Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly luštěniny, obilné kaše, houby, sušené ovoce i pokrmy, jejichž názvy dnes leckomu nic neřeknou.
Autor: Kulinární studio MAFRA, Profimedia.cz
Staročeský černý kuba. Tradiční pokrm z ječných krupek a sušených lesních hub (nejčastěji modráků nebo hřibů), který patřil k nejoblíbenějším předvánočním jídlům. Uvařené kroupy se promíchaly s podušenými houbami, česnekem, majoránkou a pepřem a zapekly se na lněném oleji. Jídlo bylo syté, voňavé a splňovalo přísná pravidla bezmasého půstu.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
Muzika. Sladký pokrm připravený ze sušených švestek, jablek (křížal) a hrušek, které se přes noc namočily a poté povařily s hřebíčkem a skořicí. Voda z ovoce se zahustila strouhaným perníkem, rozvařila na hustší omáčku a dochutila povidly či medem. Jedla se samotná nebo jako sladká příloha k dalším postním pokrmům.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Pučálka. Oblíbená pochoutka našich předků, která se připravovala z obyčejného žlutého nebo zeleného hrachu. Hrách se nechal několik dní naklíčit v teple a poté se jen zprudka opražil na pánvi. Podával se na slano se solí a pepřem, nebo na sladko s rozinkami, medem a skořicí.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Jahelník. Sladký nákyp ze spařených jáhel, který se zapékal se sušenými švestkami, hruškami nebo jablky. V postním období se do něj nedávalo máslo ani vejce, ale nahrazovaly se rostlinným olejem a povidly. Po upečení se nákyp na stole bohatě sypal mletým mákem a ořechy.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Hubník. Voňavý zapékaný pokrm ze staršího pečiva, sušených hub a česneku. Vše se spojilo silným houbovým vývarem a upeklo v pekáči dozlatova s přidáním majoránky a kmínu.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Kyselo. Tradiční hustá polévka založená na žitném chlebovém kvásku, sušených houbách a kmínu. V chudší adventní verzi se do ní nepřidávalo máslo ani vejce, ale zahušťovala se pouze rozvařenými bramborami. Polévka měla příjemně nakyslou chuť a dodávala pracujícím na venkově potřebnou energii.
Autor: Tomáš Plecháč
Škubánky s mákem nebo povidly. Vařené brambory rozšťouchané s hrubou moukou a vodou, ze kterých hospodyně lžící vykrajovaly malé noky. V adventu se místo klasického sádla nebo másla omastily lněným či makovým olejem. Na talíři se sypaly mletým mákem, strouhaným perníkem nebo se potíraly švestkovými povidly.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Kalkýš. Sladký nákyp z naklíčeného žita, který chutí připomínal karamel nebo povidla, aniž by obsahoval jediný gram cukru. Naklíčená zrna se rozemlela, smíchala s vodou a v hliněném pekáči se dlouho a pomalu pekla v peci. Během pečení škrob přirozeně zcukernatěl a vytvořil tmavou, sladkou pochoutku.
Autor: chat gpt
Lokše. Jednoduché tenké placky z vařených nastrouhaných brambor, mouky a soli, které se pekly nasucho přímo na rozpálené plotně kamen. Po upečení se potíraly povidly a sypaly mákem, případně se jedly naslano jen s česnekem.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Hrachová kaše. Hustá kaše z rozvařeného žlutého hrachu tvořila pevný základ zimního jídelníčku. Dochucovala se pouze solí, majoránkou a česnekem, a místo škvarků se na povrchu zdobila dozlatova osmaženou cibulkou na rostlinném oleji. K hrachové kaši se nejčastěji přikusoval krajíc kváskového chleba nebo kyselá okurka.
Autor: SK, Kulinární studio MAFRA
Čočka na kyselo. Vařená čočka zahuštěná trochou mouky a dochucená octem, cibulí a bobkovým listem. Podávala se pouze s chlebem a kyselou okurkou. Naši předkové věřili, že její konzumace v předvánočním čase přinese do domu peníze a hojnost.
Autor: Roman Vaněk
Zelňačka. Polévka z kysaného zelí vařená s bramborami, sušenými houbami, cibulí a kmínem. Na rozdíl od sváteční verze v ní chyběla klobása, uzené maso i smetana. Byla levná, plná vitamínů a patřila k nejčastějším teplým pokrmům v průběhu celého prosince.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Bramboračka. Klasická polévka z brambor, kořenové zeleniny (mrkve, celeru, petržele) a hrsti sušených lesních hub. O kořeněnou chuť se starala majoránka, kmín a rozetřený česnek. V postním provedení se jíška připravovala výhradně na oleji místo sádla či másla.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Pohanková kaše. Pohanka byla na českém venkově ceněná pro svou výživnost a hřejivé účinky v zimním období. V adventu se vařila pouze ve vodě (bez mléka) a po změknutí se dochutila lžící medu, nasekanými vlašskými ořechy a sušenými švestkami.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Peciválky. Tradiční bochánky z jednoduchého kynutého těsta, které se po vzoru staročeského půstu plnily hutnou makovou náplní slazenou medem nebo povidly. Pečené kousky se skládaly těsně vedle sebe do pekáče, aby se při pečení spojily do nadýchaného celku.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Chlebová polévka. Velmi skromná, ale hřejivá polévka připravená ze staršího tvrdého kváskového chleba rozvařeného ve vodě s kmínem, česnekem a cibulí. Dochucovala se majoránkou a lžící lněného oleje, což jí dodalo výraznou chuť bez nutnosti použít jakékoliv drahé suroviny.
Autor: Profimedia.cz
Hrstková polévka. Sytá polévka, do které hospodyně hodily po hrsti všeho, co dům dal – ječných krup, hrachu, čočky a sušených hub. Zeleninový základ tvořila cibule, česnek, mrkev a petržel. Polévka skvěle zasytila celou rodinu na celý den.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Uhlířina. Tradiční syté jídlo vzniklé spojením vařených brambor a moučných noků zavářených přímo do stejného hrnce. Po scezení se směs v postní verzi omastila rostlinným olejem s dozlatova osmaženou cibulkou a osolila. Jídlo dostalo své jméno podle skromné, ale výživné stravy lesních uhlířů.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Kočičí tanec. Jídlo z luštěnin a obilovin. Základ tvoří čočka a ječné kroupy, které se po uvaření dochucují česnekem a mimo půst osmaženou slaninou. Podobným pokrmem je kočičí svatba, do které se místo čočky používá hrách.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Oukrop. Nejjednodušší polévka připravená z vody, do které se utřel česnek se solí, drcený kmín, majoránka a na kostičky nakrájený starší chléb. Na talíři se polévka zakápla lněným olejem a okamžitě prohřála prochladlé tělo.
Autor: Můj svět - speciál Nejlepší polévky
Plněná jablka ořechy a medem. Jednoduchý adventní dezert z celých jablek zbavených jádřince, která se naplnila směsí nasekaných vlašských ořechů, rozinek, skořice a medu. Jablka se upekla v troubě doměkka a provoněla celou světnici.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Řepánky. Tradiční pečivo plněné nádivkou z jemně nastrouhané a dlouho dušené cukrové řepy ochucené mákem, perníkem a skořicí. Řepa fungovala jako levné a dostupné přírodní sladidlo.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA