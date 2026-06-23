Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Geniální polévka z podmáslí, kterou dnes už skoro nikdo nezná. Uvařte si podmáslanku!

Petra Kašparová
  4:40

Podmáslová polévka tak, jak ji vařily babičky. | foto: Chat GPT

Pokud kolem podmáslí v obchodě běžně chodíte bez povšimnutí, příště udělejte výjimku a přihoďte ho do košíku. Tahle polévka za to totiž stojí.

Obsah

Zapomenuté poklady české kuchyně

V posledních letech se do popředí vrací staré recepty našich babiček. Jídla, která vznikala z jednoduchých surovin, byla levná, sytá a především poctivá. V době, kdy se vařilo z toho, co bylo doma nebo na zahrádce, vznikla řada polévek, které dnes často známe už jen z vyprávění.

Právě mezi ně patří i podmáslanka, nenápadná, ale výrazná polévka z podmáslí a brambor s vůní kopru, která dokáže překvapit svou jemně nakyslou chutí i sytostí.

Kulajda

Gurmánská kulajda se zastřeným vejcem a čerstvým koprem – Luxusní polévka pro náročné gurmány

Recept

Lehké

35 min

Kulajda je jedna z tradičních bílých polévek.

Husté polévky, které nahradily celý oběd

Babičky dobře věděly, že polévka nemusí být jen předkrm. Mnohé z nich připravovaly tzv. „bílé polévky“, které díky mléku, smetaně nebo podmáslí zasytí stejně jako hlavní jídlo. Typické byly brambory, česnek, kopr a někdy i vejce nebo mouka pro zahuštění.

Tyto polévky měly jednoduchý základ, ale vysokou výživovou hodnotu. V chladných měsících dokázaly zahřát, v létě zase příjemně osvěžit. A právě podmáslí dodává podmáslance lehkou kyselost, která ji odlišuje od klasických bramborových polévek.

Mezi takové bílé polévky patřila například:

Recepty se lišily podle regionu i podle toho, co bylo zrovna doma po ruce. Někde se přidával kopr, jinde houby, vejce, česnek, kmín nebo jen brambory a mouka. Spojovalo je ale jedno: světlý, jemně nakyslý základ a schopnost zasytit celou rodinu z několika obyčejných surovin.

Šumavské kyselo

Šumavské kyselo

Recept

Střední

30 min

Podmáslová polévka jako od babičky. Recept? Máme!

Recept Babiččina podmáslanka

  • 1 l podmáslí
  • 3–4 střední brambory
  • 3–4 stroužky česneku
  • 1 hrst čerstvého kopru
  • 1 lžička kmínu
  • 1 bobkový list
  • několik kuliček nového koření a pepře
  • sůl podle chuti
  • ocet nebo citronová šťáva na dochucení
  • 1 vejce
  • hladká mouka (na zahuštění)
  • kousek másla
  1. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostičky. Dáme je vařit do osolené vody spolu s kmínem, bobkovým listem, novým kořením a pepřem. Vaříme, dokud nezměknou.
  2. V misce si rozmícháme vejce s trochou hladké mouky a částí podmáslí. Přidáme nasekaný kopr a dobře promícháme.
  3. Směs za stálého míchání vlijeme k bramborům.
  4. Přilijeme zbytek podmáslí a přidáme prolisovaný česnek. Krátce povaříme, aby se chutě propojily.
  5. Nakonec vmícháme kousek másla a dochutíme solí, případně octem nebo citronem podle chuti.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 35 minut

Krkonošské kyselo s houbami + stepy

Krkonošské kyselo s houbami

Recept

Střední

30 min
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pít olivový olej s citronem nalačno? Pravda o tekutém zlatě pro srdce a trávení

ilustrační snímek

Už starověký lékař Hippokratés mluvil o olivovém oleji jako o „tekutém zlatě“. A nemýlil se. Tento středomořský zázrak není jen obyčejným tukem na vaření, je to doslova elixír zdraví, který by neměl...

Že jste doteď neslyšeli o zablafuňkách? Tohle jídlo strčí do kapsy kulajdu i koprovku

Zablafuňky

Patří mezi tradiční jihočeská venkovská jídla, která vznikla v době, kdy se vařilo především z dostupných surovin. Základem jsou brambory, mléko nebo smetana, aromatické koření a vejce. Výsledkem je...

To kuře je sice už mrtvé, ale nemusíte ho pečením zabít ještě víc. Jak na nejlepší pečené kuře?

Šťavnaté kuře, klasika, dobrý oběd, jednoduchá gastronomie? Nemusí být vůbec...

Nezdá se vám v kuchyni nic jednoduššího než upéct kuře? Jste si ale jistí, že to děláte dobře? Vsadím se, že děláte nejméně jednu zásadní chybu, kvůli které si kazíte výsledek.

Vídeňská roštěná: Recept na dokonale měkké hovězí maso s křupavou cibulkou

Vídeňská roštěná
Recept

Náročné

140 min

Dopřejte si oběd jako z prvotřídní vyhlášené restaurace. Tradiční vídeňská roštěná s bohatou...

Jak poznat zralý meloun? Sledujte skvrnu, váhu i zvuk při poklepání

Připravte svým návštěvám některou z melounových dobrot, drink nebo třeba...

Vybrat sladký a šťavnatý meloun nemusí být otázkou štěstí. Zralost prozradí několik poměrně spolehlivých znaků. Jaké to jsou? Odborníci doporučují nespoléhat jen na jednu metodu, ale sledovat více...

Geniální polévka z podmáslí, kterou dnes už skoro nikdo nezná. Uvařte si podmáslanku!

Podmáslová polévka tak, jak ji vařily babičky.

Pokud kolem podmáslí v obchodě běžně chodíte bez povšimnutí, příště udělejte výjimku a přihoďte ho do košíku. Tahle polévka za to totiž stojí.

23. června 2026  4:40

Proč čistá voda v horku někdy nestačí: Co pít v létě pro lepší hydrataci

Ilustrační snímek

Víkend se ponese ve znamení tropů, teploměry mají podle předpovědi vyšplhat až přes 35 stupňů. Sklenice ledové vody je v takovém vedru první volbou skoro každého z nás, jenže právě tady dělá spousta...

23. června 2026

Domácí jahodový sorbet: Osvěžující recept s voňavým mátovým cukrem

Jahodový sorbet s mátovým cukrem
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si dokonalé letní osvěžení v podobě bleskového jahodového sorbetu, který vyrobíte i bez...

Křupavé pečené tofu: Recept na zdravý oběd s bramborovým salátem a ředkvičkami

Křupavé tofu se salátem
Recept

Lehké

40 min

Objevte skvělý způsob, jak připravit tofu tak, aby chutnalo opravdu každému. Díky netradiční krustě...

Slaný koláč s rajčaty a špenátem: Recept na křupavý quiche z ricotty

Koláč s rajčaty a špenátem
Recept

Střední

60 min

Hledáte tip na rychlou večeři nebo pohoštění pro návštěvu? Tento slaný koláč s rajčaty, špenátem a...

Platíte tisíce v restauracích za to, co vám roste na zahradě? Pažitka dobývá michelinské menu

Pažitka

Když se řekne pažitka, většina z nás si představí klasiku na chlebu s máslem nebo zelené sypání do poctivého vývaru. Tahle nenápadná bylinka ale skrývá mnohem větší potenciál.

22. června 2026  4:40

Pondělní dieta: 5 barevných bowlů, které vás nakopnou bílkovinami a vlákninou na celý týden

bowl

Nastartujte nový týden lehkým, ale nutričně nabitým jídelníčkem, který vás podrží i během náročných pracovních dnů. Zapomeňte na drastické hladovění a vsaďte na pestré bowly k obědu – plné šťavnatého...

22. června 2026

Taky kupujete bazalku v květináči a za pár dní je po ní? Naučíme vás, které bylinky sušit a které dát do mrazáku

Ideální pozice pro vaření: jenom sáhnete a můžete dochucovat.

Koupíte si v obchodě nádherný svazek voňavého petrželky nebo máty, hodíte ho do lednice a za tři dny zbyde jen nevzhledná, zvadlá rostlinka. Znáte to? Čerstvé bylinky jsou v kuchyni poklad, ale...

21. června 2026  19:14

Kaštany a uzená paprika ovládly předposlední Ledničko, vyprávěj! Kdo získal Řád červené ledničky?

Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl

V předposledním díle druhé řady pořadu Ledničko, vyprávěj! se utkali policejní vyjednavačka Hana Kvasničková a sportovní komentátor Michal Jinoch. Postavili proti sobě jedlé kaštany a uzenou papriku....

21. června 2026  17:29

Domácí kokosové vafle s malinovou omáčkou: Recept na nadýchanou snídani

Kokosové vafle s malinovou omáčkou
Recept

Lehké

45 min

Proměňte své ráno v exotický rituál s vůní kokosu a čerstvého ovoce. Tyto domácí kokosové vafle...

Rýžová miska s kuřecím masem a chimichurri: Recept na zdravý a barevný oběd

Rýžová miska s kuřecím masem a omáčkou chimichurri
Recept

Lehké

45 min

Hledáte nápad na nutričně vyvážené, barevné a chutěmi nabité jídlo z jedné misky? Tato rýžová miska...

Roláda Pavlova s třešněmi: Recept na nadýchaný sněhový dezert s třešňovým kompotem

Pavlova s třešňovým kompotem
Recept

Střední

50 min

Milujete křehký a nadýchaný dort Pavlova, ale hledáte jeho praktičtější a elegantnější variantu?...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.