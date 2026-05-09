Grilované kuře může být nebezpečné. Stačí jedna běžná chyba při přípravě

Tereza Hrabinová
  4:00
Kuřecí maso patří k nejoblíbenějším surovinám na českých grilech. Je dostupné, relativně levné a mnoho lidí má pocit, že jeho příprava je jednoduchá. Právě drůbež ale zároveň patří mezi časté zdroje onemocnění z potravin.
foto: www.stockfood.cz

Proč je kuře zvenku hotové a uvnitř syrové

Kuřecí maso je často spojováno s bakteriemi rodu Salmonella a Campylobacter, které mohou způsobit střevní potíže. Riziko přitom často nevzniká kvůli kvalitě masa samotného, ale kvůli chybám při jeho zpracování. Tou nejčastější je grilování masa přímo vytaženého z lednice.

Kuřecí maso má po vytažení z chladničky teplotu okolo 4 °C. Pokud ho položíte na rošt rozpálený na 200 až 250 °C, povrch se začne velmi rychle opékat. Vzniká kůrka, která vypadá lákavě a navozuje dojem hotového pokrmu.

Uvnitř masa ale probíhá jiný proces. Teplo se do středu dostává postupně a při tak velkém teplotním rozdílu nestíhá pronikat dostatečně rychle. Výsledkem je nerovnoměrně propečené maso: zvenku opečené, uvnitř stále syrové nebo jen částečně tepelně upravené.

Právě v nedostatečně propečeném středu mohou bakterie přežít. U kuřecího masa přitom nestačí spoléhat na vzhled. Na rozdíl od hovězího není bezpečné konzumovat ho „na růžovo“ – musí být vždy důkladně tepelně upravené v celém objemu.

Pro dokonalé grilování si připravte kvalitní suroviny.

Otevřené víko, vysoká teplota a mytí masa

Další častou chybou je grilování s otevřeným víkem. Teplo uniká, prostředí není stabilní a maso se místo rovnoměrného propečení vysušuje. Zavřené víko vytváří efekt podobný troubě. Teplo cirkuluje a maso se připravuje rovnoměrněji.

Dalším problémem bývá příliš vysoká teplota. Přepálený gril způsobí rychlé spálení povrchu, zatímco vnitřek zůstává nedopečený. U drůbeže je vhodnější pracovat se střední teplotou a delším časem přípravy.

Specifickou kapitolou je mytí kuřete pod tekoucí vodou. To sice na první pohled působí hygienicky, ve skutečnosti ale dochází k rozstřiku bakterií do okolí – na dřez, pracovní plochu i nádobí. Odborníci proto mytí syrové drůbeže nedoporučují.

Pozor na grilování nad velkým žárem nebo otevřeným ohněm.

8 tipů, jak správně grilovat kuře

  1. Kuřecí maso je vhodné vyndat z lednice zhruba 15 až 25 minut před grilováním, aby se zmírnil teplotní rozdíl mezi povrchem a středem.
  2. Před vložením na rošt je dobré ho také lehce osušit. Bude se lépe opékat a nevznikne efekt dušení.
  3. Důležité je grilování se zavřeným víkem, které zajistí stabilní teplotu i rovnoměrné rozložení tepla.
  4. Velmi dobře funguje dvouzónové grilování – tedy kombinace přímého a nepřímého žáru. Maso se nejprve krátce opeče nad vyšší teplotou a poté se nechá dojít v mírnější zóně.
  5. Během grilování není vhodné maso zbytečně často otáčet. Stačí jednou či dvakrát, aby se vytvořila kůrka a maso se propeklo rovnoměrně.
  6. Vhodné je využít kuchyňský teploměr. U kuřecích porcí by měla teplota v jádře dosáhnout minimálně 74 °C. U celého kuřete se doporučuje 80 až 82 °C v nejsilnější části, obvykle u stehna.
  7. Po sundání z grilu je vhodné nechat maso několik minut odpočinout, aby se šťávy rovnoměrně rozložily.
  8. Hotové maso by se nemělo dostat do kontaktu se syrovým – i to může být zdroj onemocnění z potravin.

Dresinky na grilování.

Jak správně marinovat kuře: Na co si dát pozor

Marináda může chuť masa výrazně ovlivnit, ale i zde platí určitá pravidla. Pokud obsahuje kyselé složky, jako je citronová šťáva nebo ocet, neměla by doba marinování přesáhnout zhruba dvě hodiny. Kyselina totiž narušuje strukturu bílkovin a maso může ztratit pevnost.

Naopak marinády na bázi oleje, bylinek nebo jogurtu lze použít i na delší dobu, klidně přes noc. Vždy by ale mělo probíhat v chladničce. Při pokojové teplotě se totiž rychle množí bakterie, což zvyšuje riziko onemocnění z potravin ještě před samotným grilováním.

Před vložením na gril je vhodné maso lehce osušit. Díky tomu se bude lépe opékat a nevznikne efekt „dušení“ ve vlastní šťávě.

