Pokud milujete slané snídaně, určitě vyzkoušejte vajíčka. Jednak jsou úžasným zdrojem bílkovin a navíc se dají připravit na sto různých způsobů. Jedním z nich je španělská frittata, kterou můžete obměňovat podle aktuální chuti i dostupných ingrediencí.
Snídaňová frittata na sto způsobů

Co je frittata a odkud pochází

Frittata je tradiční italské jídlo z vajec, podobné omeletě nebo quiche bez těsta, do které se přidává zelenina, sýry, bylinky nebo maso. Název pochází z italského slova friggere, tedy smažit, což odkazuje na původní způsob přípravy vajec na pánvi.

Podobné pokrmy existují i jinde v Evropě – například španělská frittata, respektive tortilla, která se v základu připravuje z vajec, brambor a cibule.

Historicky se frittata v Itálii neomezovala jen na jeden recept. Vždy se připravovala z dostupných surovin jako rychlé hlavní jídlo nebo vydatná snídaně. Někteří historici upozorňují, že podobné vajíčkové pokrmy vznikaly již dříve na Blízkém východě a postupně se jejich receptury vyvíjely po celé Evropě, až vznikla podoba, kterou dnes známe jako frittata.

Italská frittata

Italská frittata

Frittata s bramborami

Základní frittata a postup přípravy

Na co nezapomenout:

  • Náplň rovnoměrně rozprostřete, aby byla v každém soustu.
  • Optimální poměr náplň a vejce je přibližně 1:4.
  • Po vytažení z trouby nechte pánev pár minut odstát. Jednak rukojeť bude horká, a hlavně si i frittata tzv. „dosedne“ a nebude se vám rozpadat.

Frittata se připravuje z vajec, trochy mléka nebo smetany, soli a pepře. K této vaječné směsi se přidává zelenina, bylinky a případně sýr. Od tohoto jednoduchého základu se odvíjí široká škála dalších variant.

Mezi oblíbené ingredience do frittaty patří brokolice, cuketa, špenát, žampiony nebo brambory. Přidáte-li sýry, například fetu nebo mozzarellu, či sušená rajčata a čerstvé bylinky, vznikne chutná snídaně s vysokým obsahem bílkovin a příjemnou texturou.

Frittata s jehněčím masem a pórkem

Frittata s jehněčím masem a pórkem

Frittata: 5 receptů na zdravou vaječnou snídani, kterou upečete v troubě i na pánvi

15. února 2026  4:20

