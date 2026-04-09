Fungicidy jsou navržené tak, aby likvidovaly houby. Bohužel likvidují i náš mikrobiom

Klára Pěnkavová
  4:00
Herbicidy řešíme roky, ale nové výzkumy ukazují, že problém může být úplně někde jinde. Některé chemikálie, zejména fungicidy, dokážou narušit střevní mikrobiom víc, než se dosud myslelo.
ilustrační snímek | foto: Canva

Vědci přišli se šokujícím zjištěním

Když se mluví o pesticidech v potravinách, většina lidí si představí hlavně herbicidy nebo insekticidy. Nová data ale ukazují, že pozornost si zaslouží jiná skupina – fungicidy, tedy látky určené proti plísním.

Výzkum vedený Cambridgeskou univerzitou a publikovaný v Nature Microbiology přinesl překvapivé výsledky. Vědci testovali více než tisíc chemikálií a zjistili, že 168 z nich dokáže narušit růst prospěšných střevních bakterií.

Ještě důležitější je, že mezi látkami s nejsilnějším účinkem se opakovaně objevovaly právě fungicidy a některé průmyslové chemikálie. Systémové fungicidy se pak dokonce dokážou dostat do celé rostliny a odolat tak například i omytí.

Fungicidy bohužel odolají i omytí.

Co přesně dělají chemikálie ve střevě

Střevní mikrobiom je komplexní ekosystém tisíců bakteriálních druhů, které ovlivňují trávení, imunitu i metabolismus.

Laboratorní testy ukazují, že některé chemické látky dokážou:

  • zpomalit nebo zastavit růst prospěšných bakterií,
  • změnit jejich metabolické funkce,
  • narušit rovnováhu mezi „dobrými“ a „škodlivými“ mikroby.

Ve výsledku to pak znamená, že mikrobiom ztrácí svou stabilitu. A právě ta je klíčová pro zdravé trávení i imunitní reakce.

Proč jsou fungicidy problém

Fungicidy jsou navržené tak, aby likvidovaly houby. Jenže biologicky nejsou bakterie a houby tak vzdálené, jak by se mohlo zdát. Proto mají tyto látky často vedlejší účinky i na mikroorganismy ve střevě.

Další studie publikovaná v Nature Microbiology ukazuje, že chemikálie určené pro konkrétní cíl ve skutečnosti působí mnohem šířeji.

Právě fungicidy patřily mezi látky, které nejčastěji:

  • inhibovaly růst střevních bakterií,
  • zasahovaly více druhů mikroorganismů najednou,
  • vykazovaly silnou antimikrobiální aktivitu.

To je zásadní rozdíl oproti běžné představě, že tyto látky působí pouze na škůdce.

Jedním z nejzajímavějších zjištění je ale souvislost mezi chemickým stresem a antibiotickou rezistencí.

Když jsou bakterie vystavené pesticidům nebo dalším průmyslovým látkám, snaží se přežít. A právě tyto adaptační mechanismy mohou být podobné těm, které stojí za odolností vůči antibiotikům.

Fungicidy se používají například u vinné révy, ale i jablek nebo jahod.

Nejde jen o pesticidy

Fungicidy se nejčastěji používají tam, kde hrozí napadení plísněmi, tedy například u hroznového vína, jablek, jahod, nebo citrusů. Právě u těchto potravin je proto větší pravděpodobnost zbytkového množství chemikálií na jejich povrchu.

V běžném jídelníčku se navíc kombinují chemická rezidua z ovoce a zeleniny s aditivy z ultrazpracovaných potravin, jako jsou emulgátory, sladidla nebo barviva, i s látkami z průmyslu, například plastifikátory nebo zpomalovače hoření. Vědci proto mluví o takzvaném cocktail effectu, tedy efektu směsi, jehož dopady zatím neumíme úplně přesně vyhodnotit.

Mytí má smysl, pokud ovoce mechanicky otřete. Ideální je ovoce oloupat.

5 rad, jak omezit chemii v jídle

  1. Mytí má smysl, ale dělejte ho správně. Oplach pod tekoucí vodou nestačí, důležité je i mechanické otření, které pomáhá odstranit část reziduí z povrchu. U ovoce a zeleniny s tenkou slupkou může pomoci i jejich oloupání.
  2. Omezte ultrazpracované potraviny. Průmyslově vyráběné produkty často obsahují emulgátory, sladidla nebo barviva, která mikrobiom ovlivňují podobně jako pesticidy.
  3. Stavte jídelníček na přirozených surovinách. Pestrost pomáhá udržet střevní prostředí stabilní.
  4. Doplňujte vlákninu. Zelenina, ovoce nebo luštěniny krmí prospěšné bakterie a podporují jejich odolnost.
  5. Zvažte původ potravin. Ekologické zemědělství nepoužívá syntetické pesticidy včetně většiny fungicidů, pracuje ale s jinými způsoby ochrany rostlin. Limity reziduí pesticidů v potravinách jsou navíc v EU dlouhodobě sledovány a kontrolovány například European Food Safety Authority

