetická hodnota však není jeho jedinou předností. Obsahuje také vlákninu, vitaminy a minerální látky, které jsou běžnou součástí zdravého jídelníčku.
- Obsažená vláknina podporuje trávení, čistí střeva a na rozdíl od jiné zeleniny nenadýmá.
- Pomáhá snižovat hladinu tuků v krvi.
- Působí močopudně, což pomáhá při zadržování vody v těle a podporuje funkci ledvin.
Jak nejlépe oloupat patizon
Mladé plody se většinou neloupou. Pokud je slupka měkká, po tepelné úpravě změkne ještě více.
U větších patizonů bývá slupka výrazně tvrdší, ale členitý tvar ztěžuje jeho loupání. Patizon omyjte a rozřízněte velkým nožem na poloviny a následně na měsíčky. Lžící poté snadněji vydlabete vnitřní vláknitou část se semeny a ploché měsíčky pak jednoduše zbavíte tvrdé slupky běžným nožem nebo škrabkou podél rovných linií.
Jak se dělají řízky z patizonu
Klasické smažené řízky vyžadují předem odstranit přebytečnou vodu, aby těstíčko nebo trojobal dobře držel.
- Patizon nakrájejte na plátky silné asi 1 až 1,5 cm.
- Plátky z obou stran osolte, rozložte na papírovou utěrku a nechte 15 až 20 minut vypotit.
- Následně plátky osušte.
- Obalte je v klasickém trojobalu (hladká mouka, rozšlehaná vejce, strouhanka) a smažte na pánvi v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova.
Jak upravit patizon v troubě
- Pečený patizon: Nakrájejte patizon na kostky nebo plátky, promíchejte v míse s trochou olivového oleje, solí, pepřem, prolisovaným česnekem a bylinkami (např. tymiánem či oregánem). Rozprostřete na plech s pečicím papírem a pečte při 200 °C zhruba 20–25 minut do změknutí a mírného zhnědnutí.
- Plněný a zapečený patizon: Středně velkému patizonu seřízněte vršek a lžící vydlabete dužinu se semínky. Vnitřek osolte a naplňte směsí mletého masa, cibule, rajčat, česneku a bylinek. Posypte strouhaným sýrem, přiklopte seříznutým vrškem a pečte v troubě při 180 °C přibližně 40 až 50 minut.
Jak zpracovat patizon
- Nakládání: Malé mladé plody lze nakládat do sladkokyselého nálevu stejně jako okurky.
- Patizonové „zelí“: Nastrouhaný patizon poduste na cibulce s kmínem, osolte, dochuťte octem a cukrem a zahušťujte jako klasické hlávkové zelí.
- Směsi a čalamády: Patizon můžete nastrouhat či nakrájet a sterilizovat společně s další zeleninou (např. s cuketou či paprikou) jako základ na topinky nebo k těstovinám.
Recepty s patizonem
- Zapékaný patizon s česnekem a nivou
- Zeleninový mozeček z patizonu
- Patizonové menu
- Zapečené plněné patizony
- Patizonový guláš