Frappé má dnes svátek. Slavný nápoj vznikl jen proto, že nebyla horká voda

Obsah
Káva bez horké vody? Z nouze vznikla legenda
Na 7. října připadá National Frappe Day, jeden z neoficiálních gastronomických dnů věnovaných jídlu a pití.
Jeho historie je ale mnohem zajímavější než samotný svátek.
Nejznámější příběh nás zavede do roku 1957 na Mezinárodní veletrh v řecké Soluni. Dimitris Vakondios, který tehdy pracoval pro společnost Nestlé, si chtěl během přestávky připravit instantní kávu. Jenže podle firemní historie neměl k dispozici horkou vodu.
Místo ní proto použil studenou. Instantní kávu dal do šejkru se studenou vodou a ledem a všechno pořádně protřepal. Výsledkem byl studený kávový nápoj s charakteristickou pěnou. Právě s touto příhodou se dodnes spojuje vznik moderního řeckého frappé.
První frappé na světě? Tady má příběh malý háček
S tvrzením, že Vakondios v roce 1957 vynalezl úplně první frappé, je ale potřeba zacházet opatrně.
Kávové osvěžení do sklenky
Nápoje označované jako café frappé totiž existovaly už v 19. století a také historie studené kávy je podstatně starší. Dokonce i samotné Nescafé uvádí, že různé podoby café frappé se objevovaly už desítky let před soluňským veletrhem.
Rok 1957 se proto vztahuje především k podobě, kterou dnes známe jako řecké frappé, tedy instantní kávě vyšlehané se studenou vodou do charakteristické husté pěny.
A právě pěna je jedním z jeho poznávacích znaků.
Šlehačka? V řeckém základu ji nehledejte
Pod názvem frappé se dnes v různých zemích skrývají dost odlišné nápoje. Setkat se můžete s mixovanou kávou s mlékem a drceným ledem, ochucenými sirupy, karamelem nebo čokoládou a také s verzemi zakončenými pořádnou čepicí šlehačky.
Věděli jste, že?
Slovo frappé pochází z francouzštiny. V různých zemích ale může znamenat něco jiného. Zatímco v Řecku si pod frappé představíte hlavně ledovou kávu s typickou pěnou, v části Nové Anglie se slovem frappe označuje hustý mléčný nápoj podobný milkshaku.
Klasické řecké frappé je proti tomu překvapivě jednoduché.
Základem je instantní káva a malé množství studené vody, které se společně vyšlehají nebo protřepou tak, aby vznikla hustá světle hnědá pěna. Teprve potom se přidává led a další studená voda. Cukr se volí podle chuti a mléko je rovněž volitelné.
Šlehačka, karamelový topping ani ochucené sirupy tedy do klasického základu řeckého frappé nepatří.
Frappé není Frappuccino
A ještě jedna častá záměna. Frappé a Frappuccino nejsou totéž.
|
Klasická káva už je nuda, generace Z hledá v kavárnách originalitu
Dokonce ani samotný název Frappuccino původně nevymyslel Starbucks. Když v roce 1994 koupil bostonskou kavárenskou společnost The Coffee Connection, získal spolu s ní i nápoj nazvaný frappuccino. Starbucks následně jméno použil pro vlastní mixovanou kávovou novinku.
V létě 1995 uvedl Frappuccino ve svých kavárnách po Spojených státech a Kanadě. Na začátku byly jen dvě varianty, Coffee a Mocha. A dnešní představa o vysoké vrstvě šlehačky ještě neplatila. První Frappuccino se totiž podávalo bez ní.
V Řecku stačí říct, jak sladké ho chcete
Frappé si v Řecku můžete objednat podle toho, jak sladkou kávu máte rádi.
Bez cukru se označuje jako sketos, středně sladká varianta jako metrios a sladká jako glykos. Pokud chcete přidat mléko, můžete narazit také na výraz me gala, tedy s mlékem.
Jednoduchý základ si tak každý může snadno upravit podle vlastní chuti.
A protože na 7. října připadá právě National Frappe Day, nabízí se docela jednoduchý způsob, jak ho oslavit. Vytáhnout instantní kávu, pár kostek ledu a místo sladkého kávového dezertu si zkusit připravit frappé tak, jak se pije v Řecku.
Recept Řecké frappé
- 100 g krupicového cukru
- 100 ml vody
- 1 lžička vanilkového extraktu
- 100 ml mandlového likéru
- drcený led
- 2 šálky silného espresa
- 200 ml studené vody
- 100 ml mléka
- Do kastrůlku se silným dnem vsypeme cukr a necháme ho pozvolna rozpustit na světlý karamel (nemícháme).
- Poté vlijeme horkou vodu a za stálého míchání krátce povaříme. Odstavíme z plotny a necháme ho zchladnout. Karamel nakonec ochutíme vanilkou a likérem.
- Do vysokých sklenic dáme nadrcený led. Do každé sklenice nalijeme jedno espreso, dolijeme vodou a promícháme. Ochutíme karamelovým sirupem a doplníme našlehaným mlékem. Ihned podáváme.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 20 minut