Steaky, maso, špízy: Když chcete něco poctivého z grilu
Jestli nechcete příliš experimentovat a klasické buřty ani klobásky vás nelákají, dobrou volbou pro grilování jsou špízy nebo poctivý kus masa.
Steak
Klidně sáhněte po steaku. Důležité je nepřehnat teplotu a dát mu čas. Stačí sůl, pepř a správné načasování, aby zůstal uvnitř šťavnatý. Grilovaný steak doplňte teď sezónním chřestem a grilovanými bramborami. A k tomu přidejte skvělou domácí bylinkovou nebo BBQ omáčku, která chuť masa jen podtrhne.
Špízy
Špízy pak mají velkou výhodu v tom, že si je poskládáte přesně podle toho, co máte v lednici. Osvědčená je kombinace kuřecího masa s paprikou a cibulí, ale funguje i varianta se špekáčkem, slaninou nebo sýrem halloumi. A pokud chcete něco výraznějšího a neotřelého, vyzkoušejte satay špízy s arašídovou omáčkou.
Kuřecí a vepřové
Pokud potřebujete nakrmit rychle hodně krků, skvělou volbou jsou naložená krůtí prsa i s kůží, kuřecí křidélka nebo vepřová krkovička. Grilují se rychle a bez problému je připravíte i ve větším množství najednou, klidně s pečenou zeleninou jako přílohou.
Ryby a mořské plody, které stojí za vyzkoušení
Gril nemusí být jen o flákotě masa. Pokud chcete vyzkoušet něco lehčího, ryby a mořské potvory jsou ideální. Navíc se připravují rychle, takže se hodí právě i na čarodkový večer.
Ryby
K nejvděčnějším volbám patří určitě losos. Stačí ho položit na pečicí papír nebo grilovací tácek, aby se nepřichytil, a nechat ho jen pomalu zatáhnout. Zůstane krásně šťavnatý a jeho intenzivní chuť na grilu ještě víc vynikne. Pstruha se zase hodí grilovat vcelku, ideálně naplněného bylinkami, česnekem a plátky citronu.
Skvěle chutná i grilovaná pražma, okoun a další menší ryby. Nebo například filety, které můžete grilovat v alobalu s bylinkami a kapkou vína nebo citronu. Díky tomu zůstanou jemné a nerozpadnou se.
Mořské plody
Velmi oblíbené jsou krevety, které ugrilujete doslova za pár minut a stačí je dochutit třeba jen olivovým olejem, citronem, česnekem, solí a trochou chilli flakes. Kalamáry se pak grilují buď nakrájené na menší kusy, nebo na kroužky. A výborně funguje i chobotnice, respektive její chapadla.
Na grilu se dají připravit i mušle, zejména slávky, které nejlépe ugrilujete v uzavřeném alobalovém balíčku s bílým vínem, česnekem a bylinkami. Fungují i špízy z mořských ryb nebo kombinace ryby a krevet.
Kukuřice: Hvězda každého grilování (nejen toho na čarodějnice)
Kukuřičný klas patří mezi nejvděčnější a nejjednodušší přílohy, které můžete na gril hodit. Stačí ho potřít olejem nebo rozpuštěným máslem a nechat pomalu opéct nad žhavými uhlíky, dokud nezíská zlatavou až lehce sežehlou barvu a kouřově nasládlou chuť. Pak už stačí jen vydatně osolit a případně opepřit.
Bylinkové máslo s limetou
Základní verzi můžete snadno posunout dál bylinkovým máslem s česnekem, tymiánem a dalšími bylinkami. Na závěr přidejte pár kapek limetové šťávy, která chuť odlehčí a dodá kukuřici svěží kontrast. Tuhle variantu oceníte hlavně tehdy, když ji podáváte k masu nebo rybám.
Americké klasy s majonézou a sýrem
Američané milují grilovanou kukuřici obalenou v majonéze a sýru. A vážně stojí za vyzkoušení! Horkou kukuřici nejdřív potřete majonézou, aby se na ni dobře přichytily další ingredience, jako třeba nastrouhaný parmazán nebo feta. Dochutíte chilli nebo kajenským pepřem a limetkou.
Corn ribs
Velkým hitem jsou kukuřičná žebra, kdy se klas nakrájí na podélné klínky a marinuje s výraznějším kořením, například sladkou paprikou, chilli nebo grilovací směsí. Během grilování se kousky kukuřice lehce zkroutí a získají tvar připomínající žebírka. Jsou křupavé na povrchu, krásně zkaramelizované a uvnitř šťavnaté – ideální na namáčení do různých dipů.
