Fotorecept: Tradiční plněné papriky s rajskou omáčkou krok za krokem

Na rajskou omáčku
- 2 ks mrkve
- 1 ks petržel
- 1 větší cibule
- 2 lžíce másla
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 lžička cukru (+ podle chuti na doslazení)
- 2 lístky bobkového listu
- 5 kuliček nového koření
- 5 kuliček pepře
- 70 g rajčatového protlaku
- sůl dle chuti
- 1 lžíce hladké mouky
- 250 ml rajčatového pyré
- 500 ml kuřecího vývaru
- houskové knedlíky pro 5 porcí
Na plněné papriky
- 1 menší cibule
- 5 plátků toustového chleba
- 500 g mletého hovězího masa
- 100 ml mléka
- 1 ks vejce
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř dle chuti
- 5 ks červených paprik (kapie)
Počet porcí: 5 porcí
Doba přípravy: 45 minut