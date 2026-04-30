Co ugrilovat na čarodějnice, když nechcete buřty? Zkuste špízy, ryby i kukuřici

Klára Pěnkavová
  4:40
Pálení čarodějnic s přáteli si kromě pití žádá i něco dobrého k zakousnutí. Opravdu ale musí zůstat jen u buřtů? Zkuste si letos něco zajímavého ugrilovat.
ilustrační snímek | foto: Canva

Steaky, maso, špízy: Když chcete něco poctivého z grilu

Jestli nechcete příliš experimentovat a klasické buřty ani klobásky vás nelákají, dobrou volbou pro grilování jsou špízy nebo poctivý kus masa.

Steak

Klidně sáhněte po steaku. Důležité je nepřehnat teplotu a dát mu čas. Stačí sůl, pepř a správné načasování, aby zůstal uvnitř šťavnatý. Grilovaný steak doplňte teď sezónním chřestem a grilovanými bramborami. A k tomu přidejte skvělou domácí bylinkovou nebo BBQ omáčku, která chuť masa jen podtrhne.

Na čarodějnice si můžete buřty a klobásy ugrilovat i ve formě špízů.

Špízy

Špízy pak mají velkou výhodu v tom, že si je poskládáte přesně podle toho, co máte v lednici. Osvědčená je kombinace kuřecího masa s paprikou a cibulí, ale funguje i varianta se špekáčkem, slaninou nebo sýrem halloumi. A pokud chcete něco výraznějšího a neotřelého, vyzkoušejte satay špízy s arašídovou omáčkou.

Kuřecí a vepřové

Pokud potřebujete nakrmit rychle hodně krků, skvělou volbou jsou naložená krůtí prsa i s kůží, kuřecí křidélka nebo vepřová krkovička. Grilují se rychle a bez problému je připravíte i ve větším množství najednou, klidně s pečenou zeleninou jako přílohou.

Plněné pečené brambory

Zapečené bramborové mističky se sýrem a slaninou – Neodolatelný party snack s bylinkovým dipem

Recept

Lehké

60 min
Grilovaná krkovice na bylinkách s bramborovými chipsy

Grilovaná krkovice na bylinkách s bramborovými chipsy

Recept

Lehké

30 min

Na čarodějnice si můžete ugrilovat i ryby.

Ryby a mořské plody, které stojí za vyzkoušení

Gril nemusí být jen o flákotě masa. Pokud chcete vyzkoušet něco lehčího, ryby a mořské potvory jsou ideální. Navíc se připravují rychle, takže se hodí právě i na čarodkový večer.

Ryby

K nejvděčnějším volbám patří určitě losos. Stačí ho položit na pečicí papír nebo grilovací tácek, aby se nepřichytil, a nechat ho jen pomalu zatáhnout. Zůstane krásně šťavnatý a jeho intenzivní chuť na grilu ještě víc vynikne. Pstruha se zase hodí grilovat vcelku, ideálně naplněného bylinkami, česnekem a plátky citronu.

Skvěle chutná i grilovaná pražma, okoun a další menší ryby. Nebo například filety, které můžete grilovat v alobalu s bylinkami a kapkou vína nebo citronu. Díky tomu zůstanou jemné a nerozpadnou se.

Mořské plody

Velmi oblíbené jsou krevety, které ugrilujete doslova za pár minut a stačí je dochutit třeba jen olivovým olejem, citronem, česnekem, solí a trochou chilli flakes. Kalamáry se pak grilují buď nakrájené na menší kusy, nebo na kroužky. A výborně funguje i chobotnice, respektive její chapadla.

Na grilu se dají připravit i mušle, zejména slávky, které nejlépe ugrilujete v uzavřeném alobalovém balíčku s bílým vínem, česnekem a bylinkami. Fungují i špízy z mořských ryb nebo kombinace ryby a krevet.

Brazilské rybí špízy s mangovou salsou

Brazilské rybí špízy s mangovou salsou

Recept

Lehké

45 min
Rybí čevabčiči se slaninou

Rybí čevabčiči se slaninou: Recept na netradiční grilovanou delikatesu

Recept

Střední

50 min

Užijte si grilování s rodinou a přáteli.

Kukuřice: Hvězda každého grilování (nejen toho na čarodějnice)

Kukuřičný klas patří mezi nejvděčnější a nejjednodušší přílohy, které můžete na gril hodit. Stačí ho potřít olejem nebo rozpuštěným máslem a nechat pomalu opéct nad žhavými uhlíky, dokud nezíská zlatavou až lehce sežehlou barvu a kouřově nasládlou chuť. Pak už stačí jen vydatně osolit a případně opepřit.

Bylinkové máslo s limetou

Základní verzi můžete snadno posunout dál bylinkovým máslem s česnekem, tymiánem a dalšími bylinkami. Na závěr přidejte pár kapek limetové šťávy, která chuť odlehčí a dodá kukuřici svěží kontrast. Tuhle variantu oceníte hlavně tehdy, když ji podáváte k masu nebo rybám.

Americké klasy s majonézou a sýrem

Američané milují grilovanou kukuřici obalenou v majonéze a sýru. A vážně stojí za vyzkoušení! Horkou kukuřici nejdřív potřete majonézou, aby se na ni dobře přichytily další ingredience, jako třeba nastrouhaný parmazán nebo feta. Dochutíte chilli nebo kajenským pepřem a limetkou.

Corn ribs

Velkým hitem jsou kukuřičná žebra, kdy se klas nakrájí na podélné klínky a marinuje s výraznějším kořením, například sladkou paprikou, chilli nebo grilovací směsí. Během grilování se kousky kukuřice lehce zkroutí a získají tvar připomínající žebírka. Jsou křupavé na povrchu, krásně zkaramelizované a uvnitř šťavnaté – ideální na namáčení do různých dipů.

Grilovaná kukuřice s bylinkovým máslem

Grilovaná kukuřice s domácím bylinkovým máslem a sýrem – Letní pochoutka pro každé zahradní grilování

Recept

Lehké

25 min
Cibulové kroužky v pivním těstíčku

Domácí cibulové kroužky s bylinkovým dipem – Bleskový recept k pivu i jako příloha

Recept

Lehké

30 min
Grilovaná kukuřice se salsou verde

Grilovaná kukuřice se salsou verde

Recept

Střední

55 min
Nejčtenější

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Báč

Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává...

Zapomenutá dobrota z pánve našich babiček: Jak udělat ty nejlepší domácí báleše

Slovácké báleše s povidly a tvarohem

Známé také jako beleše nebo béleše patří mezi tradiční pokrmy slovácké kuchyně. Na první pohled připomínají něco mezi langošem a vdolečkem, ale jejich chuť i způsob přípravy jsou jedinečné....

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

Mladé kopřivy mají nejvíce účinných látek. Sbírejte je proto hned zjara.

Často je považovaná za obyčejný plevel, ale ve skutečnosti jde o jednu z nejvýživnějších rostlin, které u nás rostou. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, železa, hořčíku i chlorofylu a v mnoha...

Zapomeňte na vánočku, vyzkoušejte čarodějnický mrváň. Věnec z kynutého těsta

Velikonoční kynutý věnec

Když se řekne pálení čarodějnic, většině z nás se vybaví oheň a buřty. Naši předkové však v tomto období dbali na rituály mnohem hlouběji. Jedním z nich bylo pečení mrváně, svátečního kynutého věnce,...

30. dubna 2026

Čokoládová pěna s růžovým nádechem: Rychlý dezert do skleničky

Čokoládová růžová pěna
Recept

Střední

30 min

Tento elegantní dezert v sobě kombinuje křupavý základ ze sušenek a oříšků s nadýchanou, krémovou...

Ricottové řezy s ovocem: Lehký dezert s nádechem elegance

Ricottové řezy s ovocem
Recept

Střední

35 min

Tyto jemné řezy jsou ideální volbou pro chvíle, kdy máte chuť na něco sladkého, ale zároveň...

Buřty na pivu: „Hlavně z nich neudělejte utopence!“ radí Zdeněk Pohlreich

Buřty na černém pivu

Proč někdy tato hospodská delikatesa chutná skvěle a jindy jako rozvařený blivajs? Odpověď je v druhu piva a jednom zásadním kroku v pečení.

29. dubna 2026

Poznáte zeleninu? Je štiplavá jako chilli a rozhodně se nehodí pro tepelnou úpravu

Ředkvičky

Ředkvičky patří k nejvýraznější a v Česku nejznámější jarní zelenině. Možná s nimi ale děláte jednu podstatnou chybu. Špatná úprava je připraví o chuť, křupavost i část cenných látek.

29. dubna 2026  4:20

Čarodějnice 2026: Jak správně vybrat špekáčky a nespálit se?

buřty, špekáčky, opékání buřtů, čarodějnice

Pálení čarodějnic se blíží a s ním i opékání buřtů. Jenže jak vybrat ten nejlepší? V regálech vypadají všechny dost stejně, ale rozdíly mezi nimi jsou zásadní.

29. dubna 2026

Bebe střecha s banánem: Tradiční nepečený dezert krok za krokem

Bebe střecha s banánem
Recept

Lehké

30 min

Tento nestárnoucí nepečený dezert z Bebe sušenek a tvarohového krému je sázkou na jistotu. Sladká...

Domácí tatarák s kapary a parmazánem: Elegantní předkrm

Tatarák s kapary
Recept

Střední

35 min

Tento recept posouvá klasický tatarák na vyšší úroveň. Díky kaparům získává maso příjemnou slanost...

Ricottové lívance s citronovým karamelem: Nadýchaná snídaně jako z kavárny

Ricottové lívance s citronovým karamelem
Recept

Střední

50 min

Hledáte recept na dokonalé ráno? Tyto ricottové lívance jsou neuvěřitelně lehké, vláčné a díky...

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

Mladé kopřivy mají nejvíce účinných látek. Sbírejte je proto hned zjara.

Často je považovaná za obyčejný plevel, ale ve skutečnosti jde o jednu z nejvýživnějších rostlin, které u nás rostou. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, železa, hořčíku i chlorofylu a v mnoha...

28. dubna 2026  5:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

6 receptů z chřestu: Co uvařit a proč po něm máme na záchodě „divný“ pocit?

Fialový chřest je velká vzácnost. Uvidíte-li ho v obchodě, kupte ho!

Chřest patří mezi nejoblíbenější jarní suroviny a není divu. Je lehký, plný vitamínů a v kuchyni neuvěřitelně variabilní. Dá se připravit na desítky způsobů, od rychlé snídaně až po netradiční křehký...

28. dubna 2026  4:30

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

28. dubna 2026

