Co je frittata a odkud pochází
Frittata je tradiční italské jídlo z vajec, podobné omeletě nebo quiche bez těsta, do které se přidává zelenina, sýry, bylinky nebo maso. Název pochází z italského slova friggere, tedy smažit, což odkazuje na původní způsob přípravy vajec na pánvi.
Podobné pokrmy existují i jinde v Evropě – například španělská frittata, respektive tortilla, která se v základu připravuje z vajec, brambor a cibule.
Historicky se frittata v Itálii neomezovala jen na jeden recept. Vždy se připravovala z dostupných surovin jako rychlé hlavní jídlo nebo vydatná snídaně. Někteří historici upozorňují, že podobné vajíčkové pokrmy vznikaly již dříve na Blízkém východě a postupně se jejich receptury vyvíjely po celé Evropě, až vznikla podoba, kterou dnes známe jako frittata.
Základní frittata a postup přípravy
Na co nezapomenout:
Frittata se připravuje z vajec, trochy mléka nebo smetany, soli a pepře. K této vaječné směsi se přidává zelenina, bylinky a případně sýr. Od tohoto jednoduchého základu se odvíjí široká škála dalších variant.
Mezi oblíbené ingredience do frittaty patří brokolice, cuketa, špenát, žampiony nebo brambory. Přidáte-li sýry, například fetu nebo mozzarellu, či sušená rajčata a čerstvé bylinky, vznikne chutná snídaně s vysokým obsahem bílkovin a příjemnou texturou.