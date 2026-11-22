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KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Projdete 100 otázkami o pečení, nebo pohoříte?
Myslíte si, že vás v pečení nemůže nic překvapit? Omyl. Většina z nás už roky bezmyšlenkovitě opakuje kuchařské mýty, které těm nejlepším buchtám a dortům spolehlivě lámou vaz.
Kapr za 12 korun a fronty na pomeranče. Takhle vypadaly Vánoce za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...
Galerie 22 postních jídel, která jedli naši předkové v adventu
Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly...
Šulánky s mákem nejsou škubánky. Víte, co vlastně vaříte?
Brambory, mouka, mák, cukr a rozpuštěné máslo. Na přípravu šulánků s mákem nepotřebujeme dlouhý seznam surovin ani složité kuchařské postupy. Přesto patří mezi jídla, která dokážou potěšit celou...
Kdy péct které cukroví: Perníčky už teď, krémové až těsně před Vánoci
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Linecké cukroví s griliášem: Křupavé sušenky ve dvou barvách
Střední
50 min
Chcete letos upéct linecké cukroví trochu jinak? Do těsta přidáme domácí griliáš z karamelu, medu a...
Kapr za 12 korun a fronty na pomeranče. Takhle vypadaly Vánoce za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...
Většina hub už neroste, hlíva ústřičná ano. Kde ji hledat a proč ji nenamáčet
Patří mezi houby, které si můžeme dopřát nejen během houbařské sezony. V obchodech je k dostání prakticky po celý rok a její využití v kuchyni je mnohem širší než jen do polévky nebo pod maso....
Pondělní hubnutí: Zázvor, chilli i kysané zelí. Co v zimě pomůže nepřibrat
V zimě trávíme více času doma, méně se hýbeme a snadno sáhneme po vydatnějších jídlech i sladkostech. Některé potraviny ale mohou při hubnutí pomoci, ať už díky bílkovinám, vláknině, nebo látkám,...
Červená zelňačka s klobásou: Hustá polévka s uzeným masem a bramborami
Střední
50 min
Kysané zelí, klobása a uzené maso patří k surovinám, ze kterých se dá uvařit pořádná zimní polévka....
Vánoční trifle s čokoládou a ořechy: Vrstvený dezert s malinami
Střední
40 min
Trifle je vrstvený dezert, ve kterém se střídají kousky čokoládového korpusu, pudinkový krém se...
Voňavé perníčky: Oblíbené cukroví s medem, kardamomem a bílkovou polevou
Střední
60 min
Perníčky potřebují čas, aby se v těstě rozleželo koření s medem, ale jakmile je strčíte do trouby,...
Dánská vánoční pečínka: Vepřový bůček s dokonale křupavou kůží
Střední
110 min
V Dánsku patří pečený vepřový bůček s křupavou kůží k oblíbeným vánočním jídlům. Na rozdíl od...
Galerie 22 postních jídel, která jedli naši předkové v adventu
Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly...
Co k snídani, když chcete doplnit bílkoviny? 24 sladkých i slaných receptů
Ráno si dáte rohlík s marmeládou nebo jen rychlou kávu a za chvíli už přemýšlíte, co byste snědli dalšího? Možná by vaší snídani prospělo více bílkovin. Přitom je můžete snadno doplnit, aniž byste...
Druhý domov v regionu Schladming - Dachstein
Aigen im Ennstal, Štýrsko, Rakousko
5 332 013 Kč
Superpotraviny ze zahrádky. Paprika má často víc vitaminu C než citrusy
Nemusíte utrácet za drahé exotické plody, abyste svému tělu dopřáli dostatek vitaminů a minerálů. Řadu potravin s mimořádně bohatým složením najdete v běžných obchodech a možná je už dávno máte doma.
KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Projdete 100 otázkami o pečení, nebo pohoříte?
Myslíte si, že vás v pečení nemůže nic překvapit? Omyl. Většina z nás už roky bezmyšlenkovitě opakuje kuchařské mýty, které těm nejlepším buchtám a dortům spolehlivě lámou vaz.