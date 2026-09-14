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Gaťovica, couračka nebo kyselica? Jedna polévka, několik krajových názvů

Petra Burgrová
  4:00

Zelňačka s uzeným masem | foto: Kulinární studio MAFRA

Gaťovica není žádná zvláštní surovina ani zapomenutý druh jídla, který bychom dnes museli složitě hledat. Jde o jeden z krajových názvů pro zelnou polévku z kysaného zelí. Stejnému typu polévky se podle místa říkalo například couračka, couralka, kyselica, kyselka, kapusnica nebo zelňačka.

Obsah

Co je gaťovica

Gaťovica je zelná polévka připravovaná z kysaného zelí a brambor. Neexistuje ale jeden univerzální recept, který by se dal označit za jedinou správnou gaťovici. Krajové recepty na zelné polévky se od sebe lišily podle toho, co bylo doma právě k dispozici.

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Proč se jí říká gaťovica

Název má poměrně prosté vysvětlení. Gaťovica souvisí s účinkem zelné polévky na trávení. Kysané zelí může u některých lidí způsobovat nadýmání a právě tento poněkud nepříjemný, ale dobře známý vedlejší efekt se promítl i do lidového názvu.

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Recept

Střední

90 min

Kysané zelí je základní surovinou gaťovice a podle chuti můžeme použít i trochu láku.

Jak se gaťovica vaří

Základní domácí verze je jednoduchá. Připravíme si kysané zelí, brambory, cibuli, trochu tuku, kmín, sůl a pepř. Podle receptu můžeme přidat také hladkou mouku na zahuštění, smetanu nebo mléko.

Brambory oloupeme, nakrájíme na kostky a uvaříme doměkka. Kysané zelí necháme okapat, případně ho podle kyselosti propláchneme a překrájíme na menší kousky. V hrnci na tuku osmahneme cibuli, přidáme zelí a koření, zalijeme vodou a vaříme, dokud zelí nezměkne.

Nakonec přidáme uvařené brambory a podle toho, jak hustou polévku chceme, ji můžeme zahustit trochou mouky rozmíchané ve vodě nebo mléce. Kdo má rád jemnější chuť, může ji na závěr zjemnit smetanou.

Brambory nakrájíme na menší kostky a v polévce je uvaříme doměkka.

Patří maso do gaťovice

Obojí je možné. Zelná polévka bývala i postním jídlem, takže se připravovala bez masa. Taková verze stojí především na kysaném zelí, bramborách a případném mléčném základu.

V bohatších variantách se přidávaly škvarky, slanina, klobása nebo uzené maso. Například krkonošská varianta couračky používá uzené koleno.

Mouku můžeme rozmíchat ve vodě a přilít do polévky, případně ji krátce osmahnout k základu a potom zalít tekutinou.

Jaké zelí použít

Základem je kysané bílé zelí. Pokud je hodně kyselé, můžeme ho před vařením krátce propláchnout. Není ale nutné zbavovat ho veškerého láku, protože část můžeme použít na dochucení polévky.

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Čím gaťovici zahustit

Polévku můžeme zahustit hladkou moukou rozmíchanou v tekutině, případně část hustoty získá díky samotným bramborám.

V některých variantách se používá mléko nebo zakysaná smetana.

Zelná polévka gaťovica

Recept na Gaťovici

  1. Nadrobno nakrájenou cibuli a česnek orestujeme na rozpáleném oleji. Po 5 minutách zasypeme hladkou moukou, zamícháme a zalijeme horkou vodou.
  2. Kysané zelí překrájíme, vložíme do hrnce, přidáme na kolečka nakrájenou klobásu, ochutíme solí, pepřem, mletým kmínem a špetkou cukru. Vaříme asi 20 minut.
  3. Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky, přidáme do polévky a vaříme doměkka asi 15 minut.
  4. Polévku dochutíme solí, pepřem a cukrem. Teplou ihned podáváme například se zakysanou smetanou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

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Recept

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