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Guláš nebo řízky bez gramu masa? Tato surovina vás svou chutí a texturou překvapí

Petra Burgrová
  4:00

patizon | foto: Canva

Poznáte ho podle plochého kulatého tvaru s výrazně zvlněnými okraji a v kuchyni má podobné využití jako cuketa. Mladé patizony se připravují celé i se slupkou a hodí se ke smažení, pečení, grilování, zapékání i zavařování. Pokud s touto surovinou začínáte nebo hledáte inspiraci, v našem článku najdete vše o jeho vlastnostech a využití v kuchyni.

Obsah

Co je patizon

Jedná se o jednoletou zeleninu z čeledi tykvovitých. Nejlepší chuť mají mladé patizony o průměru přibližně 10 až 15 centimetrů, které se sklízí od léta až do začátku podzimu. Jejich dužina je jemná, semena jsou měkká a slupka tenká.

V České republice se v kuchyni nejčastěji používají bílé a žluté odrůdy patizonu. Bílé varianty (např. Delikates či Disco) jsou tradiční stálicí našich zahrad, zatímco žluté odrůdy (jako Sunseance F1) získávají na popularitě pro svou jemnou chuť a pestrý vzhled na talíři. Zelené nebo různě strakaté odrůdy se v tuzemských domácnostech objevují spíše zřídka.

Zapečený patizon se sýrovou náplní

Zapečený patizon se sýrovou náplní

Recept

Lehké

80 min

Odrůdy patizonu se dělí především podle barvy slupky na bílé, žluté, zelené či strakaté, a liší se také svou velikostí.

Jak chutná patizon

Patizon má jemnou, lehce nasládlou chuť, která připomíná mladou cuketu. Neobsahuje výrazné aroma, proto dobře přijímá chuť koření, česneku, bylinek i sýrů.

Právě díky neutrální chuti se hodí do mnoha receptů. Můžete ho připravit jako samostatný pokrm nebo jej přidat do zeleninových směsí, polévek či zapékaných jídel.

Mladé plody jsou šťavnatější a mají jemnější strukturu. Větší patizony bývají pevnější a po upečení si lépe drží tvar.

Zavařená pikantní zelenina

Zavařená pikantní zelenina

Recept

Lehké

60 min

Bílé odrůdy, jako je Disco nebo Delikates, patří v tuzemsku k nejrozšířenějším a vyznačují se jemnou smetanovou dužinou a univerzálním využitím.

Žluté varianty patizonu obsahují více betakarotenu, mají lehce nasládlou chuť a jsou oblíbené pro svůj pestrý vzhled.

Jak zdravý je patizon a co obsahuje

Patizon má velmi nízkou energetickou hodnotu, která se pohybuje kolem 18 až 23 kcal na 100 gramů. Obsahuje minimum sacharidů a je tvořen z velké části vodou. Nízká energetická hodnota však není jeho jedinou předností. Obsahuje také vlákninu, vitaminy a minerální látky, které jsou běžnou součástí zdravého jídelníčku.

  • Obsažená vláknina podporuje trávení, čistí střeva a na rozdíl od jiné zeleniny nenadýmá.
  • Pomáhá snižovat hladinu tuků v krvi.
  • Působí močopudně, což pomáhá při zadržování vody v těle a podporuje funkci ledvin.
Zapečený patizon se sýrovou náplní

Zapečený patizon se sýrovou náplní

Recept

Lehké

80 min

Velké žluté květy patizonu jsou jedlé a lze je stejně jako květy cuket plnit sýrovou směsí a smažit v těstíčku.

Jak nejlépe oloupat patizon

Mladé plody se většinou neloupou. Pokud je slupka měkká, po tepelné úpravě změkne ještě více.

U větších patizonů bývá slupka výrazně tvrdší, ale členitý tvar ztěžuje jeho loupání. Patizon omyjte a rozřízněte velkým nožem na poloviny a následně na měsíčky. Lžící poté snadněji vydlabete vnitřní vláknitou část se semeny a ploché měsíčky pak jednoduše zbavíte tvrdé slupky běžným nožem nebo škrabkou podél rovných linií.

Grilovaná zelenina a žampiony

Grilovaná zelenina a žampiony

Recept

Lehké

30 min

Starší plody s tvrdou slupkou se nejlépe loupou tak, že se nejprve rozříznou na měsíčky, vydlabou a následně okrájejí nožem.

Jak se dělají řízky z patizonu

Klasické smažené řízky vyžadují předem odstranit přebytečnou vodu, aby těstíčko nebo trojobal dobře držel.

  1. Patizon nakrájejte na plátky silné asi 1 až 1,5 cm.
  2. Plátky z obou stran osolte, rozložte na papírovou utěrku a nechte 15 až 20 minut vypotit.
  3. Následně plátky osušte.
  4. Obalte je v klasickém trojobalu (hladká mouka, rozšlehaná vejce, strouhanka) a smažte na pánvi v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova.
Plněné patisony

Plněné patisony

Recept

Střední

80 min

Patizon je tvarově specifická tykvovitá zelenina s nízkým obsahem kalorií a jemnou chutí, která dobře absorbuje použité koření.

Jak upravit patizon v troubě

  • Pečený patizon: Nakrájejte patizon na kostky nebo plátky, promíchejte v míse s trochou olivového oleje, solí, pepřem, prolisovaným česnekem a bylinkami (např. tymiánem či oregánem). Rozprostřete na plech s pečicím papírem a pečte při 200 °C zhruba 20–25 minut do změknutí a mírného zhnědnutí.
  • Plněný a zapečený patizon: Středně velkému patizonu seřízněte vršek a lžící vydlabete dužinu se semínky. Vnitřek osolte a naplňte směsí mletého masa, cibule, rajčat, česneku a bylinek. Posypte strouhaným sýrem, přiklopte seříznutým vrškem a pečte v troubě při 180 °C přibližně 40 až 50 minut.
Pečená kuřecí stehna s dýní a zeleninou

Pečená kuřecí stehna s dýní a zeleninou

Recept

Lehké

100 min

V troubě se patizon nejčastěji připravuje buď pečený v podobě kořeněných kostek, nebo vydlabaný a zapékaný s masovou či zeleninovou náplní.

Jak zpracovat patizon

  • Nakládání: Malé mladé plody lze nakládat do sladkokyselého nálevu stejně jako okurky.
  • Patizonové „zelí“: Nastrouhaný patizon poduste na cibulce s kmínem, osolte, dochuťte octem a cukrem a zahušťujte jako klasické hlávkové zelí.
  • Směsi a čalamády: Patizon můžete nastrouhat či nakrájet a sterilizovat společně s další zeleninou (např. s cuketou či paprikou) jako základ na topinky nebo k těstovinám.
Kuřecí směs s patizonem a rýží

Kuřecí směs s patizonem a rýží

Recept

Střední

25 min

Patizonový guláš

Recepty s patizonem

Polévka z pečeného patizonu

Polévka z pečeného patizonu

Recept

Lehké

60 min
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23. července 2026  4:20

Guláš nebo řízky bez gramu masa? Tato surovina vás svou chutí a texturou překvapí

patizon

Poznáte ho podle plochého kulatého tvaru s výrazně zvlněnými okraji a v kuchyni má podobné využití jako cuketa. Mladé patizony se připravují celé i se slupkou a hodí se ke smažení, pečení, grilování,...

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