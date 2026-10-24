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Granola vs. müsli: Co má méně kalorií a která snídaně je lepší při hubnutí?

Natálie Brabcová
  4:00

Granola a müsli vypadají podobně, jejich výživové hodnoty se ale mohou výrazně lišit. Která snídaně má méně kalorií a co je lepší při hubnutí? | foto: Canva

Granola i müsli mají pověst zdravé snídaně, která se hodí také při hubnutí. Jenže když porovnáme jejich výživové hodnoty, výsledek může překvapit. Některá sypaná müsli mají dokonce více kalorií než granola a podobně výrazné rozdíly najdeme také v množství cukrů a tuků. Kterou variantu si tedy vybrat a co při nákupu skutečně rozhoduje?

Obsah

Granola a müsli vypadají podobně, stejné ale nejsou

Na první pohled toho mají hodně společného. V obou případech najdeme především obilné vločky, často také ořechy, semínka nebo sušené ovoce. Obojí si můžeme nasypat do jogurtu, zalít mlékem nebo přidat k čerstvému ovoci. Rozdíl se ale skrývá hlavně ve způsobu přípravy.

  • Klasické müsli je sypaná směs, která se obvykle nezapéká. Jeho základem bývají ovesné, pšeničné nebo jiné obilné vločky doplněné o další suroviny. Pokud výrobce nepřidá cukr nebo sladidla, může jít o poměrně jednoduchou kombinaci.
  • Granola se naproti tomu zpravidla peče. Vločky se často promíchají s olejem, medem, sirupem nebo jiným sladidlem a následně se zapečou dozlatova. Díky tomu vznikají typické křupavé hrudky, které granolu odlišují od obyčejného müsli.
Křupavá domácí granola s jogurtem a ovocem

Křupavá domácí granola s jogurtem a ovocem

Recept

Střední

40 min

Křupavá domácí granola s jogurtem a ovocem

Granola vs. müsli: Co ukazují výživové hodnoty

Na obalu obou výrobků často najdeme podobné suroviny, jejich výživové hodnoty se ale mohou výrazně lišit. Abychom ukázali, jak velké rozdíly mezi nimi existují, porovnali jsme údaje osmi různých výrobků značek Emco, Bonavita a Grizly dostupných na českém trhu. Čtyři patří mezi sypaná müsli a čtyři mezi granoly.

Kolik kalorií a cukrů obsahují vybraná müsli a granoly
VýrobekEnergie na 100 gCukryTuky
Sypané müsli
Emco – exotické ovoce346 kcal14 g2,1 g
Emco – čokoláda392 kcal8,2 g9,8 g
Bonavita – ořechy a semínka402 kcal2 g10 g
Grizly – Triple čokoláda477 kcal11 g24 g
Granola
Grizly – malinová374 kcal21 g7,7 g
Grizly – proteinová arašídová432 kcal5,1 g23 g
Bonavita – Super Choco459 kcal18 g18 g
Grizly – jahodová575 kcal20,4 g33 g

Připravte domácí granolu. Nasypte ji do hezké skleničky nebo sáčku a nemusíte kupovat drahé varianty v obchodě.

Co má méně kalorií? Výsledek může překvapit

Čekali byste, že obyčejné sypané müsli bude mít vždy méně kalorií než křupavá granola? Ve skutečnosti to tak být nemusí.

Co připravit z müsli?

Například sypané müsli Emco s exotickým ovocem obsahuje 346 kcal na 100 gramů, zatímco jahodová granola Grizly přibližně 575 kcal. Rozdíl je tedy opravdu výrazný.

Jenže když vybereme jiné výrobky, situace se může úplně otočit. Sypané müsli Grizly Triple čokoláda má 477 kcal, zatímco malinová granola stejné značky pouze 374 kcal na 100 gramů.

Rozhodující totiž není jen to, zda se směs zapéká. Důležité je především její složení. Ořechy, semínka, čokoláda nebo přidaný olej mohou energetickou hodnotu výrazně zvýšit. Tuk totiž dodává přibližně devět kilokalorií na gram, zatímco sacharidy a bílkoviny zhruba čtyři.

Právě proto může být některé müsli energeticky vydatnější než granola. Pokud chcete při hubnutí snížit množství kalorií, vyplatí se porovnat konkrétní výrobky a nespoléhat pouze na jejich názvy.

Sušené ovoce je ideální způsob, jak sladit.

Co obsahuje více cukru? Ani tady není jasný vítěz

Ještě zajímavější je srovnání cukrů. Granola bývá často vnímána jako sladší varianta müsli, ale údaje na obalech ukazují, že to nemusí platit.

Co připravit z granoly?

Například sypané müsli Bonavita s ořechy a semínky obsahuje jen dva gramy cukrů na 100 gramů. Ovocné müsli Emco jich má sedmkrát více, tedy 14 gramů.

Podobně výrazné rozdíly najdeme také mezi granolami. Proteinová granola Grizly s arašídovým máslem obsahuje 5,1 gramu cukrů, zatímco malinová granola stejné značky 21 gramů na 100 gramů.

Jak je možné, že se výrobky tolik liší?

Velkou roli hrají použité suroviny. Sušené ovoce obsahuje přirozeně se vyskytující cukry, zatímco čokoláda, med, cukr nebo různé sirupy mohou do směsi přidávat další.

Věděli jste, že „bez přidaného cukru“ není totéž jako „bez cukru“?

Na obalu potravin se můžete setkat s několika podobně znějícími označeními. Jejich význam se ale liší.

  • Bez přidaného cukru: Výrobce nepřidal cukry ani jiné potraviny používané kvůli jejich sladivým vlastnostem. Potravina však může obsahovat přirozeně se vyskytující cukry.
  • Bez cukrů: Výrobek smí podle evropských pravidel obsahovat nejvýše 0,5 gramu cukrů na 100 gramů nebo 100 mililitrů.
  • S nízkým obsahem cukrů: U pevných potravin smí množství cukrů dosahovat nejvýše pěti gramů na 100 gramů.

Důležité je také vědět, že med, javorový nebo datlový sirup nejsou z hlediska přidaných cukrů automaticky výhodnější než obyčejný cukr. I ony totiž dodávají cukry a energii.

Ořechové müsli s ovocem

Ořechové müsli s ovocem

Recept

Lehké

10 min

Ořechové müsli s ovocem

Co vás při hubnutí zasytí lépe?

U snídaně při hubnutí nejde jen o kalorie. Důležité je také to, jestli po ní vydržíte několik hodin bez hladu, nebo budete krátce po jídle hledat další svačinu.

Granola vs. müsli: Co je zdravější?

Jednoznačný vítěz neexistuje. Sypané müsli s celozrnnými vločkami a bez přidaného cukru je dobrým zdrojem vlákniny a některých vitaminů skupiny B. Granola zase může obsahovat více ořechů a semínek, které dodávají bílkoviny, minerální látky a zdraví prospěšné nenasycené tuky.

Granola i müsli mohou být dobrým zdrojem vlákniny, zejména pokud obsahují vysoký podíl celozrnných obilovin. Ovesné vločky navíc obsahují rozpustnou vlákninu zvanou betaglukan. Vláknina může pomáhat s pocitem sytosti a některé její druhy zpomalují trávení.

Při výběru je praktičtější sledovat konkrétní složení snídaně. Kromě vlákniny mohou s pocitem sytosti pomoci také bílkoviny. Pokud například müsli doplníte skyrem, tvarohem nebo bílým jogurtem s vyšším obsahem bílkovin, získáte nutričně pestřejší snídani, než když si samotné vločky zalijete jen trochou vody.

Co k obědu při hubnutí? 24 receptů, ve kterých nechybí maso ani přílohy

Ovesné vločky mají jednu zajímavou výhodu

Ovesné betaglukany mají vědecky podložený účinek na snižování hladiny cholesterolu v krvi. Příznivého účinku se dosahuje při denním příjmu tří gramů ovesných betaglukanů.

To ovšem neznamená, že takové množství automaticky obsahuje jedna miska granoly nebo müsli. Záleží na podílu ovsa a množství samotné vlákniny.

Výhodné proto může být vybírat výrobky, ve kterých tvoří podstatnou část směsi skutečné celozrnné vločky, nikoliv převážně sladké křupinky, polevy nebo čokoláda.

Mandlovo semínkové müsli sušenky

Mandlovo semínkové müsli sušenky

Recept

Střední

30 min

Mandlovo semínkové müsli sušenky

Pozor na velikost porce. Zdravá snídaně může být kalorickou pastí

Granola má jednu vlastnost, kvůli které se jí snadno nasype víc, než člověk původně plánoval. Je křupavá, chutná a často obsahuje ořechy, semínka nebo sladké kousky, které připomínají spíše dezert než obyčejné obilné vločky.

Čtyřicet až padesát gramů přitom nemusí na první pohled působit jako velká porce. Pokud chcete mít příjem energie pod kontrolou, není nutné granolu vynechávat. Můžete ji použít jako doplněk snídaňové misky místo toho, aby tvořila její největší část.

Jak si sestavit snídani s granolou při hubnutí

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  • Základem může být neochucený skyr nebo bílý jogurt s vyšším obsahem bílkovin.
  • Přidejte porci čerstvého ovoce, například jahody, borůvky nebo jablko.
  • Granolu použijte jako křupavou posypku. Začít můžete přibližně 30 až 45 gramy.
  • Pokud už směs obsahuje hodně ořechů nebo sušeného ovoce, nemusíte přidávat další velké množství těchto surovin.
  • Med nebo sirup přidávejte jen podle chuti. Sladkost může dodat už samotné ovoce.

Granola, nebo müsli? Záleží, co od snídaně očekáváte

Při výběru není důležitý pouze název výrobku. Mnohem více napoví výživové hodnoty, seznam surovin a velikost porce.

Granola, nebo müsli? Kterou snídani vybrat podle vašich potřeb
Pokud chcete…Sáhněte spíše po…
Méně kaloriívýrobku s nižší energetickou hodnotou na 100 g, bez ohledu na to, zda jde o müsli, nebo granolu
Minimum přidaného cukruvýrobku bez přidaného cukru s ověřeným složením
Méně celkových cukrůvariantě s nižším údajem „z toho cukry“ na etiketě
Více vlákninyvýrobku s vyšším obsahem vlákniny podle výživových údajů
Více bílkovinsměsi s vyšším obsahem bílkovin, doplněné například skyrem
Více ořechů a nenasycených tukůkvalitní ořechové granole nebo ořechovému müsli
Křupavou snídanigranole nebo zapékanému müsli
Jednoduché složenísypanému müsli z vloček, ořechů a semínek
Snídani při hubnutíobojímu, rozhoduje konkrétní složení a porce
Bezlepkovou variantuvýrobku výslovně označenému jako bezlepkový

Domácí granola s vlašskými ořechy

Recept Domácí granola s vlašskými ořechy

Křupavou granolu si můžete připravit také doma. Výhodou je, že sami rozhodnete o množství medu, druhu tuku i poměru vloček a ořechů.

  • 120 g ovesných vloček
  • 100 g vlašských ořechů
  • 1 špetka soli
  • ½ lžičky mleté skořice
  • 2 lžíce medu
  • 1 lžíce kokosového oleje
  • 400 g bílého jogurtu
  • 500 g čerstvého ovoce, například malin a borůvek
  • 2 lžíce medu
  • skořice podle chuti
  • máta na ozdobu
  1. V misce smícháme ovesné vločky, nasekané ořechy, špetku soli a skořici.
  2. Přidáme med a kokosový olej, důkladně promícháme a směs rozprostřeme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme při 180 °C přibližně 20 minut dozlatova.
  3. Upečenou granolu necháme vychladnout. Podáváme s jogurtem, nakrájeným ovocem a pokapeme medem. Podle chuti posypeme skořicí a dozdobíme lístky máty.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 30 minut

Domácí granola

Křupavá domácí granola s čokoládou a ovocem: Recept na zdravou snídani

Recept

Lehké

35 min
Domácí skořicová granola

Domácí skořicová granola

Recept

Lehké

25 min
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