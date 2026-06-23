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Zapomenuté poklady české kuchyně
V posledních letech se do popředí vrací staré recepty našich babiček. Jídla, která vznikala z jednoduchých surovin, byla levná, sytá a především poctivá. V době, kdy se vařilo z toho, co bylo doma nebo na zahrádce, vznikla řada polévek, které dnes často známe už jen z vyprávění.
Právě mezi ně patří i podmáslanka, nenápadná, ale výrazná polévka z podmáslí a brambor s vůní kopru, která dokáže překvapit svou jemně nakyslou chutí i sytostí.
Gurmánská kulajda se zastřeným vejcem a čerstvým koprem – Luxusní polévka pro náročné gurmány
Lehké
35 min
Husté polévky, které nahradily celý oběd
Babičky dobře věděly, že polévka nemusí být jen předkrm. Mnohé z nich připravovaly tzv. „bílé polévky“, které díky mléku, smetaně nebo podmáslí zasytí stejně jako hlavní jídlo. Typické byly brambory, česnek, kopr a někdy i vejce nebo mouka pro zahuštění.
Tyto polévky měly jednoduchý základ, ale vysokou výživovou hodnotu. V chladných měsících dokázaly zahřát, v létě zase příjemně osvěžit. A právě podmáslí dodává podmáslance lehkou kyselost, která ji odlišuje od klasických bramborových polévek.
Mezi takové bílé polévky patřila například:
- kyselice,
- kulajda,
- couračka,
- mléčná bramboračka,
- koprová polévka,
- česnečka s mlékem,
- smetanová polévka s majoránkou,
- jahodová studená ovocná polévka z podmáslí s medovými knedlíčky a křupavými semínky.
Recepty se lišily podle regionu i podle toho, co bylo zrovna doma po ruce. Někde se přidával kopr, jinde houby, vejce, česnek, kmín nebo jen brambory a mouka. Spojovalo je ale jedno: světlý, jemně nakyslý základ a schopnost zasytit celou rodinu z několika obyčejných surovin.
Recept Babiččina podmáslanka
- 1 l podmáslí
- 3–4 střední brambory
- 3–4 stroužky česneku
- 1 hrst čerstvého kopru
- 1 lžička kmínu
- 1 bobkový list
- několik kuliček nového koření a pepře
- sůl podle chuti
- ocet nebo citronová šťáva na dochucení
- 1 vejce
- hladká mouka (na zahuštění)
- kousek másla
- Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostičky. Dáme je vařit do osolené vody spolu s kmínem, bobkovým listem, novým kořením a pepřem. Vaříme, dokud nezměknou.
- V misce si rozmícháme vejce s trochou hladké mouky a částí podmáslí. Přidáme nasekaný kopr a dobře promícháme.
- Směs za stálého míchání vlijeme k bramborům.
- Přilijeme zbytek podmáslí a přidáme prolisovaný česnek. Krátce povaříme, aby se chutě propojily.
- Nakonec vmícháme kousek másla a dochutíme solí, případně octem nebo citronem podle chuti.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 35 minut