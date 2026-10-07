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Frappé má dnes svátek. Slavný nápoj vznikl jen proto, že nebyla horká voda

Natálie Brabcová
  19:52

Frappé dnes známe v mnoha podobách, řecký originál je ale překvapivě jednoduchý. | foto: Profimedia.cz

Led, káva a pořádná čepice pěny. Frappé dnes slaví svůj den, jenže nápoj, který si pod tímto názvem objednáváme v kavárnách, má k původní verzi někdy překvapivě daleko. Za jeho vznikem navíc stála obyčejná improvizace, ze které se časem stal jeden ze symbolů řeckého léta. Jak tedy frappé vypadalo na úplném začátku?

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Káva bez horké vody? Z nouze vznikla legenda

Na 7. října připadá National Frappe Day, jeden z neoficiálních gastronomických dnů věnovaných jídlu a pití.

Jeho historie je ale mnohem zajímavější než samotný svátek.

Nejznámější příběh nás zavede do roku 1957 na Mezinárodní veletrh v řecké Soluni. Dimitris Vakondios, který tehdy pracoval pro společnost Nestlé, si chtěl během přestávky připravit instantní kávu. Jenže podle firemní historie neměl k dispozici horkou vodu.

Místo ní proto použil studenou. Instantní kávu dal do šejkru se studenou vodou a ledem a všechno pořádně protřepal. Výsledkem byl studený kávový nápoj s charakteristickou pěnou. Právě s touto příhodou se dodnes spojuje vznik moderního řeckého frappé.

První frappé na světě? Tady má příběh malý háček

S tvrzením, že Vakondios v roce 1957 vynalezl úplně první frappé, je ale potřeba zacházet opatrně.

Kávové osvěžení do sklenky

Nápoje označované jako café frappé totiž existovaly už v 19. století a také historie studené kávy je podstatně starší. Dokonce i samotné Nescafé uvádí, že různé podoby café frappé se objevovaly už desítky let před soluňským veletrhem.

Rok 1957 se proto vztahuje především k podobě, kterou dnes známe jako řecké frappé, tedy instantní kávě vyšlehané se studenou vodou do charakteristické husté pěny.

A právě pěna je jedním z jeho poznávacích znaků.

Šlehačka? V řeckém základu ji nehledejte

Pod názvem frappé se dnes v různých zemích skrývají dost odlišné nápoje. Setkat se můžete s mixovanou kávou s mlékem a drceným ledem, ochucenými sirupy, karamelem nebo čokoládou a také s verzemi zakončenými pořádnou čepicí šlehačky.

Věděli jste, že?

Slovo frappé pochází z francouzštiny. V různých zemích ale může znamenat něco jiného. Zatímco v Řecku si pod frappé představíte hlavně ledovou kávu s typickou pěnou, v části Nové Anglie se slovem frappe označuje hustý mléčný nápoj podobný milkshaku.

Klasické řecké frappé je proti tomu překvapivě jednoduché.

Základem je instantní káva a malé množství studené vody, které se společně vyšlehají nebo protřepou tak, aby vznikla hustá světle hnědá pěna. Teprve potom se přidává led a další studená voda. Cukr se volí podle chuti a mléko je rovněž volitelné.

Šlehačka, karamelový topping ani ochucené sirupy tedy do klasického základu řeckého frappé nepatří.

Frappé není Frappuccino

A ještě jedna častá záměna. Frappé a Frappuccino nejsou totéž.

Klasická káva už je nuda, generace Z hledá v kavárnách originalitu

Dokonce ani samotný název Frappuccino původně nevymyslel Starbucks. Když v roce 1994 koupil bostonskou kavárenskou společnost The Coffee Connection, získal spolu s ní i nápoj nazvaný frappuccino. Starbucks následně jméno použil pro vlastní mixovanou kávovou novinku.

V létě 1995 uvedl Frappuccino ve svých kavárnách po Spojených státech a Kanadě. Na začátku byly jen dvě varianty, Coffee a Mocha. A dnešní představa o vysoké vrstvě šlehačky ještě neplatila. První Frappuccino se totiž podávalo bez ní.

V Řecku stačí říct, jak sladké ho chcete

Frappé si v Řecku můžete objednat podle toho, jak sladkou kávu máte rádi.

Bez cukru se označuje jako sketos, středně sladká varianta jako metrios a sladká jako glykos. Pokud chcete přidat mléko, můžete narazit také na výraz me gala, tedy s mlékem.

Jednoduchý základ si tak každý může snadno upravit podle vlastní chuti.

A protože na 7. října připadá právě National Frappe Day, nabízí se docela jednoduchý způsob, jak ho oslavit. Vytáhnout instantní kávu, pár kostek ledu a místo sladkého kávového dezertu si zkusit připravit frappé tak, jak se pije v Řecku.

Řecké frappé

Recept Řecké frappé

  • 100 g krupicového cukru
  • 100 ml vody
  • 1 lžička vanilkového extraktu
  • 100 ml mandlového likéru
  • drcený led
  • 2 šálky silného espresa
  • 200 ml studené vody
  • 100 ml mléka
  1. Do kastrůlku se silným dnem vsypeme cukr a necháme ho pozvolna rozpustit na světlý karamel (nemícháme).
  2. Poté vlijeme horkou vodu a za stálého míchání krátce povaříme. Odstavíme z plotny a necháme ho zchladnout. Karamel nakonec ochutíme vanilkou a likérem.
  3. Do vysokých sklenic dáme nadrcený led. Do každé sklenice nalijeme jedno espreso, dolijeme vodou a promícháme. Ochutíme karamelovým sirupem a doplníme našlehaným mlékem. Ihned podáváme.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 20 minut

Malinové frappé

Malinové frappé

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10 min
Čokoládové frappé

Čokoládové frappé

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